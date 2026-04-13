રોહિત શર્માએ IPLમાં મોટી સિદ્ધિ હાંસલ કરી, વિરાટ કોહલી પછી આવું કરનાર બીજો ખેલાડી બન્યો
મુંબઈ ઈન્ડિયન્સના સ્ટાર ખેલાડી રોહિત શર્માએ IPLમાં એક મોટી સિધ્ધી હાંસલ કરી છે.
Published : April 13, 2026 at 3:57 PM IST
ROHIT SHARMA RECORDS: IPL 2026 ની સીઝનમાં, મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ 241 રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરતા વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર સામે ચોથી મેચ રમી રહી છે. આ મેચ દરમિયાન, મુંબઈ ઈન્ડિયન્સનો સ્ટાર ખેલાડી અને ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન, રોહિત શર્મા 19 રન બનાવીને રિટાયર હર્ટ થયા પછી પેવેલિયન પાછો ફર્યો જોકે, આમ કરીને, રોહિતે એક એવી સિદ્ધિ હાંસલ કરી જેનાથી તે IPLના ઇતિહાસમાં વિરાટ કોહલી પછી આ સિદ્ધિ મેળવનાર માત્ર બીજો ખેલાડી બન્યો.
મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ માટે રમીને રોહિતે 6,000 રન પૂરા કર્યા
આઈપીએલના ઇતિહાસમાં, ખૂબ જ ઓછા ખેલાડીઓ લાંબા સમય સુધી એક જ ટીમ માટે રમતા જોવા મળ્યા છે. આવું જ એક નામ રોહિત શર્માનું છે, જે આજે પણ મુંબઈ ઇન્ડિયન્સની ટીમનો ભાગ છે. મુંબઈ ઈન્ડિયન્સમાં જોડાતા પહેલા ડેક્કન ચાર્જર્સ માટે રમીને પોતાની આઈપીએલ કારકિર્દી શરૂ કરી હતી. આરસીબી સામેની મેચ દરમિયાન, રોહિત શર્માએ મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ માટે રમતી વખતે 6,000 રનનો સીમાચિહ્ન હાંસલ કર્યો, તેની 19 રનની ઇનિંગના આભાર. આ સિદ્ધિ સાથે, રોહિત શર્મા આઈપીએલના ઇતિહાસમાં વિરાટ કોહલી પછી માત્ર બીજો ખેલાડી બન્યો છે જેણે એક જ ફ્રેન્ચાઇઝી માટે રમતી વખતે 6,000 રનનો આંકડો સફળતાપૂર્વક પાર કર્યો છે.
6000 RUNS FOR ROHIT SHARMA IN MUMBAI INDIANS JERSEY 💙— Johns. (@CricCrazyJohns) April 12, 2026
- One of the Greatest ever. pic.twitter.com/D2tpnx5MjE
— Star Sports (@StarSportsIndia) April 12, 2026
IPLમાં એક જ ટીમ માટે રમતી વખતે સૌથી વધુ રન બનાવનારા ખેલાડીઓ
- વિરાટ કોહલી (રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર) - 8840 રન
- રોહિત શર્મા (મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ) - 6013 રન
- એમએસ ધોની (ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ) - 4865 રન
- સુરેશ રૈના (ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ) - 4687 રન
- એબી ડી વિલિયર્સ (રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર) - 4491 રન
RCB સામે રિટાયર્ડ હર્ટ
રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર સામેની મેચમાં, રોહિત શર્માએ રાયન રિકેલ્ટન સાથે ટીમને ઝડપી શરૂઆત આપવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી; જોકે, ઈનિંગની છઠ્ઠી ઓવર દરમિયાન, સ્ટ્રેન ઈજાથી અસ્વસ્થતા વધુ તીવ્ર બનતા તેણે રિટાયર્ડ હર્ટનો નિર્ણય લીધો. 19 રનની પોતાની ઈનિંગમાં, રોહિતે 13 બોલનો સામનો કર્યો, જેમાં બે ચોગ્ગા અને એક છગ્ગો ફટકાર્યો. મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ માટે રમતા રોહિત શર્માના રેકોર્ડ પર નજર કરીએ તો, તેણે 231 મેચોમાં આશરે 30 ની સરેરાશથી 6,013 રન બનાવ્યા છે, જેમાં બે સદી અને 40 અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે.
