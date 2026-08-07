મિશેલ માર્શે વૈભવ સૂર્યવંશીને પાછળ છોડ્યો, આ વર્ષે T20 માં સૌથી વધુ છગ્ગા કોણે ફટકાર્યા છે?
ઓસ્ટ્રેલિયાના અનુભવી ઓલરાઉન્ડર મિશેલ માર્શે 2026માં સૌથી વધુ છગ્ગા ફટકારનારા બેટ્સમેનોની યાદીમાં વૈભવ સૂર્યવંશીને પાછળ છોડી દીધો છે.
Published : August 7, 2026 at 5:09 PM IST
15 વર્ષીય ભારતીય બેટ્સમેન વૈભવ સૂર્યવંશીએ 2026માં શાનદાર બેટિંગ ફોર્મ દર્શાવ્યું હતું. તેણે આ વર્ષે IPLમાં સૌથી વધુ રન બનાવીને ઓરેન્જ કેપ જીતી હતી. IPLમાં તેના શાનદાર પ્રદર્શનને પગલે, તેને T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરવાની તક પણ મળી. 2026 દરમિયાન, સૂર્યવંશીએ વિસ્ફોટક T20 ક્રિકેટ રમી છે, છગ્ગા ફટકાર્યા છે; જોકે, ઓસ્ટ્રેલિયાના મિશેલ માર્શે તાજેતરમાં વર્ષમાં સૌથી વધુ છગ્ગા ફટકારવાના મામલામાં તેને પાછળ છોડી દીધો છે.
મિશેલ માર્શે વૈભવ સૂર્યવંશીને પાછળ છોડી દીધો
૨૦૨૬માં T20 ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ છગ્ગા મારનારા ટોચના 5 બેટ્સમેનોની યાદીમાં ફેરફાર થયો છે. ઓસ્ટ્રેલિયાના મિશેલ માર્શે ભારતના વૈભવ સૂર્યવંશીને પાછળ છોડીને બીજું સ્થાન મેળવ્યું છે. વૈભવ હવે ત્રીજા સ્થાને સરકી ગયો છે. ન્યૂઝીલેન્ડનો ફિન એલન આ યાદીમાં ટોચનું સ્થાન જાળવી રાખે છે. નોંધનીય છે કે, વૈભવ સૂર્યવંશી સિવાય, બે અન્ય ભારતીય ખેલાડીઓ ટોપ 10માં છે; કુલ ત્રણ ભારતીય બેટ્સમેન ટોપ 10માં સ્થાન મેળવવામાં સફળ રહ્યા છે. અભિષેક શર્મા છઠ્ઠા ક્રમે છે, જ્યારે ઇશાન કિશન સાતમા ક્રમે છે.
2026માં સૌથી વધુ T20 છગ્ગા કોણે ફટકાર્યા છે?
2026માં સૌથી વધુ T20 છગ્ગા મારનારા બેટ્સમેનોમાં, ન્યૂઝીલેન્ડનો ફિન એલન 45 મેચમાં 97 છગ્ગા સાથે ટોચ પર છે. દરમિયાન, ઓસ્ટ્રેલિયાના મિશેલ માર્શ 'ધ હંડ્રેડ' ટુર્નામેન્ટમાં પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન બાદ 33 મેચમાં 89 છગ્ગા સાથે બીજા સ્થાને પહોંચી ગયા છે. તેમણે ભારતના વૈભવ સૂર્યવંશીને પાછળ છોડી દીધો છે, જે હવે 22 મેચમાં 86 છગ્ગા સાથે ત્રીજા સ્થાને આવી ગયો છે. અભિષેક શર્મા અને ઇશાન કિશન ટોચના 10 યાદીમાં અનુક્રમે છઠ્ઠા અને સાતમા સ્થાને છે.
ઝિમ્બાબ્વે શ્રેણીમાં વૈભવનું શાનદાર પ્રદર્શન
વૈભવ સૂર્યવંશી તાજેતરમાં ઝિમ્બાબ્વે શ્રેણીમાં રમ્યો હતો, જ્યાં તેણે ત્રણ મેચમાં 151 રન બનાવ્યા હતા અને 'પ્લેયર ઓફ ધ સિરીઝ'નો એવોર્ડ જીત્યો હતો. તેને 23 ઓગસ્ટ, 2026 થી શરૂ થનારી રેડ-બોલ ટુર્નામેન્ટ, દુલીપ ટ્રોફી માટે પૂર્વ ઝોન ટીમના ઉપ-કપ્તાન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યો છે. વૈભવે અત્યાર સુધીમાં કુલ 14 રેડ-બોલ મેચ રમી છે, જેમાં 538 રન બનાવ્યા છે. તે આગામી મેચોમાં કેવું પ્રદર્શન કરે છે તે જોવાનું બાકી છે.
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