T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં ઓસ્ટ્રેલિયાની ટીમને મોટો ઝટકો, કેપ્ટન ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર
ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમ T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ની પોતાની પહેલી મેચ આયર્લેન્ડ સામે કેપ્ટન મિશેલ માર્શ વિના રમી રહી છે.
Published : February 11, 2026 at 5:51 PM IST
MITCHELL MARSH: T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માં ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમ માટે માઠા સમાચાર આવ્યા છે. ટીમના કેપ્ટન મિશેલ માર્શ ઈજાને કારણે આખી ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ ગયો છે. માર્શની જગ્યાએ સ્ટીવ સ્મિથને ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે. માર્શનું વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર થવું ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમ માટે મોટો ફટકો છે. જોશ હેઝલવુડ અને પેટ કમિન્સ ઈજાને કારણે પહેલાથી જ મેદાનની બહાર છે. ટ્રેવિસ હેડ આયર્લેન્ડ સામેની મેચમાં ટીમનું નેતૃત્વ કરી રહ્યો છે.
માર્શને ટ્રેનિંગ દરમિયાન જંઘામૂળમાં ઈજા
ક્રિકેટ ઓસ્ટ્રેલિયા દ્વારા મિશેલ માર્શ અંગે જારી કરાયેલા એક નિવેદનમાં જણાવાયું છે કે તાલીમ દરમિયાન જંઘામૂળમાં ઈજા થઈ હતી, જેના કારણે તે પાછો ખેંચાઈ ગયો છે. માર્શ હજુ પણ પીડામાં છે અને તેને હલનચલનમાં મુશ્કેલી પડી રહી છે. સ્કેનથી પુષ્ટિ મળી છે કે તેને ટેસ્ટિક્યુલર બ્લીડ થયું છે, અને સ્વસ્થ થતાં પહેલાં તેને થોડો આરામ કરવાની જરૂર પડશે. ડોકટરો તરફથી લીલી ઝંડી મળ્યા પછી જ તે મેદાનમાં પાછા ફરી શકશે.
Mitch Marsh has been ruled out of Australia's #T20WorldCup opener, with Steve Smith set to head to Sri Lanka.— cricket.com.au (@cricketcomau) February 11, 2026
Details here: https://t.co/lugZUFllzJ pic.twitter.com/MFEdVA9eZa
ઓસ્ટ્રેલિયા ઈજાની સમસ્યાઓથી પરેશાન
આ સ્થિતિમાં, સ્ટેન્ડબાય ખેલાડી સ્ટીવ સ્મિથ જો જરૂરી હોય તો વાતાવરણને અનુકૂળ થવા અને તૈયારી કરવા માટે શ્રીલંકા જશે. માર્શ T20 વર્લ્ડ કપ 2026 પહેલા પાકિસ્તાનમાં ત્રણ મેચની T20 શ્રેણીની છેલ્લી બે મેચમાં રમ્યો હતો. ટુર્નામેન્ટ શરૂ થાય તે પહેલાં જ ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમ ઈજાની સમસ્યાઓનો સામનો કરી રહી છે.
Steve Smith has been called up to Australia's T20 World Cup squad as cover after captain Mitchell Marsh was ruled out of the opening match against Ireland https://t.co/5zPHTRAKBQ pic.twitter.com/CG1Z4EqUpI— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) February 11, 2026
જોશ હેઝલવુડનું રિપ્લેસમેન્ટ હજુ બાકી
ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમ પાસે આયર્લેન્ડ સામેની મેચ માટે પસંદગી માટે ફક્ત 12 સંપૂર્ણપણે ફિટ ખેલાડીઓ ઉપલબ્ધ હતા. જ્યારે પેટ કમિન્સ પહેલાથી જ બહાર થઈ ગયા છે, જોશ હેઝલવુડના રિપ્લેસમેન્ટ પર હજુ સુધી સહી કરવામાં આવી નથી. સ્ટીવ સ્મિથ છેલ્લે 2024 ના અંતમાં T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમ્યો હતો. સ્મિથ 2025-26 બિગ બેશ લીગમાં સિડની સિક્સર્સ માટે રમ્યો હતો, જ્યાં તેણે મેદાન પર પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન કર્યું હતું.
