મિશેલ સ્ટાર્કે ઇતિહાસ રચ્યો, 450 ટેસ્ટ વિકેટ લેનાર પ્રથમ ડાબોડી બોલર બન્યો
ફાસ્ટ બોલર મિશેલ સ્ટાર્ક ઓસ્ટ્રેલિયા તરફથી ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં 450 વિકેટનો આંકડો પાર કરનાર ચોથો બોલર બન્યો છે.
Published : October 20, 2026 at 5:05 PM IST
દક્ષિણ આફ્રિકા અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે ટેસ્ટ શ્રેણીની બીજી મેચ ગકરબાહમાં રમાઈ રહી છે. આ મેચમાં ઓસ્ટ્રેલિયાના ફાસ્ટ બોલર મિચેલ સ્ટાર્કે નવો ઈતિહાસ રચ્યો છે. હવે તે ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં 450 વિકેટ લેનારો વિશ્વનો પ્રથમ ડાબોડી બોલર બની ગયો છે. આ મેચના પ્રથમ દાવમાં મિશેલ સ્ટાર્કે 4 રનના અંગત સ્કોર પર મેથ્યુ બ્રિટ્ઝકેને આઉટ કરીને પોતાનું ખાતું ખોલાવ્યું હતું. આ પછી, મંગળવારે તેણે વિયાન મુલ્ડરને પેવેલિયન મોકલીને ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં 450 વિકેટ પૂરી કરી. ટેસ્ટમાં બોલના મામલે તે સૌથી ઝડપી 450 વિકેટ લેનાર બોલર છે.
ફાસ્ટ બોલર મિશેલ સ્ટાર્ક ઓસ્ટ્રેલિયા તરફથી ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં 450 વિકેટનો આંકડો પાર કરનાર ચોથો બોલર બન્યો છે. તેમના પહેલા શેન વોર્ન, ગ્લેન મેકગ્રા અને નાથન લિયોન આ રેકોર્ડ બનાવી ચૂક્યા છે. સ્ટાર્કે સૌથી ઓછા બોલ એટલે કે 20,577 બોલ રમીને વિશ્વમાં સૌથી ઝડપી 450 વિકેટ લેવાનો વિશ્વ રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. આ બાબતમાં, તેણે પોતાના જ દેશના દિગ્ગજ બોલર ગ્લેન મેકગ્રાનો રેકોર્ડ તોડ્યો છે, જેમણે 23,474 બોલ ફેંકીને 450 વિકેટ લીધી હતી. મિશેલ સ્ટાર્કે 109 મેચમાં 450 ટેસ્ટ વિકેટનો રેકોર્ડ હાંસલ કર્યો હતો.
Test wicket No. 450 for Mitchell Starc ⭐️ https://t.co/s3Ev2dVw6o— Cricbuzz (@cricbuzz) October 20, 2026
સ્ટાર્ક ગ્લેન મેકગ્રા પછી બીજા ક્રમે છે
મિશેલ સ્ટાર્ક મેચોની દ્રષ્ટિએ 450 ટેસ્ટ વિકેટ મેળવનાર બીજા ક્રમે છે. ગ્લેન મેકગ્રા 100 મેચોમાં 450 ટેસ્ટ વિકેટ મેળવનાર પ્રથમ બોલર છે. સ્ટાર્ક આ યાદીમાં બીજા ક્રમે છે, તેણે 109 મેચોમાં 450 વિકેટ લીધી છે. સૌથી ઓછી ટેસ્ટ મેચોમાં 450 વિકેટ લેવાનો વિશ્વ રેકોર્ડ શ્રીલંકાના દિગ્ગજ સ્પિનર મુથૈયા મુરલીધરનના નામે છે. તેણે પોતાની 80મી ટેસ્ટમાં આ સિદ્ધિ મેળવી.
સ્ટાર્કે 19 વખત પાંચ વિકેટ લીધી છે
મિશેલ સ્ટાર્કે 19 વખત એક ઇનિંગમાં 5 કે તેથી વધુ વિકેટ, 21 વખત 4 વિકેટ અને ચાર વખત એક મેચમાં 10 વિકેટ લીધી છે. તેનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન 58 રનમાં 7 વિકેટ છે, જે તેણે ગયા વર્ષે એશિઝ શ્રેણીમાં ઇંગ્લેન્ડ સામે હાંસલ કરી હતી. સ્ટાર્કે બેટથી પણ નોંધપાત્ર યોગદાન આપ્યું છે, તેણે 20.03 ની સરેરાશથી 2504 રન બનાવ્યા છે. 36 વર્ષીય ખેલાડીએ આ ફોર્મેટમાં 13 અડધી સદી ફટકારી છે.
મેચોની દ્રષ્ટિએ સૌથી ઝડપી 450 ટેસ્ટ વિકેટ લેનાર બોલર
- મુથૈયા મુરલીધરન (શ્રીલંકા) - 80 ટેસ્ટ
- રવિચંદ્રન અશ્વિન (ભારત) - 89 ટેસ્ટ
- અનિલ કુંબલે (ભારત) - 93 ટેસ્ટ
- ગ્લેન મેકગ્રા (ઓસ્ટ્રેલિયા) - 100 ટેસ્ટ
- શેન વોર્ન (ઓસ્ટ્રેલિયા) - 101 ટેસ્ટ
- મિશેલ સ્ટાર્ક (ઓસ્ટ્રેલિયા) - 109 ટેસ્ટ
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