પાકિસ્તાન ક્રિકેટમાં ખળભળાટ, મિસ્બાહ-ઉલ-હકે પસંદગીકાર પદેથી રાજીનામું આપ્યું
પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે. ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસ દરમિયાન કારમી હાર બાદ ટીમમાં મોટા ફેરફારો જોવા મળ્યા છે.
Published : September 1, 2026 at 8:53 PM IST
MISBAH UL HAQ RESIGNED: ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસ દરમિયાન પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમના ખરાબ પ્રદર્શન બાદ થયેલા હોબાળા વચ્ચે, ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન મિસ્બાહ-ઉલ-હકે રાષ્ટ્રીય પસંદગી સમિતિમાંથી રાજીનામું આપી દીધું છે. ટેસ્ટ ટીમમાં મોટા ફેરફારો કર્યાના એક દિવસ પછી આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. જોકે, પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડે તેમનું રાજીનામું સ્વીકાર્યું છે કે નહીં તે હજુ સ્પષ્ટ નથી. પસંદગી સમિતિમાંથી રાજીનામું આપવાની સાથે, મિસ્બાહે લાહોરમાં નેશનલ ક્રિકેટ એકેડેમીમાં બેટિંગ સલાહકાર તરીકેની ભૂમિકા પણ છોડી દેવાનો નિર્ણય લીધો છે. તેઓ વાર્ષિક 180-દિવસના કરાર હેઠળ પીસીબી સાથે બેટિંગ સલાહકાર તરીકે જોડાયેલા હતા.
હકીકતમાં, પાકિસ્તાનને ઇંગ્લેન્ડ સામેની ત્રણ મેચની ટેસ્ટ શ્રેણીમાં સતત બે હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. પાકિસ્તાને લોર્ડ્સ ટેસ્ટ 194 રનથી હારી ગયું હતું, જેના કારણે ટીમ શ્રેણીમાં 0-2 થી પાછળ છે. આ ખરાબ પ્રદર્શન બાદ, PCB એ ત્રીજી ટેસ્ટ પહેલા ટીમ અને કોચિંગ સ્ટાફમાં મોટા ફેરફારો કર્યા હતા; આ માહિતી ક્રિકઇન્ફોના અહેવાલમાં જાહેર કરવામાં આવી હતી.
Misbah-ul-Haq has offered his resignation from the Pakistan men's national selection committee a day after the PCB made wholesale changes to the Test squad and team management https://t.co/Yc5oSoUL0S pic.twitter.com/oApQR5kzRj— Cricinfo (@cricinfo) September 1, 2026
ટીમમાંથી 7 ખેલાડીઓને કરાયા બહાર
બોર્ડે ટેસ્ટ ટીમમાંથી સાત ખેલાડીઓને બહાર કર્યા છે. તેમાં મોહમ્મદ રિઝવાન, ઇમામ-ઉલ-હક, સલમાન આગા, અલી ઉસ્માન, આમિર જમાલ, અવૈસ ઝફર અને ખુર્રમ શહઝાદનો સમાવેશ થાય છે. તેમના સ્થાને પાંચ અનકેપ્ડ ખેલાડીઓને સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે: અરાફત મિન્હાસ, મોહમ્મદ ઇમરાન જુનિયર, સાદ બેગ, મોહમ્મદ ઇમરાન રંધાવા અને રઝાઉલ્લાહ. વધુમાં, સૈમ અયુબ અને અબ્દુલ્લા ફઝલ ટેસ્ટ ટીમમાં જોડાશે.
There is speculation around Pakistan's white-ball coach Mike Hesson taking over from Sarfaraz Ahmed 👀— Cricinfo (@cricinfo) August 31, 2026
Details: https://t.co/zh3z23Iejl pic.twitter.com/IClyIq2qRC
કોચિંગ સ્ટાફમાં પણ ફેરફાર કરવામાં આવ્યા છે. મુખ્ય કોચ સરફરાઝ અહેમદ અને બોલિંગ કોચ ઉમર ગુલને ત્રીજી ટેસ્ટ પહેલા મુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. હવે, સફેદ બોલ ટીમના મુખ્ય કોચ માઇક હેસન અને બોલિંગ કોચ એશ્લે નોફકે ટેસ્ટ ટીમના કોચિંગ સેટઅપનો ભાગ હશે. ત્રીજી ટેસ્ટ 9 સપ્ટેમ્બરથી એજબેસ્ટન ખાતે રમાશે.
PCBમાં પણ ભૂમિકા ભજવી
મિસ્બાહ પાકિસ્તાન ક્રિકેટના સૌથી સફળ ટેસ્ટ કેપ્ટનોમાં સામેલ છે. 2017 માં નિવૃત્તિ લીધા પછી, તેમણે PCB માં ઘણી મુખ્ય ભૂમિકાઓ ભજવી. 2019 માં, તેમને મુખ્ય કોચ અને મુખ્ય પસંદગીકાર બંને તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા. બાદમાં તેમણે કોચિંગ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવા માટે મુખ્ય પસંદગીકાર તરીકે પદ છોડ્યું પરંતુ આખરે 2021 માં મુખ્ય કોચ પદ પરથી પણ રાજીનામું આપી દીધું. આ વર્ષના માર્ચમાં, મિસ્બાહને આકિબ જાવેદ, સરફરાઝ અહેમદ અને અસદ શફીક સાથે ચાર સભ્યોની પસંદગી સમિતિમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા હતા. તેમના રાજીનામાથી હવે પાકિસ્તાન ક્રિકેટમાં ચાલી રહેલા ફેરફારો અને આંતરિક હલચલ વધુ તેજ બની છે.
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