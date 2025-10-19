ETV Bharat / sports

ભારત સામે મિશેલ સ્ટાર્કે વર્લ્ડ રેકોર્ડ બનાવ્યો! જે શોએબ અખ્તર પણ કરી શક્યો નહીં

ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચેની પહેલી મેચમાં મિશેલ સ્ટાર્કે ભૂલથી સૌથી ઝડપી બોલ ફેંકવાનો વિશ્વ રેકોર્ડ બનાવ્યો.

મિશેલ સ્ટાર્ક
મિશેલ સ્ટાર્ક (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 19, 2025 at 5:44 PM IST

2 Min Read
હૈદરાબાદ: ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે પર્થમાં પહેલી વનડે રમાઈ રહી છે. આ મેચમાં ઓસ્ટ્રેલિયાના અનુભવી ફાસ્ટ બોલર મિશેલ સ્ટાર્કે એક વર્લ્ડ રેકોર્ડ તોડ્યો હતો, પરંતુ તેણે ભૂલથી બોલ ફેંક્યા વિના તેને તોડી નાખ્યો હતો. જ્યારે તેના ચાહકોને ખબર પડી કે આ બ્રોડકાસ્ટરની મોટી ભૂલને કારણે થયું છે, ત્યારે તેઓ ખૂબ જ દુઃખી થયા. તો, આજે અમે તમને સમગ્ર બાબત વિશે જણાવીશું.

મિશેલ સ્ટાર્કની સ્પીડ વિશે સંપૂર્ણ સત્ય

હકીકતમાં, આ મેચમાં ઓસ્ટ્રેલિયન કેપ્ટન મિશેલ માર્શે ટોસ જીતીને ભારતને પહેલા બેટિંગ માટે આમંત્રણ આપ્યું હતું. શુભમન ગિલ અને રોહિત શર્મા ભારત માટે ઇનિંગ ખોલવા માટે મેદાનમાં આવ્યા હતા. ઓસ્ટ્રેલિયા માટે સ્ટાર્કને પહેલી ઓવર આપવામાં આવી હતી. રોહિત શર્માનો સામનો પહેલા સ્ટાર્ક સાથે થવાનો હતો.

સ્ટાર્કે પોતાનો પહેલો બોલ ફેંક્યો તે પહેલાં, તેની બોલિંગ સ્પીડ 176.3 નોંધાઈ હતી. સ્ટાર્કે બોલ ફેંક્યા વિના વિશ્વનો સૌથી ઝડપી ડિલિવરી ફેંક્યો તે જોઈને ચાહકો ચોંકી ગયા. આ પછી, જ્યારે તેણે રોહિતને પહેલો બોલ ફેંક્યો, ત્યારે તેની બોલિંગ સ્પીડ 176.3 રહી. આનાથી વિશ્વના સૌથી ઝડપી બોલર તરીકેના તેમના વિશ્વ વિક્રમ તોડવાના સિદ્ધિની પુષ્ટિ થઈ. પાછળથી, ખબર પડી કે આ એક ભૂલ હતી.

એ નોંધવું જોઈએ કે આ બ્રોડકાસ્ટરની ભૂલને કારણે થયું હતું. મેચ શરૂ થયા પછી જ સ્ટાર્કની બોલિંગ ગતિ ભૂલથી 176.3 કિમી/કલાક બતાવવામાં આવી હતી. આ સંપૂર્ણપણે બ્રોડકાસ્ટરની ભૂલ હતી. એ નોંધવું જોઈએ કે વિશ્વ ક્રિકેટમાં સૌથી ઝડપી બોલિંગનો રેકોર્ડ પાકિસ્તાનના શોએબ અખ્તરના નામે છે. તેણે 161.3 કિમી/કલાકની ઝડપે બોલિંગ કરી હતી.

પ્રથમ વનડેમાં ભારતને 7 વિકેટથી હરાવ્યું

ઓસ્ટ્રેલિયાએ વરસાદના વિક્ષેપિત પ્રથમ વનડેમાં ભારતને 7 વિકેટથી હરાવ્યું. યજમાન ટીમે 131 રનનો લક્ષ્યાંક માત્ર 21.1 ઓવરમાં જ હાંસલ કરી લીધો. કેપ્ટન મિશેલ માર્શે 52 બોલમાં અણનમ 42 રન બનાવ્યા, જેમાં બે ચોગ્ગા અને ત્રણ છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. મેટ રેનશો 21 રન બનાવીને અણનમ રહ્યા. ભારત તરફથી અર્શદીપ, અક્ષર અને સુંદરે એક-એક વિકેટ લીધી.

