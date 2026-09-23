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મીરાબાઈ ચાનુએ સિલ્વર મેડલ જીતીને ઈતિહાસ રચ્યો, 28 વર્ષ બાદ એશિયન ગેમ્સમાં ભારતે વેઈટલિફ્ટિંગમાં મેડલ જીત્યો

ભારતની પ્રખ્યાત વેઇટલિફ્ટર મીરાબાઈ ચાનુએ એશિયન ગેમ્સ 2026 માં મહિલાઓની 49 કિગ્રા શ્રેણીમાં સિલ્વર મેડલ જીત્યો છે.

મીરાબાઈ ચાનુએ સિલ્વર મેડલ જીતીને ઈતિહાસ રચ્યો
મીરાબાઈ ચાનુએ સિલ્વર મેડલ જીતીને ઈતિહાસ રચ્યો (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 23, 2026 at 1:09 PM IST

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Asian Games 2026: ભારતની સ્ટાર વેઈટલિફ્ટર મીરાબાઈ ચાનુએ એશિયન ગેમ્સમાં ઈતિહાસ રચ્યો છે. તેમણે મહિલાઓની 49 કિગ્રા વર્ગની સ્પર્ધામાં કુલ 198 કિગ્રા વજન ઉઠાવીને સિલ્વર મેડલ જીત્યો. ઉલ્લેખનીય છે કે, એશિયન ગેમ્સમાં મીરાબાઈનો આ સૌપ્રથમ મેડલ છે. આ સિદ્ધિ સાથે, ભારતે 28 વર્ષમાં વેઈટલિફ્ટિંગમાં પોતાનો પ્રથમ એશિયન ગેમ્સ મેડલ હાંસલ કર્યો છે.

87 કિગ્રાનો શ્રેષ્ઠ સ્નેચ પ્રયાસ

મીરાબાઈએ 83 કિગ્રાના સ્નેચ પ્રયાસથી શરૂઆત કરી અને બીજા પ્રયાસમાં 85 કિગ્રા વજન ઊંચક્યું. ત્યારબાદ, તેમણે ત્રીજા પ્રયાસમાં સફળતાપૂર્વક 87 કિગ્રા વજન ઊંચક્યું. સ્નેચ રાઉન્ડ બાદ, તેઓ મેડલની સ્પર્ધામાં મજબૂત રીતે ટકી રહ્યાં.

'ક્લીન એન્ડ જર્ક'માં 111 કિગ્રા વજન ઊંચક્યું

મીરાબાઈએ 'ક્લીન એન્ડ જર્ક' સ્પર્ધાની શરૂઆત 107 કિગ્રા વજન સફળતાપૂર્વક ઊંચકીને કરી હતી. ત્યારબાદ, તેમણે તેમના બીજા પ્રયાસમાં 111 કિગ્રા વજન ઊંચક્યું. ત્રીજા પ્રયાસની જરૂર પડી ન હતી અને તેમનો કુલ સ્કોર 198 કિગ્રા રહ્યો હતો. 'સ્નેચ'માં 87 કિગ્રા અને 'ક્લીન એન્ડ જર્ક'માં 111 કિગ્રા મળીને કુલ 198 કિગ્રા વજન સાથે મીરાબાઈએ રજત પદક જીત્યો.

ઉત્તર કોરિયાની રી સોંગ-ગામાએ ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો

ઉત્તર કોરિયાની રી સોંગ-ગામાએ કુલ 215 કિલો વજન ઉપાડીને ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો. તેણીએ સ્નેચમાં 94 કિલો અને ક્લીન એન્ડ જર્કમાં 121 કિલો વજન ઉપાડ્યું. જ્યારે ઇન્ડોનેશિયાની વિજ્યાના લુલુક ડાયના ટ્રીએ કુલ 191 કિલો વજન ઉપાડીને બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો. તેણીએ સ્નેચમાં 88 કિલો અને ક્લીન એન્ડ જર્કમાં 103 કિલો વજન ઉપાડ્યું.

એશિયન ગેમ્સમાં 28 વર્ષ પછી ભારતે વેઈટલિફ્ટિંગ મેડલ જીત્યો

મીરાબાઈના સિલ્વર મેડલથી એશિયન ગેમ્સમાં વેઈટલિફ્ટિંગમાં ભારતની મેડલની રાહનો અંત આવ્યો. અગાઉ, ભારતે 1998ના બેંગકોક એશિયન ગેમ્સમાં કર્ણમ મલ્લેશ્વરી દ્વારા વેઈટલિફ્ટિંગમાં સિલ્વર મેડલ જીત્યો હતો. ત્યારથી, ભારતે એશિયન ગેમ્સમાં આ રમતમાં એક પણ મેડલ જીત્યો ન હતો. હવે, મીરાબાઈએ 28 વર્ષ પછી આ દુષ્કાળનો અંત લાવ્યો છે.

એશિયન ગેમ્સમાં પણ મીરાબાઈનો પહેલો મેડલ

મીરાબાઈ ચાનુએ ત્રીજી વખત એશિયન ગેમ્સમાં ભાગ લીધો છે. તેણીએ અગાઉ 2014 અને 2018 માં એશિયન ગેમ્સમાં ભાગ લીધો હતો, પરંતુ મેડલ જીતી શકી ન હતી. ઈજાને કારણે, તે 2022 ની એશિયન ગેમ્સમાં ભાગ લઈ શકી ન હતી. ઓલિમ્પિક, વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપ અને કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં મેડલ જીતનાર મીરાબાઈ માટે એશિયન ગેમ્સમાં મેડલ એક અધૂરું સ્વપ્ન રહ્યું. આ મેડલ સાથે, તેણીએ આ ખાલી જગ્યા ભરી.

ભારતની વેઈટલિફ્ટિંગ મેડલની સંખ્યા વધી

મીરાબાઈના મેડલ પહેલા, ભારતે એશિયન ગેમ્સના ઇતિહાસમાં વેઈટલિફ્ટિંગમાં કુલ 14 મેડલ જીત્યા હતા, જેમાં પાંચ સિલ્વર અને નવ બ્રોન્ઝ મેડલનો સમાવેશ થાય છે. મીરાબાઈના સિલ્વર મેડલ સાથે, આ રમતમાં ભારતની કુલ મેડલની સંખ્યા હવે 15 થઈ ગઈ છે, જેમાં છ સિલ્વર અને નવ બ્રોન્ઝ મેડલનો સમાવેશ થાય છે. જોકે, ભારતે એશિયન ગેમ્સમાં વેઈટલિફ્ટિંગમાં હજુ સુધી એક પણ ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો નથી.

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મીરાબાઈ ચાનુ સિલ્વર મેડલ
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