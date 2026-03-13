આ 2026 T20 વર્લ્ડ કપની "મૂર્ખ ટીમ" છે: માઈકલ વોન
ઇંગ્લેન્ડના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન માઈકલ વોને દક્ષિણ આફ્રિકાને 2026ના T20 વર્લ્ડ કપની "મૂર્ખ ટીમ" ગણાવી છે.
MICHAEL VAUGHAN STATEMENT: ઇંગ્લેન્ડના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન માઇકલ વોને દક્ષિણ આફ્રિકાને 2026ના ICC મેન્સ T20 વર્લ્ડ કપની "મૂર્ખ ટીમ" ગણાવી છે. તેમણે કહ્યું કે જો દક્ષિણ આફ્રિકા વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામે સુપર 8 મેચ હારી ગયું હોત, તો ભારત ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ ગયું હોત. તેમણે એવો અભિપ્રાય વ્યક્ત કર્યો કે ટીમ ઇન્ડિયા જેવી મજબૂત ટીમને વર્લ્ડ કપ જેવી ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર કરી દેવી જોઈતી હતી.
"હું તમને એક વાત કહી દઉં. જો તમારે જાણવું હોય કે આ ટુર્નામેન્ટમાં 'મૂર્ખ ટીમ' કઈ છે, તો તે દક્ષિણ આફ્રિકા છે. કારણ કે, જો તેઓ વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે સુપર 8 મેચ હારી ગયા હોત, તો ભારત ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ ગયું હોત. તેના બદલે, દક્ષિણ આફ્રિકાએ તે મેચ જીતી લીધી, જેનાથી ભારતને વર્લ્ડ કપમાં રહેવાની તક મળી. તે પછી, ટીમ ઈન્ડિયાએ જોરદાર વાપસી કરી અને ઝિમ્બાબ્વે અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝને હરાવીને સેમિફાઇનલમાં પહોંચ્યું.
આ વાત ત્યાં જ અટકી નહીં; ભારતે સેમિફાઇનલમાં પણ સારું પ્રદર્શન કર્યું, કોઈપણ ભૂલ વિના ઇંગ્લેન્ડને હરાવ્યું. પછી, તેઓએ ફાઇનલમાં ન્યુઝીલેન્ડને હરાવીને અને વર્લ્ડ કપ જીતીને ઇતિહાસ રચ્યો. તેથી જ હું કહું છું, જો તમે વર્લ્ડ કપ જીતવા માંગતા હો, તો તમારે શક્ય તેટલી ઝડપથી ટુર્નામેન્ટમાંથી શ્રેષ્ઠ ટીમોને બહાર કરવી જોઈએ," તેમણે વિશ્લેષણ કર્યું.
તે જાણીતી હકીકત છે કે સુપર 8 તબક્કામાં ભારતને દક્ષિણ આફ્રિકાના હાથે 76 રનના મોટા માર્જિનથી શરમજનક હારનો સામનો કરવો પડ્યો. પરિણામે, તેમનો નેટ રન રેટ પણ ભારે ઘટી ગયો. એક રીતે, ભારતની સેમિફાઇનલમાં પહોંચ શંકાસ્પદ હતી. ત્યારબાદ, તેઓએ ઝિમ્બાબ્વે અને વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામેની મેચ જીતીને સેમિફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો. અંતે, તેઓએ ફાઇનલમાં ન્યુઝીલેન્ડને 96 રનથી હરાવીને સતત બીજો T20 વર્લ્ડ કપ જીત્યો.
બીજી તરફ, સમગ્ર ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન સારું પ્રદર્શન કરનાર દક્ષિણ આફ્રિકા એક પણ હાર વિના સેમિફાઇનલમાં પહોંચ્યું. પરિણામે, તેઓ આ મુખ્ય ટુર્નામેન્ટ અને તેમના પ્રથમ વર્લ્ડ કપ જીતવા માટે ફેવરિટ માનવામાં આવતા હતા. જોકે, સેમિફાઇનલમાં નબળા પ્રદર્શનને કારણે તેઓ ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ ગયા. પહેલા બેટિંગ કરતા, દક્ષિણ આફ્રિકાએ 169 રન બનાવ્યા. આ લક્ષ્યનો પીછો કરતા, ન્યુઝીલેન્ડે, ફિન એલનની સદી અને ટિમ સીફર્ટની અડધી સદીની મદદથી, 12.5 ઓવરમાં માત્ર એક વિકેટ ગુમાવીને મેચ જીતી લીધી. આ સાથે, દક્ષિણ આફ્રિકાનું વર્લ્ડ કપ જીતવાનું સ્વપ્ન ચકનાચૂર થઈ ગયું.
