દિલ્હી કેપિટલ્સ માટે સારા સમાચાર, મેચ વિનર ખેલાડી ટીમ સાથે જોડાશે
ક્રિકેટ ઓસ્ટ્રેલિયાએ મિશેલ સ્ટાર્કને રમવા માટે મંજૂરી આપી દીધી છે, અને તે હવે IPL 2026 ની 19મી સીઝન માટે દિલ્હી કેપિટલ્સમાં જોડાવા માટે તૈયાર છે.
Published : April 23, 2026 at 3:09 PM IST
MITCHELL STARC: દિલ્હી કેપિટલ્સ ટીમ 2026 ની IPL સીઝનમાં સંઘર્ષ કરી રહી છે, પરંતુ હવે તેમના માટે એક સારા સમાચાર સામે આવ્યા છે. એવું બહાર આવ્યું છે કે ટીમનો ફાસ્ટ બોલર મિશેલ સ્ટાર્ક ટૂંક સમયમાં ટીમમાં જોડાશે, જોકે તેને રમવા માટે તૈયાર થવામાં થોડો સમય લાગશે. એકંદરે, આનાથી ટીમને ઓછામાં ઓછી થોડી રાહત મળી હશે. સ્ટાર્કની ગણતરી વિશ્વના સૌથી શક્તિશાળી ફાસ્ટ બોલરોમાં થાય છે.
મિશેલ સ્ટાર્કને IPLમાં રમવા માટે લીલી ઝંડી મળી
ઓસ્ટ્રેલિયન ફાસ્ટ બોલર મિશેલ સ્ટાર્કને IPLમાં રમવાની પરવાનગી મળી છે. ખભા અને કોણીની તકલીફને કારણે તે તાજેતરમાં બહાર રહ્યો હતો. તે હવે સ્વસ્થ થઈ ગયો છે, અને એવી અપેક્ષા છે કે તે ટૂંક સમયમાં ભારત આવીને તેની ટીમમાં જોડાશે. દરમિયાન, ESPNcricinfo ના એક અહેવાલ મુજબ મિશેલ સ્ટાર્ક 1 મેના રોજ આ વર્ષની IPLની પોતાની પહેલી મેચ રમી શકે છે. તે દિવસે, દિલ્હી કેપિટલ્સનો મુકાબલો રાજસ્થાન રોયલ્સ સામે થવાનો છે.
Mitch Starc's return to play for @DelhiCapitals has been confirmed #IPL2026 https://t.co/BA4RukdWGb— cricket.com.au (@cricketcomau) April 23, 2026
BBL દરમિયાન સ્ટાર્ક ઘાયલ
મિશેલ સ્ટાર્ક જાન્યુઆરીથી એક પણ મેચ રમ્યો નથી. આ પહેલા, તે ઇંગ્લેન્ડ સામેની એશિઝ શ્રેણીમાં રમ્યો હતો, જ્યાં તેણે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું. 31 વિકેટ સાથે, તેને 'પ્લેયર ઓફ ધ સિરીઝ' જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ, તે BBL દરમિયાન કેટલીક મેચોમાં પણ દેખાયો હતો. આ સમયગાળા દરમિયાન તેને કેચ પકડવા માટે ડાઇવ કરતી વખતે ડાબા ખભા અને કોણીમાં ઇજાઓ થઈ હતી. થોડા સમય માટે આરામ કર્યા પછી, જ્યારે તેણે વાપસી કરવાનો પ્રયાસ કર્યો, ત્યારે ફરીથી દુખાવો અનુભવાતા તેને આરામ કરવાની સલાહ આપવામાં આવી. પરિણામે, તે અત્યાર સુધી IPLમાં જોડાઈ શક્યો ન હતો.
STARC CLEARED TO JOIN DC.— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) April 23, 2026
- Mitchell Starc set to be available from 1st May for Delhi Capitals. (Cricbuzz). pic.twitter.com/wuE4dbuHNY
પેટ કમિન્સ વાપસી માટે તૈયાર
આ દરમિયાન, એવા અહેવાલો બહાર આવ્યા છે કે ઓસ્ટ્રેલિયાના પેટ કમિન્સ પણ તેમની ટીમમાં ફરી જોડાશે. એવું જાણવા મળ્યું છે કે પેટ કમિન્સ હવે સંપૂર્ણપણે સ્વસ્થ થઈ ગયા છે અને ટૂંક સમયમાં તેમની ટીમ, સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ માટે એક્શનમાં જોવા મળી શકે છે. તેમની ગેરહાજરીમાં, ઇશાન કિશન SRH ટીમનું નેતૃત્વ કરી રહ્યા છે.
દિલ્હી હાલમાં પોઈન્ટ ટેબલ પર 5મા ક્રમે
દિલ્હી કેપિટલ્સ તરફ વળીએ તો, ટીમે અત્યાર સુધીમાં છ મેચ રમી છે, જેમાં ત્રણ જીત મેળવી છે અને ત્રણ હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. છ પોઈન્ટ સાથે, ટીમ હાલમાં ટેબલ પર પાંચમા સ્થાને છે. ટીમને ટોપ-ફોરમાં સ્થાન મેળવવા માટે મજબૂત દાવેદાર માનવામાં આવે છે; જોકે, આ લક્ષ્ય હાંસલ કરવા માટે તેમને જીત નોંધાવવાનું ચાલુ રાખવાની જરૂર પડશે. મિશેલ સ્ટાર્કના આગમનથી ટીમના પ્રદર્શન પર શું અસર પડશે તે જોવાનું બાકી છે.
