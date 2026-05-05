MI vs LSG: મુંબઈ ઈન્ડિયન્સે સર્વોચ્ચ સ્કોર ખડકીને લખનૌને 6 વિકેટથી હરાવ્યું
મુંબઈ ઈન્ડિયન્સે 229 રનના વિશાળ લક્ષ્યને 8 બોલ બાકી રહેતા જ હાંસલ કરી લીધું અને લખનઉને પરાજય આપ્યો.
Published : May 5, 2026 at 6:57 AM IST
MI vs LSG IPL 2026: વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL) 2026ની 47મી મેચમાં, મુંબઈ ઇન્ડિયન્સે લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સને છ વિકેટથી હરાવ્યું. 229 રનના વિશાળ લક્ષ્યને મુંબઈ ઇન્ડિયન્સે આઠ બોલ બાકી રહેતા પહેલા જ સફળતાપૂર્વક હાંસલ કરી લીધું. આ IPLમાં મુંબઈનો અત્યાર સુધીનો સૌથી વધુ સફળ રન ચેઝ છે.
ઈજામાંથી પાછા ફરતા, રોહિત શર્માએ શાનદાર વાપસી કરી. તેમણે અડધી સદી ફટકારી અને રાયન રિકેલ્ટન સાથે મળીને પ્રથમ વિકેટ માટે 143 રનની ભાગીદારી કરીને વિજયનો પાયો નાખ્યો.
રોહિતે સૌથી વધુ 84 રન બનાવ્યા, જ્યારે રિકેલ્ટને કેટલાંક જબરદસ્ત શોટ ફટકાર્યા, અને 83 રનનું યોગદાન આપ્યું. આ રીતે, મુંબઈ ઇન્ડિયન્સે વાનખેડે સ્ટેડિયમમાં સૌથી વધુ સફળ રન ચેઝનો નવો રેકોર્ડ બનાવ્યો.
इंडियन प्रीमियर लीग 2026 | मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हराया, 18.4 ओवर में 228 रन का लक्ष्य पूरा किया।— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 4, 2026
આ પરિણામ સાથે, પાંચ વખતના ચેમ્પિયને 10 મેચમાં પોતાનો ત્રીજો વિજય મેળવ્યો. ટીમ હવે છ પોઈન્ટના અંક પર પહોંચી ગઈ છે. જોકે,પોઈન્ટ ટેબલમાં હજી પણ નીચેથી બીજા સ્થાને છે,અને જીતની પોતાની થોડી ઘણી આશા જીવંત રાખે છે.
પ્રથમ બેટિંગ કરતા, નિકોલસ પૂરને માત્ર 16 બોલમાં ધમાકેદાર અડધી સદી ફટકારી. તેણે 21 બોલમાં 63 રન બનાવ્યા, જ્યારે મિશેલ માર્શે 25 બોલમાં 44 રનનું યોગદાન આપ્યું. આ પ્રયાસોને કારણે, LSG એ તેમના મધ્યમ ક્રમમાં ડગમગતી સ્થિતિ છતાં, 228/5નો પડકારજનક સ્કોર બનાવ્યો. બંને ટીમો માટે આ મેચ 'કરો યા મરો' જેવી હતી.
જવાબમાં, રોહિત અને રિકેલ્ટનની શાનદાર અડધી સદીના બળે, મુંબઈ ઇન્ડિયન્સે 18.4 ઓવરમાં 229/4 સુધી પહોંચીને 8 બોલ બાકી રહેતા મેચ જીતી લીધી. LSGને સતત છઠ્ઠી હારનો સામનો કરવો પડ્યો અને ચાર અંક સાથે પોઈન્ટ ટેબલમાં સૌથી નીચે છે.