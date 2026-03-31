IPL 2026 પછી વૈભવ સૂર્યવંશીને ટીમ ઈન્ડિયામાં તક મળવી જોઈએ, ભૂતપૂર્વ કેપ્ટને BCCI ને વિનંતી કરી
વૈભવ સૂર્યવંશી બધા જ ફોર્મેટમાં શાનદાર પ્રદર્શન કરી રહ્યો છે. IPL 2026 ની શરૂઆતની મેચમાં, તેણે CSK સામે વિસ્ફોટક અડધી સદીની ઇનિંગ રમી હતી.
Published : March 31, 2026 at 5:24 PM IST
MICHAEL VAUGHAN DEMAND TO BCCI: ઈંગ્લેન્ડના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન માઈકલ વોને યુવા બેટ્સમેન વૈભવ સૂર્યવંશી વિશે એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું છે. તેમનું માનવું છે કે આ 15 વર્ષીય ખેલાડીને જલ્દી ભારતીય ટીમમાં શામેલ કરવો જોઈએ. સિનિયર ખેલાડીઓના માહોલમાં જોડી દેવો જોઈએ, જેનાથી તે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટના ધોરણોને સીધી રીતે સમજી શકે. વૈભવે 2026 ની આઈપીએલમાં ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ સામેની મેચ દરમિયાન બધાનું ધ્યાન ખેંચ્યું હતું, જ્યાં તેણે માત્ર 17 બોલમાં 52 રનની ધમાકેદાર ઇનિંગ રમી હતી. વોને ટિપ્પણી કરી હતી કે આ ઇનિંગ તેના ઓપનિંગ પાર્ટનર યશસ્વી જયસ્વાલની પ્રતિભાને પણ પાછળ છોડી દે છે.
વોને જણાવ્યું હતું કે વૈભવને તાત્કાલિક પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં સ્થાન આપવું જરૂરી ન હોઈ શકે, પરંતુ તેને ટીમ સાથે રાખવાથી ખૂબ જ ફાયદો થશે. તેમના મતે, વૈભવને ઈંગ્લેન્ડ સામેના આગામી વ્હાઇટ-બોલ પ્રવાસ માટે ટીમમાં સામેલ કરી શકાય છે. આનાથી તેને સિનિયર ખેલાડીઓ સાથે સમય વિતાવવાની, ડ્રેસિંગ-રૂમ કલ્ચરને સમજવાની અને આંતરરાષ્ટ્રીય મંચ માટે પોતાને તૈયાર કરવાની તક મળશે.
🚨Michael Vaughan, Harsha Bhogle and Gaurav Kapur on Vaibhav Suryavanshi’s debut in international cricket 🗣️— Mention Cricket (@MentionCricket) March 31, 2026
Michael Vaughan: I was actually thinking in the green room, when will he make his India debut? And I'm just looking - and I know we're probably getting ahead of…
વોન માને છે કે વૈભવમાં પ્રતિભાની કોઈ કમી નથી અને તે મોટા મંચ પર પ્રદર્શન કરવા માટે સંપૂર્ણપણે તૈયાર છે. જોકે, તેનું પ્રાથમિક ધ્યાન એ સુનિશ્ચિત કરવાનું છે કે આટલી નાની ઉંમરના ખેલાડીનો ધીમે ધીમે ઉછેર થાય, જેનાથી તે લાંબા ગાળે સતત ઉચ્ચ સ્તરનું પ્રદર્શન કરી શકે.
વૈભવ સૂર્યવંશીએ છેલ્લા એક વર્ષમાં જે રીતે ઘરેલું ક્રિકેટ, અંડર-19, ઘરેલુ અને આઈપીએલ સહિત મુખ્ય પ્લેટફોર્મ પર રન બનાવ્યા છે તેનાથી ક્રિકેટ જગત ખૂબ પ્રભાવિત થયું છે. આ સંદર્ભમાં, માઈકલ વોનનો અભિપ્રાય ભારતીય ક્રિકેટ માટે આ ઉભરતા સ્ટારને યોગ્ય માર્ગદર્શન અને વાતાવરણ પૂરું પાડવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂકે છે, જેથી તે ભવિષ્યમાં ટીમ માટે મુખ્ય મેચ વિજેતા બની શકે.
CSK સામે શાનદાર અડધી સદી
વૈભવે CSK સામે માત્ર 17 બોલમાં 52 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી. તેણે રાજસ્થાન રોયલ્સ સામે ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન કર્યું. CSK એ 19.4 ઓવરમાં કુલ 127 રન બનાવ્યા, જેના જવાબમાં રાજસ્થાને લક્ષ્યનો પીછો કરીને 128/2 રન બનાવીને મેચ જીતી લીધી.
