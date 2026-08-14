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મિશેલ સ્ટાર્કે કપિલ દેવને પાછળ છોડી રચ્યો ઇતિહાસ, બાંગ્લાદેશ સામે મેળવી ખાસ સિદ્ધિ

મિશેલ સ્ટાર્કે બાંગ્લાદેશ સામેની પ્રથમ ટેસ્ટના બીજા દિવસે વધુ એક વિકેટ લઈને ખાસ સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે.

મિશેલ સ્ટાર્ક
મિશેલ સ્ટાર્ક (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 14, 2026 at 5:03 PM IST

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MITCHELL STARC: મિશેલ સ્ટાર્ક હાલમાં વિશ્વના શ્રેષ્ઠ બોલરોમાં ગણાય છે. ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમ બાંગ્લાદેશ સામે સંઘર્ષ કરી રહી હોવા છતાં, સ્ટાર્કે કપિલ દેવને પાછળ છોડી દીધા છે. વધુમાં, તે ટૂંક સમયમાં સૌથી વધુ ટેસ્ટ વિકેટ લેનારા ટોચના 10 બોલરોની યાદીમાં સ્થાન મેળવવા માટે તૈયાર છે; તે ચાલુ બાંગ્લાદેશ શ્રેણી દરમિયાન આ સિદ્ધિ પણ હાંસલ કરી શકે છે.

કપિલ દેવને પાછળ છોડીને 435 વિકેટો પૂર્ણ કરી

ઓસ્ટ્રેલિયા અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચેની પ્રથમ ટેસ્ટના બીજા દિવસે, મિશેલ સ્ટાર્કે મેચની બીજી વિકેટ લઈને ભારતના મહાન ખેલાડીઓમાંના એક કપિલ દેવને પાછળ છોડી દીધા. સ્ટાર્કે હવે 435 ટેસ્ટ વિકેટ લીધી છે. 1994 માં, કપિલ દેવે ન્યૂઝીલેન્ડના રિચાર્ડ હેડલીનો રેકોર્ડ તોડી નાખ્યો હતો, જેમણે 431 વિકેટ લીધી હતી અને તે સમયે સૌથી વધુ વિકેટ લેનાર બોલર બન્યો હતો; ટોચના સ્થાને પહોંચ્યા પછી તરત જ તેણે ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લીધી હતી.

મિશેલ સ્ટાર્કનું આગામી લક્ષ્ય ડેલ સ્ટેન

આજની જેમ, કપિલ દેવ ટોપ-10 યાદીમાં નોંધપાત્ર રીતે નીચે સરકી ગયા છે. મિશેલ સ્ટાર્કે અત્યાર સુધી 106 ટેસ્ટમાં 435 વિકેટ લીધી છે. તેમનું આગામી લક્ષ્ય દક્ષિણ આફ્રિકાના ડેલ સ્ટેન છે, જેમણે 93 ટેસ્ટમાં 439 વિકેટ લીધી છે. શ્રીલંકાના મુથૈયા મુરલીધરન 800 સાથે સૌથી વધુ ટેસ્ટ વિકેટ લેવાનો રેકોર્ડ ધરાવે છે. ડેલ સ્ટેન હાલમાં આ યાદીમાં 10મા સ્થાને છે, પરંતુ સ્ટાર્ક 440 વિકેટના આંકડા સુધી પહોંચતાની સાથે જ તે સ્થાન પર પહોંચી જશે.

પ્રથમ ટેસ્ટ મેચમાં બાંગ્લાદેશ મજબુત સ્થિતીમાં

દરમિયાન, મેચની વાત કરીએ તો, બીજા દિવસના અંત સુધીમાં બાંગ્લાદેશે રમત પર મજબૂત પકડ બનાવી લીધી છે. ડાર્વિનમાં ઓસ્ટ્રેલિયા સામે રમાઈ રહેલી પ્રથમ ટેસ્ટ મેચમાં બાંગ્લાદેશની ટીમે પ્રભાવશાળી બેટિંગનું પ્રદર્શન કર્યું. ઓસ્ટ્રેલિયાની ટોચની બોલિંગ લાઇનઅપ સામે બાંગ્લાદેશી બેટ્સમેનોએ જે જુસ્સો બતાવ્યો તે ખરેખર પ્રશંસનીય છે. બાંગ્લાદેશ તરફથી ઓપનર તનઝીદ હસન તમીમે સદી ફટકારી હતી, જ્યારે નજમુલ હુસૈન શાંતોએ 84 રનની ઇનિંગ રમી હતી. આ ઉપરાંત, શાદમાન ઇસ્લામે 20, મોમિનુલ હકે 49 અને મુશફિકુર રહીમે 36 રન બનાવ્યા હતા. બીજા દિવસની રમતના અંત સુધીમાં, બાંગ્લાદેશે 6 વિકેટ ગુમાવીને 351 રન બનાવ્યા હતા.

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