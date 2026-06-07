ETV Bharat / sports

French Open 2026: 19 વર્ષીય મીરા એન્ડ્રીવાએ રચ્યો ઇતિહાસ, ઝ્વાલિન્સ્કાને હરાવીને પ્રથમ ગ્રાન્ડ સ્લેમ જીત્યો

19 વર્ષીય રશિયન ટેનિસ ખેલાડી મીરા એન્ડ્રીવાએ ફ્રેન્ચ ઓપન ફાઇનલમાં પોલેન્ડની પ્રતિસ્પર્ધીને સીધા સેટમાં હરાવીને પોતાનું પહેલું ગ્રાન્ડ સ્લેમ ટાઇટલ જીત્યું.

mirra andreeva
mirra andreeva (AP Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 7, 2026 at 2:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

French Open 2026: યુવા રશિયન ટેનિસ સ્ટાર મીરા એન્ડ્રીવાએ 2026 ફ્રેન્ચ ઓપન મહિલા સિંગલ્સનો ખિતાબ જીતીને ઇતિહાસ રચ્યો. શનિવારે યોજાયેલી ફાઇનલ મેચમાં, 19 વર્ષીય એન્ડ્રીવાએ પોલેન્ડની માજા ચ્વાલિન્સ્કાને 6-3, 6-2 થી હરાવીને પોતાનો પહેલો ગ્રાન્ડ સ્લેમ ખિતાબ જીત્યો. આ જીત સાથે, એન્ડ્રીવા 1992 માં 18 વર્ષની ઉંમરે ટાઇટલ જીતનાર મોનિકા સેલેસ પછી સૌથી નાની ઉંમરની મહિલા ફ્રેન્ચ ઓપન ચેમ્પિયન બની ગઈ છે.

એન્ડ્રીવાનો ફાઇનલમાં દબદબો: પોતાની પહેલી ગ્રાન્ડ સ્લેમ ફાઇનલમાં રમતી મીરા એન્ડ્રીવા શરૂઆતથી જ શાનદાર રમી. તેણે બંને સેટની શરૂઆતમાં જ પોતાના પ્રતિસ્પર્ધીની સર્વિસ તોડી નાખી અને મેચ પર મજબૂત પકડ જાળવી રાખી. વિશ્વની 8મી ક્રમાંકિત એન્ડ્રીવાએ સમગ્ર મેચ દરમિયાન 24 વર્ષીય ચ્વાલિન્સ્કા પર સતત દબાણ જાળવી રાખ્યું, તેના ઉત્તમ બેઝલાઇન શોટ્સ, ચપળ ગતિ અને સચોટ સર્વિંગનો ઉપયોગ કર્યો. પોલિશ ખેલાડીએ વાપસી કરવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ એન્ડ્રીવાના સતત અને આક્રમક રમતનો સામનો કરી શકી નહીં.

ચ્વાલિન્સ્કાની અવિસ્મરણીય સફર: માજા ચ્વાલિન્સ્કા ફાઇનલમાં હારી ગઈ, પરંતુ તેની સફર ટુર્નામેન્ટની સૌથી પ્રેરણાદાયી વાર્તાઓમાંની એક હતી. વૈશ્વિક સ્તરે લગભગ 114મા ક્રમે રહેલી ચ્વાલિન્સ્કાએ ક્વોલિફાઇંગ રાઉન્ડ દ્વારા સ્પર્ધામાં પ્રવેશ કર્યો હતો. તેણીએ સતત નવ મેચ જીતીને ફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો, ક્વોલિફાઇંગમાંથી ફ્રેન્ચ ઓપન ફાઇનલમાં આગળ વધનારી ​​પ્રથમ મહિલા બની. તેણીના દૃઢતા અને પ્રભાવશાળી પ્રદર્શને વિશ્વભરના ટેનિસ ચાહકોના દિલ જીતી લીધા.

એન્ડ્રીવા સેમિફાઇનલમાં 15મી ક્રમાંકિત માર્ટા કોસ્ટ્યુકને 6-1, 6-3થી હરાવીને ફાઇનલમાં પહોંચી. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં ક્લે કોર્ટ પર તેના પ્રદર્શનમાં સતત સુધારો થયો છે, અને તે અગાઉ રોલેન્ડ ગેરોસમાં ક્વાર્ટર ફાઇનલ અને સેમિફાઇનલમાં પહોંચી ચૂકી છે.

2026 ફ્રેન્ચ ઓપન ટાઇટલ જીતવું એ મીરા એન્ડ્રીવાના કારકિર્દીનું શિખર છે. માત્ર 19 વર્ષની ઉંમરે ગ્રાન્ડ સ્લેમ ટાઇટલ જીતીને, તેણીએ મહિલા ટેનિસની ભાવિ સુપરસ્ટારમાંની એક તરીકે પોતાનો દરજ્જો મજબૂત કર્યો છે. આ વિજય ફક્ત કારકિર્દીનો એક મહત્વપૂર્ણ સીમાચિહ્નરૂપ નથી; તે એ પણ દર્શાવે છે કે એન્ડ્રીવા આવનારા વર્ષો સુધી મહિલા ટેનિસ પર પ્રભુત્વ મેળવવા સક્ષમ છે.

આ પણ વાંચો:

  1. TG20 માટે આજે ફિલ્મ સિટી ખાતે મેગા ઓક્શન, બધાની નજર રામોજી ગ્રુપની હૈદરાબાદ ફ્રેન્ચાઇઝી પર રહેશે
  2. IND vs AFG: વિરાટ કોહલીના રિપ્લેસમેન્ટની BCCIએ કરી જાહેરાત કરી, આ યુવા ખેલાડીને ટીમમાં મળ્યું સ્થાન

TAGGED:

FRENCH OPEN 2026
MIRRA ANDREEVA
FRENCH OPEN WOMENS SINGLE TITLE
FRENCH OPEN 2026

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.