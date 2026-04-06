રોહિત શર્મા અને તિલક વર્મા મા કામાખ્યા દેવીના શરણે, MI ની જીત માટે કરી પ્રાર્થના

મુંબઈ ઈન્ડિયન્સના ખેલાડી રોહિત અને તિલક ગુવાહાટીના મા કામાખ્યા દેવી મંદિરના દર્શન કર્યા હતા.

Published : April 6, 2026 at 6:57 PM IST

MI PLAYER VISIT KAMAKHYA TEMPLE: મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ (MI) ને IPL 2026 ના બીજા લીગ મેચમાં દિલ્હી કેપિટલ્સ સામે હારનો સામનો કરવો પડ્યો. ટીમનો આગામી મુકાબલો મંગળવાર, 7 એપ્રિલે ગુવાહાટીના બારસાપારા ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં રાજસ્થાન રોયલ્સ સામે રમાશે. આ મેચ પહેલા, રોહિત શર્માએ પૂજા કરવા માટે એક મંદિરની મુલાકાત લીધી હતી. MI ના યુવા બેટ્સમેન, તિલક વર્મા પણ 'ધ હિટમેન' સાથે જોવા મળ્યા હતા.

રોહિત અને તિલક ગુવાહાટીના મા કામાખ્યા દેવી મંદિરના દર્શન કર્યા હતા, અને તેમની મુલાકાતનો એક વીડિયો ઓનલાઈન સામે આવ્યો છે. વીડિયોમાં બંને ક્રિકેટરો કડક સુરક્ષા વચ્ચે મંદિરમાં પ્રવેશતા જોવા મળે છે. 'ધ હિટમેન' અને તિલકની એક ઝલક જોવા માટે ચાહકોની ભીડ એકઠી થઈ હતી. આ જોડીને મંદિરમાંથી બહાર નીકળતા જોઈને ચાહકોએ ભારે ઉત્સાહ દર્શાવ્યો હતો.

છેલ્લી મેચમાં મુંબઈનો પરાજય

નોંધનીય છે કે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સે દિલ્હી કેપિટલ્સ સામે પોતાનો બીજો લીગ મેચ રમ્યો હતો. તે મેચમાં મુંબઈને 6 વિકેટથી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. હવે, ટીમ રાજસ્થાન સામેની આગામી મેચમાં વિજય મેળવવાનો પ્રયાસ કરશે. રાજસ્થાન સામેની મેચમાં મુંબઈ કેવું પ્રદર્શન કરે છે તે જોવું રસપ્રદ રહેશે.

પોઈન્ટ ટેબલમાં છઠ્ઠું સ્થાન

અત્યાર સુધી પોતાની બે લીગ મેચમાંથી એક જીતીને, મુંબઈ હાલમાં પોઈન્ટ ટેબલમાં છઠ્ઠા સ્થાને છે. ટીમે 2 પોઈન્ટ મેળવ્યા છે, જ્યારે તેમનો નેટ રન રેટ -0.206 છે. ટીમ આગામી મેચ જીતીને ટેબલમાં પોતાનું સ્થાન સુધારવાનો લક્ષ્ય રાખશે.

રોહિતે અત્યાર સુધી કેવું પ્રદર્શન કર્યું છે?

કોલકાતા સામેની પ્રથમ લીગ મેચમાં, રોહિત શર્માએ પીછો કરતી વખતે શાનદાર ઇનિંગ રમી, 38 બોલમાં 6 ચોગ્ગા અને 6 છગ્ગા સાથે 78 રન બનાવ્યા. ત્યારબાદ, દિલ્હી સામેની આગામી મેચમાં, રોહિત આશાસ્પદ શરૂઆતને નોંધપાત્ર ઇનિંગમાં રૂપાંતરિત કરવામાં નિષ્ફળ ગયો; તેણે 26 બોલમાં 5 ચોગ્ગા અને 1 છગ્ગાની મદદથી 35 રન બનાવ્યા.

