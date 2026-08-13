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મિશેલ સ્ટાર્કે બનાવ્યો વર્લ્ડ રેકોર્ડ, ઈન્ટરનેશનલ લેફ્ટ ડે પર રચ્યો ઈતિહાસ

મિશેલ સ્ટાર્ક બાંગ્લાદેશ સામે ચાલી રહેલી પ્રથમ ટેસ્ટ મેચના પહેલા જ દિવસે વર્લ્ડ રેકોર્ડ બનાવ્યો.

મિશેલ સ્ટાર્કે બનાવ્યો વર્લ્ડ રેકોર્ડ
મિશેલ સ્ટાર્કે બનાવ્યો વર્લ્ડ રેકોર્ડ (AFP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 13, 2026 at 4:12 PM IST

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Mitchell Starc Record: મિશેલ સ્ટાર્કે એક નવો વર્લ્ડ રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. ઓસ્ટ્રેલિયા અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચેની ટેસ્ટ શ્રેણી શરૂ થઈ ગઈ છે. શરૂઆતના દિવસે, ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમ ફક્ત 198 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી; ત્યારબાદ, જ્યારે બાંગ્લાદેશે પોતાનો દાવ શરૂ કર્યો, ત્યારે મિશેલ સ્ટાર્કે પ્રથમ વિકેટ લીધી. આ આઉટ સાથે, સ્ટાર્ક ટેસ્ટ ક્રિકેટ ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ વિકેટ લેનાર ડાબોડી બોલર બન્યો. રસપ્રદ વાત એ છે કે, તેણે ઈન્ટરનેશનલ લેફ્ટ ડે પર આ સિદ્ધિ મેળવી.

બાંગ્લાદેશ સામેની પહેલી ટેસ્ટમાં પેટ કમિન્સે ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો, પરંતુ ચાના વિરામ પછી તરત જ આખી ટીમ ફક્ત 198 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ. સ્ટીવ સ્મિથે અડધી સદી ફટકારી પરંતુ અન્ય કોઈ બેટ્સમેન તરફથી તેને કોઈ ટેકો મળ્યો નહીં; પરિણામે, ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમ પહેલી વાર બાંગ્લાદેશ સામે 200 થી ઓછા સ્કોરમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ.

શાદમાન ઇસ્લામને આઉટ કરીને ઇતિહાસ રચ્યો

આ પછી, બાંગ્લાદેશની ટીમ બેટિંગ કરવા માટે મેદાનમાં ઉતરી. ઓપનર શાદમાન ઇસ્લામ અને તનઝીદ હસન તમીમે ટીમને સ્થિર શરૂઆત અપાવવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ મિશેલ સ્ટાર્કે નવમા ઓવરના બીજા બોલ પર શાદમાન ઇસ્લામને આઉટ કર્યો. નાથન લિયોને કેચ પકડ્યો. શાદમાનએ 30 બોલમાં 20 રન બનાવ્યા, જેમાં બે ચોગ્ગાનો સમાવેશ થતો હતો. આ વિકેટ સાથે, મિશેલ સ્ટાર્કે ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં 434 વિકેટનો સીમાચિહ્ન હાંસલ કર્યો.

રંગના હેરાથનો રેકોર્ડ તોડ્યો

મિશેલ સ્ટાર્ક હવે ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ વિકેટ લેનાર ડાબોડી બોલર બની ગયો છે. તેણે રંગના હેરાથના અગાઉના રેકોર્ડને તોડી નાખ્યો છે. વસીમ અકરમે ડાબોડી ફાસ્ટ બોલર તરીકે 414 વિકેટ લીધી હતી. સ્ટાર્કે આજે 13 ઓગસ્ટના રોજ ઉજવાતા ઈન્ટરનેશનલ લેફ્ટ ડે પર આ સિદ્ધિ મેળવી હતી. વધુમાં, કુલ ટેસ્ટ વિકેટની દ્રષ્ટિએ, સ્ટાર્કે હવે દિગ્ગજ ભારતીય ક્રિકેટર કપિલ દેવની બરાબરી કરી લીધી છે; ફક્ત એક વિકેટ લેવાથી તે તેનાથી આગળ નીકળી જશે.

ટેસ્ટનો પહેલો દિવસ બાંગ્લાદેશના નામે રહ્યો

ઓસ્ટ્રેલિયાને પ્રથમ ઇનિંગમાં 198 રનમાં ઓલઆઉટ કર્યા બાદ, બાંગ્લાદેશે માત્ર એક વિકેટ ગુમાવીને 96 રન બનાવ્યા છે. ઓસ્ટ્રેલિયા પાસે પ્રથમ ઇનિંગમાં 102 રનની લીડ છે, પરંતુ બાંગ્લાદેશ હજુ પણ નવ વિકેટ હાથમાં છે.

બાંગ્લાદેશના મજબૂત સ્થિતિમાં

બાંગ્લાદેશની શરૂઆત સારી રહી ન હતી, શાદમાન ઇસ્લામ 30 બોલમાં 20 રન બનાવીને આઉટ થયો હતો. ત્યારબાદ, તન્ઝીદ હસન તમીમ અને મોમિનુલ હકે ટીમને મજબૂત બનાવી, રમતના અંત પહેલા ટીમને વધુ કોઈ નુકસાન ન થયું. આ જોડીએ બીજી વિકેટ માટે 60 રનની અતૂટ ભાગીદારી કરી છે. તન્ઝીદ 67 બોલમાં 32 રન બનાવી રહ્યો છે, જ્યારે મોમિનુલ 49 બોલમાં 35 રન બનાવી રહ્યો છે, જેમાં છ ચોગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. ઓસ્ટ્રેલિયા માટે મિશેલ સ્ટાર્કે એકમાત્ર વિકેટ લીધી.

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