MI vs SRH: IPL ઇતિહાસમાં ચોથો સૌથી મોટો રન ચેઝ કરીને હૈદરાબાદે મુંબઈને હરાવ્યું
MI vs SRH IPL 2026: સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદે 8 બોલ બાકી રહેતા 244 રનનો લક્ષ્યાંક હાંસલ કર્યો.
Published : April 30, 2026 at 10:35 AM IST
IPL ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ રન ચેઝ : ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL) 2026ની 41મી મેચમાં, સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદે વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ સામે 244 રનના મુશ્કેલ લક્ષ્ય ફક્ત આઠ બોલ અને છ વિકેટ બાકી રહેતા પુરો કર્યો. આ IPL ઇતિહાસમાં ચોથો સૌથી મોટી ઘટનાક્રમ અને હૈદરાબાદનો બીજો સૌથી મોટો સફળ ટીમ રહી.
IPLમાં સૌથી વધુ લક્ષ્યોનો પીછો
- 265- પીબીકેએસ વિરુદ્ધ ડીસી, દિલ્હી, 2026
- 262 - પીબીકેએસ વિ કેકેઆર, કોલકાતા, 2024
- 246 - એસઆરએચ વિરુદ્ધ પીબીકેએસ, હૈદરાબાદ, 2025
- 244 - એસઆરએચ વિરુદ્ધ એમઆઈ, મુંબઈ ડબલ્યુએસ, 2026
- 229 - એસઆરએચ વિરુદ્ધ આરઆર, જયપુર, 2026
હૈદરાબાદનો ઐતિહાસિક વિજય
સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદે ટ્રેવિસ હેડ, અભિષેક શર્મા અને હેનરિક ક્લાસેનના પ્રભાવશાળી પ્રદર્શનથી 244 રનનો વિશાળ લક્ષ્યાંક હાંસલ કર્યો, જેમણે 18.4 ઓવરમાં 4 વિકેટ ગુમાવીને આ લક્ષ્યાંક હાંસલ કર્યો. હેડ અને અભિષેક શર્માએ 129 રનની ઓપનિંગ ભાગીદારી કરી. હેડે 30 બોલમાં 76 રન બનાવ્યા, જેમાં 4 ચોગ્ગા અને 8 છગ્ગા, જ્યારે અભિષેકે 24 બોલમાં 45 રન બનાવ્યા, જેમાં 4 ચોગ્ગા અને 3 છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે.
100th win for Sunrisers Hyderabad in TATA IPL ✅
2nd highest chase for #SRH in TATA IPL ✅
Highest chase vs Mumbai Indians in TATA IPL history! ✅#MIvSRH #SunrisersHyderabad… pic.twitter.com/UuRrnnhUFc
30 બોલમાં સાત ચોગ્ગા અને ચાર છગ્ગાની મદદથી અણનમ 65 રન બનાવનારા હેનરિક ક્લાસેનએ 10 બોલમાં અણનમ 30 રન બનાવીને પોતાની ટીમને ઐતિહાસિક જીત અપાવી. ક્લાસેનને તેની શાનદાર બેટિંગ માટે પ્લેયર ઓફ ધ મેચનો એવોર્ડ મળ્યો.
અગાઉ, મુંબઈએ રાયન રિકેલ્ટનની શાનદાર સદી અને જેક્સની ઝડપી શરૂઆતને કારણે 243/5નો મજબૂત સ્કોર બનાવ્યો હતો. જેક્સે 22 બોલમાં 46 રન બનાવ્યા હતા, જેમાં પાંચ ચોગ્ગા અને બે છગ્ગા માર્યા હતા. રિકેલ્ટને 23 બોલમાં પોતાની અડધી સદી અને 44 બોલમાં પોતાની સદી પૂરી કરી હતી, જે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સના કોઈપણ ખેલાડી દ્વારા સૌથી ઝડપી સદી હતી. રિકેલ્ટન અંત સુધી ક્રીઝ પર રહ્યો, તેણે 55 બોલમાં 10 ચોગ્ગા અને 8 છગ્ગા સાથે 123 રન બનાવ્યા. હાર્દિકે પણ 15 બોલમાં 31 રનની ઇનિંગ રમી.
MI vs SRH: સંક્ષિપ્ત સ્કોર
મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ 20 ઓવરમાં 243/5 (રાયન રિકેલ્ટન 123 અણનમ, વિલ જેક્સ 46)
સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ 18.4 ઓવરમાં 249/4 (ટ્રેવિસ હેડ 76, હેનરિક ક્લાસેન 65)
હૈદરાબાદ 6 વિકેટે જીત્યું
આ પણ વાંચો...