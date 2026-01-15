ICC પ્લેયર ઓફ ધ મન્થની જાહેરાત, 2 વર્ષ પછી ઓસ્ટ્રેલિયન ખેલાડીને મળ્યો એવોર્ડ
ICC એ ન્યૂઝીલેન્ડના જેકબ ડફી અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝના જસ્ટિન ગ્રીવ્સને પણ એવોર્ડ માટે નામાંકિત કર્યા હતા.
Published : January 15, 2026 at 7:35 PM IST
ICC Player Of The Month: બધી ટીમો હાલમાં પોતપોતાની મેચ રમી રહી છે. જોકે, આવતા મહિને શરૂ થઈ રહેલા T20 વર્લ્ડ કપને કારણે ટેસ્ટ મેચો અસ્થાયી રૂપે સ્થગિત કરવામાં આવી છે. તેના માટે તૈયારીઓ ચાલી રહી છે. દરમિયાન, ICC એ એક મુખ્ય એવોર્ડની જાહેરાત કરી છે. આ એવોર્ડ સામાન્ય રીતે માસિક આપવામાં આવે છે. આ વખતે, એક ઓસ્ટ્રેલિયન ખેલાડીએ તે જીત્યો છે. ICC એ તાજેતરમાં ત્રણ ખેલાડીઓને નામાંકિત કર્યા છે, જેમાંથી મિશેલ સ્ટાર્ક જીત્યો છે.
ત્રણ ખેલાડીઓને નામાંકિત કર્યા
ઓસ્ટ્રેલિયન ફાસ્ટ બોલર મિશેલ સ્ટાર્કને ICC દ્વારા ડિસેમ્બર પ્લેયર ઓફ ધ મન્થ એવોર્ડ માટે પસંદ કરવામાં આવ્યો છે. તાજેતરમાં પૂર્ણ થયેલી એશિઝ શ્રેણી દરમિયાન ઇંગ્લેન્ડ સામે સ્ટાર્કનું પ્રભાવશાળી બોલિંગ પ્રદર્શન તેમની પસંદગીનું કારણ હતું. મિશેલ સ્ટાર્ક ઉપરાંત, ICC એ ન્યૂઝીલેન્ડના જેકબ ડફી અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝના જસ્ટિન ગ્રીવ્સને પણ એવોર્ડ માટે નામાંકિત કર્યા હતા. આ બંને ખેલાડીઓએ ડિસેમ્બરમાં પણ સારું પ્રદર્શન કર્યું હતું, પરંતુ મિશેલ સ્ટાર્કે તે બધાને પાછળ છોડી દીધા હતા.
એશિઝમાં શાનદાર પ્રદર્શન
ડિસેમ્બરમાં પર્થમાં રમાયેલી એશિઝ ટેસ્ટમાં મિશેલ સ્ટાર્કે 10 વિકેટ લીધી હતી. આ મેચમાં ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમે શાનદાર વિજય નોંધાવ્યો. ત્યારબાદ તેણે બ્રિસ્બેનમાં તેની ટીમ માટે આઠ વિકેટ લીધી. ડિસેમ્બરમાં કુલ સ્ટાર્કે 16 વિકેટ લીધી. મિશેલ સ્ટાર્ક ફાસ્ટ બોલર તરીકે જાણીતો હોવા છતાં, તે ક્યારેક ક્યારેક બેટથી પણ પ્રદર્શન કરે છે. મિશેલ સ્ટાર્કે પાંચ ટેસ્ટ મેચની એશિઝ શ્રેણીમાં બે અડધી સદી પણ ફટકારી હતી.
2 વર્ષ પછી ઓસ્ટ્રેલિયન ખેલાડીને એવોર્ડ
જોકે ICC ઘણા સમયથી આ એવોર્ડ આપી રહ્યું છે, સ્ટાર્કે પહેલીવાર આ એવોર્ડ મળવા પર ખુશી વ્યક્ત કરી હતી. અગાઉ, પેટ કમિન્સને ડિસેમ્બર 2023 માં ઓસ્ટ્રેલિયન ખેલાડી તરીકે આ એવોર્ડ મળ્યો હતો. લગભગ બે વર્ષની રાહ જોયા પછી, આખરે એક ઓસ્ટ્રેલિયન ખેલાડીએ આ એવોર્ડ મેળવ્યો છે. બધાની નજર મિશેલ સ્ટાર્કના ભવિષ્યના પ્રદર્શન પર રહેશે.
