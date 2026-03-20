ETV Bharat / sports

IPL 2026 પહેલા દિલ્હી કેપિટલ્સને ઝટકો, મેચ વિનર બોલર શરૂઆતની મેચોમાંથી બહાર

દિલ્હી કેપિટલ્સ માટે માઠા સમાચાર આવ્યા છે. ક્રિકેટ ઓસ્ટ્રેલિયાએ જાહેરાત કરી છે કે, મિશેલ સ્ટાર્ક IPL 2026ની શરૂઆતની કેટલીક મેચો ગુમાવશે.

દિલ્હી કેપિટલ્સ ટીમ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 20, 2026 at 4:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

MITCHELL STARC: IPL 2026 પહેલા ટીમોની ચિંતા વધી રહી છે. ઓસ્ટ્રેલિયન સ્ટાર ફાસ્ટ બોલર નાથન એલિસ ઈજાના કારણે IPL 2026માંથી બહાર થઈ ગયો છે. વધુમાં, પેટ કમિન્સ અને જોશ હેઝલવુડ પણ શરૂઆતની મેચો ગુમાવશે. હવે, ક્રિકેટ ઓસ્ટ્રેલિયાએ સત્તાવાર રીતે માહિતી આપી છે કે મિશેલ સ્ટાર્ક પણ IPLની શરૂઆતની કેટલીક મેચો માટે ઉપલબ્ધ રહેશે નહીં. દિલ્હી કેપિટલ્સે તેમની સીઝનની શરૂઆત તેના વિના કરવી પડી શકે છે.

ક્રિકેટ ઓસ્ટ્રેલિયાની મુશ્કેલીઓ વધી રહી છે, કારણ કે નાથન એલિસ, પેટ કમિન્સ અને જોશ હેઝલવુડ હાલમાં ઘાયલ છે. આ ત્રણેય ઓસ્ટ્રેલિયા માટે મુખ્ય બોલર છે. હવે, મિશેલ સ્ટાર્કની ફિટનેસને ધ્યાનમાં રાખીને, તેમણે નિર્ણય લીધો છે કે - હેઝલવુડ અને કમિન્સની જેમ - તે IPL ની શરૂઆતની કેટલીક મેચોમાં નહીં રમે.

ઓસ્ટ્રેલિયન મેનેજમેન્ટ ઇચ્છતું નથી કે મિશેલ સ્ટાર્ક કે અન્ય કોઈ બોલર દક્ષિણ આફ્રિકા, ભારત અને ઇંગ્લેન્ડના પ્રવાસ પહેલા ઈજાગ્રસ્ત થાય. સ્ટાર્ક દિલ્હી કેપિટલ્સનો સૌથી મહત્વપૂર્ણ બોલર છે, અને શરૂઆતની મેચોમાં તેની ગેરહાજરી તેમના બોલિંગ આક્રમણને નબળું પાડી શકે છે.

RCB, SRH અને DC માટે વધતી ચિંતાઓ

જોશ હેઝલવુડ રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરનો મુખ્ય બોલર છે, જ્યારે પેટ કમિન્સ સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદનો કેપ્ટન છે. શરૂઆતની કેટલીક મેચોમાં બંને ખેલાડી ભાગ લેશે નહીં, કારણ કે તેઓ હજુ સુધી સંપૂર્ણપણે ફિટ નથી. હવે, મિશેલ સ્ટાર્ક પણ IPL સીઝનની શરૂઆતમાં ઉપલબ્ધ રહેશે નહીં. આ ઘટના RCB, SRH અને DC વચ્ચે વધતી ચિંતાનું કારણ છે.

જો સ્ટાર્ક ન રમે તો કોને તક મળશે?

જો મિશેલ સ્ટાર્ક શરૂઆતની મેચો ચૂકી જાય તો પણ, દિલ્હી કેપિટલ્સ પાસે હજુ પણ ઘણા મજબૂત વિકલ્પો છે. T20 વર્લ્ડ કપ લુંગી ન્ગીડી માટે શાનદાર સફળતા સાબિત થયો; જો સ્ટાર્ક ઉપલબ્ધ હોત, તો ન્ગીડીને રમવાની તક મળી ન હોત. હવે, જોકે, સ્ટાર્કની ગેરહાજરીમાં, એન્ગીડી મેદાનમાં ઉતરી શકે છે. વધુમાં, દિલ્હી કેપિટલ્સ પાસે દુષ્મંથા ચમીરા અને કાયલ જેમીસન પણ વિકલ્પો તરીકે ઉપલબ્ધ છે.

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.