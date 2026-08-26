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ICC રેન્કિંગમાં જસપ્રીત બુમરાહની બાદશાહત ખતમ, 36 વર્ષીય ખેલાડી બન્યો નંબર-1 બોલર

જસપ્રીત બુમરાહ હવે ICC ટેસ્ટ રેન્કિંગમાં નંબર વન બોલર નથી. ઓસ્ટ્રેલિયન ફાસ્ટ બોલર મિશેલ સ્ટાર્કે તેને પાછળ છોડીને ટોચનું સ્થાન મેળવ્યું છે.

જસપ્રીત બુમરાહ
જસપ્રીત બુમરાહ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 26, 2026 at 3:25 PM IST

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ICC TEST RANKINGS: જસપ્રીત બુમરાહ ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે ચાલી રહેલી બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણીમાં ભાગ લઈ રહ્યો નથી, અને હવે તે તેની કિંમત ચૂકવી રહ્યો છે. તે ઘણા સમયથી ICC ટેસ્ટ રેન્કિંગમાં ટોચનું સ્થાન ધરાવે છે, પરંતુ હવે તેણે તે સ્થાન ગુમાવી દીધું છે. મિશેલ સ્ટાર્કે પહેલીવાર નંબર વન સ્થાન મેળવ્યું છે, અને બુમરાહ માટે તે પાછું મેળવવું સરળ રહેશે નહીં.

ટેસ્ટ રેન્કિંગમાં બુમરાહને મોટો ઝટકો

નવીનતમ ICC ટેસ્ટ રેન્કિંગમાં બુમરાહને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે, જેમાં મિશેલ સ્ટાર્ક તેને ટોચના સ્થાન પરથી સફળતાપૂર્વક દૂર કરી રહ્યો છે. બાંગ્લાદેશ સામેની તાજેતરની બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણીમાં તેના અસાધારણ બોલિંગ પ્રદર્શનનું ફળ સ્ટાર્ક મેળવી રહ્યો છે. તે હવે બે સ્થાનના ઉછાળા સાથે 872 રેટિંગ સાથે નંબર વન ટેસ્ટ બોલર બની ગયો છે. દરમિયાન, બુમરાહ 862 રેટિંગ સાથે એક સ્થાન નીચે બીજા સ્થાને આવી ગયો છે.

પહેલીવાર નંબર વન બોલર બન્યો

ઓસ્ટ્રેલિયન ફાસ્ટ બોલર મિશેલ સ્ટાર્ક, જે હવે લગભગ 36 વર્ષનો છે, તે પહેલીવાર નંબર વન બોલર બન્યો છે. બાંગ્લાદેશ સામેની પહેલી ટેસ્ટમાં તેણે ફક્ત બે વિકેટ લીધી હતી - એક મેચ ઓસ્ટ્રેલિયા હારી ગઈ હતી - પરંતુ બીજી મેચમાં ટીમના શાનદાર વાપસીમાં તેણે મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. સ્ટાર્કે પહેલી ઇનિંગમાં માત્ર 12 રન આપીને 6 વિકેટ અને બીજી ઇનિંગમાં 39 રન આપીને 4 વિકેટ લીધી હતી. કુલ 10 વિકેટ લઈને, તેણે તેની ટીમ માટે વિજય મેળવવા અને શ્રેણી બરાબર કરવામાં મહત્વનો ભાગ ભજવ્યો હતો.

બુમરાહ શ્રીલંકા સામેની શ્રેણીમાંથી બહાર છે

બુમરાહને શરૂઆતમાં ભારત-શ્રીલંકા શ્રેણી માટે ટીમમાં સ્થાન આપવામાં આવ્યું હતું, જે તેની સંપૂર્ણ ફિટનેસને આધીન હતું; જોકે, તે સમયસર ફિટનેસ પાછો મેળવી શક્યો ન હતો અને તેને બહાર કરવો પડ્યો હતો. શ્રેણી શરૂ થાય તે પહેલાં, તેણે 870 ના રેટિંગ સાથે ટોચનું સ્થાન જાળવી રાખ્યું હતું, પરંતુ બંને મેચ ગુમાવવાથી તેનું રેટિંગ ઘટીને 862 થઈ ગયું છે. પરિણામે, તે ટૂંક સમયમાં નંબર વન સ્થાન પર પાછા ફરે તેવી શક્યતા ઓછી છે. આ શ્રેણી પછી, ટીમ ઇન્ડિયા નવેમ્બરમાં સીધી ટેસ્ટ રમશે; તે સમયે તેમને ફરીથી ટોચના સ્થાન પર પહોંચવાની તક મળશે.

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MITCHELL STARC
JASPRIT BUMRAH
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