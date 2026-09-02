સ્ટાર ક્રિકેટરે ઈંગ્લેન્ડની ઓફર ઠુકરાવી, ટેસ્ટ ટીમના કોચ બનવાની ના પાડી
ઈંગ્લેન્ડ ક્રિકેટ ટીમના કોચિંગ સ્ટાફમાં ફેરફારો થઈ રહ્યા છે. સ્ટીફન ફ્લેમિંગે ટેસ્ટ ટીમના કોચ તરીકેનો કાર્યભાર સંભાળ્યો છે. હવે, એક મહત્વપૂર્ણ સમાચાર સામે આવ્યા છે.
Published : September 2, 2026 at 8:17 PM IST
માઈકલ હસી આઈપીએલમાં સીએસકે કોચિંગ સેટઅપનો ભાગ છે, હાલમાં બેટિંગ કોચ તરીકે સેવા આપી રહ્યા છે. ફ્રેન્ચાઇઝ ક્રિકેટમાં કોચિંગ ઉપરાંત, તે કોમેન્ટેટર તરીકે પણ કામ કરે છે. તાજેતરના અહેવાલો અનુસાર, હસ્સી ઇંગ્લેન્ડ ટેસ્ટ ટીમ માટે બેટિંગ કોચ બનવા માટે તૈયાર છે; જોકે, તેણે હવે ઇંગ્લેન્ડ અને વેલ્સ ક્રિકેટ બોર્ડ (ECB) ની ઓફર ઠુકરાવી દીધી છે. હસ્સી અગાઉ ઇંગ્લેન્ડ ક્રિકેટ સાથે કામ કરી ચૂક્યા છે.
માઈકલ હસીએ ઓફર નકારી કાઢી
સીએસકેના મુખ્ય કોચ સ્ટીફન ફ્લેમિંગને તાજેતરમાં ઇંગ્લેન્ડ ટેસ્ટ ટીમના મુખ્ય કોચ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા. ફ્લેમિંગે બેટિંગ કોચની ભૂમિકા માટે હસ્સીનો સંપર્ક કર્યો હતો. જોકે, *ધ ગાર્ડિયન* ના અહેવાલ મુજબ, હસ્સીએ ઇસીબીની ઓફર નકારી કાઢી છે. અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે હસ્સી તેના બદલે ક્રિકેટ ઓસ્ટ્રેલિયા સાથે પાર્ટ-ટાઇમ કન્સલ્ટન્સી ભૂમિકા નિભાવશે, એક એવી સ્થિતિ જે તેને અન્ય ખાનગી કામ કરવાની સુગમતા આપે છે. સીએસકે સાથેની તેમની ભૂમિકા ઉપરાંત, હસ્સી અન્ય ફ્રેન્ચાઇઝીના કોચિંગ સેટઅપનો ભાગ છે અને ફોક્સ ક્રિકેટ માટે કોમેન્ટેટર તરીકે પણ કામ કરે છે.
🚨 MICHAEL HUSSEY REJECTS ECB OFFER. 🚨— Akaran.A (@Akaran_1) September 2, 2026
- Hussey has turned down the opportunity to become England's Test coach. (The Guardian).#MichaelHussey #EnglandCricket #ECB #TestCricket #Cricket 🏏 pic.twitter.com/DvJ1T8c8Zv
અગાઉ 2022 માં ઇંગ્લેન્ડ સાથે કામ કરી ચૂક્યા છે
માઇકલ હસીએ 2022 માં ઇંગ્લેન્ડ ક્રિકેટ ટીમ સાથે કામ કર્યું છે. તેમણે ઓસ્ટ્રેલિયામાં આયોજિત ICC મેન્સ T20 વર્લ્ડ કપ 2022 દરમિયાન ઇંગ્લેન્ડ ટીમ માટે પાર્ટ-ટાઇમ સલાહકાર તરીકે સેવા આપી હતી. ઇંગ્લેન્ડે ટુર્નામેન્ટમાં ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન કર્યું હતું અને ફાઇનલમાં પાકિસ્તાનને હરાવીને ટાઇટલ જીત્યું હતું.
માઈક હસીના ઇનકાર બાદ, ECB માર્કસ ટ્રેસ્કોથિકને ટેસ્ટ ટીમના બેટિંગ કોચ તરીકે જાળવી શકે છે. ટ્રેસ્કોથિક હાલમાં પાકિસ્તાન સામે ચાલી રહેલી ત્રણ મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી માટે ઈંગ્લેન્ડના કાર્યકારી મુખ્ય કોચ તરીકે સેવા આપી રહ્યા છે. તેમના કોચિંગ હેઠળ, ઈંગ્લેન્ડે પાકિસ્તાન સામે અત્યાર સુધી રમાયેલી બંને ટેસ્ટ મેચ જીતી છે અને શ્રેણી પહેલાથી જ સુરક્ષિત કરી લીધી છે.
સ્ટીફન ફ્લેમિંગ પાકિસ્તાન સામેની શ્રેણી પછી જ ઇંગ્લેન્ડના ટેસ્ટ બેટિંગ કોચ તરીકે જોડાશે. તેઓ ડિસેમ્બર 2026 માં દક્ષિણ આફ્રિકાના પ્રવાસથી મુખ્ય કોચની ભૂમિકા સંભાળશે. તે શ્રેણી પછી, ઇંગ્લેન્ડે 2027 માં ઓસ્ટ્રેલિયાની ધરતી પર એશિઝ શ્રેણી માટે તૈયારી કરવી પડશે. ઇંગ્લેન્ડના દૃષ્ટિકોણથી આ શ્રેણી મહત્વપૂર્ણ છે, અને બધાની નજર ફ્લેમિંગ પર રહેશે.
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