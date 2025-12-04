સ્ટાર્કે ટેસ્ટમાં રચ્યો ઇતિહાસ રચ્યો, વસીમ અકરમનો રેકોર્ડ તોડીને નંબર વન ડાબોડી ઝડપી બોલર બન્યો
મિશેલ સ્ટાર્કે ટેસ્ટ ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં એક મોટો રેકોર્ડ બનાવ્યો છે.
Published : December 4, 2025 at 8:03 PM IST
હૈદરાબાદ: ઓસ્ટ્રેલિયન ફાસ્ટ બોલર મિશેલ સ્ટાર્કે ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં ઇતિહાસ રચ્યો છે. તે હવે ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં ડાબોડી ફાસ્ટ બોલર તરીકે સૌથી વધુ વિકેટ લેનાર બોલર બની ગયો છે. તેણે એશિઝ શ્રેણીની બીજી મેચના પહેલા દિવસે હેરી બ્રુકની વિકેટ લઈને આ સિદ્ધિ મેળવી.
સ્ટાર્કે વસીમ અકરમનો રેકોર્ડ તોડ્યો
ગાબા ખાતે રમાઈ રહેલી બીજી ટેસ્ટ મેચના પહેલા દિવસે, મિશેલ સ્ટાર્કે ત્રણ વિકેટ લઈને પાકિસ્તાની ફાસ્ટ બોલર વસીમ અકરમનો રેકોર્ડ તોડ્યો. સ્ટાર્કે બેન ડકેટ, ઓલી પોપ અને હેરી બ્રુકની વિકેટ લીધી, જેનાથી તે ફક્ત 102 મેચમાં 415 ટેસ્ટ વિકેટ લેનાર પ્રથમ ડાબોડી ફાસ્ટ બોલર બન્યો. વસીમ અકરમે 104 મેચમાં 414 ટેસ્ટ વિકેટ લીધી છે.
મિશેલ સ્ટાર્ક હજુ પણ ટેસ્ટ મેચોમાં સક્રિય છે, તેથી તે પોતાની વિકેટની સંખ્યા વધારી શકે છે, એક એવી સિદ્ધિ જે બીજા કોઈ માટે સરળતાથી પહોંચી શકવાની નથી. સ્ટાર્કે એશિઝ શ્રેણીની પહેલી મેચમાં પણ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. પર્થમાં રમાયેલી પહેલી મેચની પહેલી ઇનિંગમાં તેણે 7 વિકેટ અને બીજી ઇનિંગમાં 3 વિકેટ લીધી હતી.
Mitchell Starc passes Wasim Akram as the most prolific left-arm bowler in Test cricket history 🤩#Ashes | #MilestoneMoment | @nrmainsurance pic.twitter.com/gxzYjLGR2S— cricket.com.au (@cricketcomau) December 4, 2025
ટેસ્ટમાં સૌથી વધુ વિકેટ લેનારા ડાબોડી ઝડપી બોલરો
- મિશેલ સ્ટાર્ક (ઓસ્ટ્રેલિયા) 102 મેચ, 415 વિકેટ
- વસીમ અકરમ (પાકિસ્તાન) 104 મેચ, 414 વિકેટ
- ચામિંડા વાસ (શ્રીલંકા) 111 મેચ, 355 વિકેટ
- ટ્રેન્ટ બોલ્ટ (ન્યુઝીલેન્ડ) 78 મેચ, 317 વિકેટ
- મિશેલ જોહ્ન્સન (ઓસ્ટ્રેલિયા) 73 મેચ, 313 વિકેટ
- ઝહીર ખાન (ભારત) 92 મેચ, 311 વિકેટ
મિશેલ સ્ટાર્કની ટેસ્ટ કારકિર્દી
આ ડાબોડી ફાસ્ટ બોલર આ મેચ પહેલા ઓસ્ટ્રેલિયા માટે 101 ટેસ્ટ રમી ચૂક્યો છે, જેમાં તેણે 26 ની સરેરાશથી 412 વિકેટ લીધી છે. આ ફોર્મેટમાં તેની પાસે 17 ફિફર્સ પણ છે. ટેસ્ટમાં સ્ટાર્કનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન 85 રનમાં 7 વિકેટ છે.
Blink and it’s all over 😮💨— Star Sports (@StarSportsIndia) December 4, 2025
One moment of magic, one mistimed push and #MitchellStarc has his man! #AUSvENG | THE ASHES | 2nd Test, Day 1 | LIVE NOW 👉🏻 https://t.co/w23M3vjJal pic.twitter.com/6DFD8HLS3E
બીજી એશિઝ ટેસ્ટની સ્થિતિ
શ્રેણીની બીજી ટેસ્ટમાં, ગાબા ખાતે રમાયેલી ડે-નાઈટ ટેસ્ટમાં ઇંગ્લેન્ડે ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. આ લખાય છે ત્યારે, તેઓએ ચાર વિકેટ ગુમાવીને 203 રન બનાવ્યા છે. જો રૂટ 70 રન બનાવીને બેટિંગ કરી રહ્યો છે, જ્યારે કેપ્ટન સ્ટોક્સ 19 રન બનાવીને રમી રહ્યો છે. ઓસ્ટ્રેલિયા તરફથી સ્ટાર્કે ત્રણ વિકેટ લીધી, જ્યારે નેસરે એક વિકેટ લીધી.
