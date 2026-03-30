MI vs KKR: મુંબઈએ 13 વર્ષ બાદ ઓપનિંગ મેચ જીતી, KKRને 6 વિકેટથી હરાવ્યું
MI vs KKR IPL 2026: મુંબઈએ KKR ના 221 રનના વિશાળ લક્ષ્યને 19.1 ઓવરમાં માત્ર 4 વિકેટ ગુમાવીને હાંસલ કરી લીધો.
Published : March 30, 2026 at 10:51 AM IST
MI vs KKR IPL 2026: ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ 2026ની બીજી મેચમાં મુંબઈ ઇન્ડિયન્સે KKR સામે શાનદાર વિજય મેળવ્યો. વાનખેડે સ્ટેડિયમમાં મળેલા 221 રનના વિશાળ લક્ષ્યને રોહિત શર્મા અને રિકલ્ટનની ઓપનિંગ ભાગીદારી 11.5 ઓવરમાં 148 રન દ્વારા સરળ બનાવી શકાયું. રોહિત શર્માએ 38 બોલમાં 78 રન બનાવ્યા, જેમાં 6 ચોગ્ગા અને 6 છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. આ દરમિયાન, રિયાન રિકલ્ટને 43 બોલમાં 4 ચોગ્ગા અને 8 છગ્ગા સાથે 81 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી.
ત્યારબાદ પ્રભાવશાળી ખેલાડી તરીકે રમતા સૂર્યકુમાર યાદવે 16 રન અને તિલક વર્માએ 20 રનનું યોગદાન આપ્યું. કેપ્ટન હાર્દિક 18 રન અને રમનધીર 5 રન બનાવીને અણનમ રહ્યા. મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ માટે આ એક ખાસ જીત છે, કારણ કે તેઓએ 13 વર્ષ પછી આઈપીએલ સીઝનની પોતાની પહેલી મેચ જીતી હતી.
અગાઉ, ટોસ હારીને પ્રથમ બેટિંગ કરતા, KKR એ 20 ઓવરમાં 4 વિકેટ ગુમાવીને 220 રન બનાવ્યા હતા. કેપ્ટન રહાણેના 40 બોલમાં 67 રન, ફિન એલનના 17 બોલમાં 37 રન, રઘુવંશીના 29 બોલમાં 51 રન અને રિંકુ સિંહના 21 બોલમાં 33 રન મુખ્ય હતા.
બંને ટીમોના બોલરો ભારે નિષ્ફળ રહ્યા હતા. જોકે, મુંબઈ ઇન્ડિયન્સનો શાર્દુલ ઠાકુર સૌથી સફળ બોલર રહ્યો. તેણે ચાર ઓવરમાં 39 રન આપીને ત્રણ મહત્વપૂર્ણ વિકેટ લીધી, જેના કારણે તેને પ્લેયર ઓફ ધ મેચનો એવોર્ડ મળ્યો.
A record-breaking run-chase as Mumbai Indians start TATA IPL 2026 with a thumping win!
સૂર્યકુમાર યાદવને 'ઈમ્પેક્ટ સબસ્ટિટ્યુટ' ખેલાડીઓમાં રખાયો
અગાઉ મુંબઈના કેપ્ટન હાર્દિકે ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. ટીમ ઈન્ડિયાના T20 વર્લ્ડ કપ વિજેતા કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવને મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ દ્વારા 'ઈમ્પેક્ટ સબસ્ટિટ્યુટ' ખેલાડીઓમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે, જ્યારે ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન રોહિત શર્મા પ્લેઈંગ-11નો ભાગ છે. ગયા વર્ષે રોહિત મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ માટે ઘણી મેચોમાં 'ઈમ્પેક્ટ સબસ્ટિટ્યુટ' તરીકે રમ્યો હતો. એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે કે લક્ષ્યનો પીછો કરતી વખતે સૂર્યાનો 'ઈમ્પેક્ટ પ્લેયર' તરીકે ઉપયોગ કરવામાં આવશે.
આ ઉપરાંત મુંબઈએ અફઘાનીસ્તાનના સ્પિનર એમ. ગઝનફરને ડેબ્યૂની તક આપી. શાર્દુલ ઠાકુર અને શેરફેન રધરફોર્ડે પણ આ ફ્રેન્ચાઇઝ માટે પોતાની પહેલી મેચ રમી. ટીમે ગત સિઝનમાં 14 ઇનિંગ્સમાં 388 રન બનાવનારા રાયન રિકલ્ટનને ક્વિન્ટન ડી કોક કરતાં વધુ મહત્વ આપ્યું.
ટોસ વખતે બંને કેપ્ટન શું કહ્યું?
ટોસ જીત્યા બાદ, હાર્દિક પંડ્યાએ કહ્યું, "આપણે પહેલા બોલિંગ કરીશું. પિચ સારી લાગી રહી છે, તે પહેલા કરતાં વધુ હરિયાળી લાગી રહી છે. ચાલો જોઈએ તે કેમ રમે છે." તેમણે એમ પણ કહ્યું, "આ અમારો ગઢ છે, દર્શકો અમારી સાથે છે, અને અમે સારી મેચ રમવા માટે તૈયાર છીએ. અમારી પાસે ઘણો અનુભવ છે અને યુવા ખેલાડીઓનું સારું મિશ્રણ છે. રોહિત, સૂર્યા, મિશેલ સેન્ટનર - કેપ્ટનની કોઈ કમી નથી. હું ત્યાં ઉતરવા અને સારું પ્રદર્શન કરવા માટે ઉત્સાહિત છું." અમે છ બેટ્સમેન અને પાંચ બોલરો સાથે જઈ રહ્યા છીએ.
દરમિયાન, KKR ના કેપ્ટન અજિંક્ય રહાણેએ કહ્યું, "અમે બોલિંગ કરવા માંગતા હતા. મેં પહેલાં ક્યારેય વાનખેડે પર આટલું ઘાસ જોયું નથી. અમારી તૈયારીઓ સારી રહી છે, કોલકાતા અને મુંબઈમાં કેટલાક કેમ્પ યોજ્યા છે. અમે જાણીએ છીએ કે MI એક ચેમ્પિયન ટીમ છે અને તેમની સાથે રમવા માટે ઉત્સુક છીએ. અમારે ફક્ત વર્તમાન ક્ષણ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની જરૂર છે અને ભૂતકાળ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની જરૂર નથી. કેટલાક ખેલાડીઓ ઘાયલ થયા છે, તેથી અમે છ બેટ્સમેન અને પાંચ બોલરો સાથે રમી રહ્યા છીએ. ચાર વિદેશી ખેલાડીઓ છે - કેમેરોન ગ્રીન, ફિન એલન, સુનીલ નારાયણ અને બ્લેસિંગ મુઝારાબાની."
બંને ટીમો માટે ઇમ્પેક્ટ વિકલ્પો
કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સ ઇમ્પેક્ટ વિકલ્પો: મનીષ પાંડે, રોવમેન પોવેલ, કાર્તિક ત્યાગી, સૌરભ દુબે, તેજસ્વી દહિયા
મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ ઇમ્પેક્ટ વિકલ્પો: સૂર્યકુમાર યાદવ, કોર્બિન બોશ, રોબિન મિન્ઝ, રાજ બાવા, અશ્વિની કુમાર
સુનીલ નારાયણની ખાસ સિદ્ધિ
સુનિલ નારાયણે આ મેચમાં એક મહત્વપૂર્ણ સિદ્ધિ હાંસલ કરી, IPLમાં સૌથી વધુ રમાયેલ વિદેશી ખેલાડી બન્યો. અગાઉ, આ રેકોર્ડ કિરોન પોલાર્ડના નામે હતો, જેમણે 189 મેચ રમી હતી.
સૌથી વધુ IPL મેચ રમનારા વિદેશી ખેલાડીઓ
190 - સુનિલ નારાયણ
189 - કિરોન પોલાર્ડ
184 - એબી ડી વિલિયર્સ
184 - ડેવિડ વોર્નર
161 - ડીજે બ્રાવો
મુંબઈ ઈન્ડિયન્સની 300મી મેચ
ખાસ વાત એ છે કે, આ મુંબઈ ઈન્ડિયન્સનો 300મી T20 મેચ છે, જેના કારણે તેઓ આ સિદ્ધિ મેળવનારી પ્રથમ IPL ફ્રેન્ચાઇઝી બની છે. મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ પાકિસ્તાન (303) અને સમરસેટ (303) પછી 300 કે તેથી વધુ T20 મેચ રમનારી ત્રીજી ટીમ છે. મુંબઈએ 18મી સીઝનમાં 277 IPL મેચ અને પાંચ સીઝનમાં 22 ચેમ્પિયન્સ લીગ T20 મેચ રમી છે.]