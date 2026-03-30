IPL 2026: વાનખેડે સ્ટેડિયમમાં બની જોડી, પ્રપોઝલ દરમિયાન વીંટી ખોવાઈ, જુઓ વિડીયો
IPL 2026 ની બીજી મેચ દરમિયાન સ્ટેડિયમમાં KKR ના એક ચાહકને પ્રપોઝ કરતો મુંબઈનો એક ચાહક એક રમુજી વીડિયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે.
Published : March 30, 2026 at 7:23 PM IST
MI FAN PROPOSES TO KKR FAN: સોશિયલ મીડિયા પર એક મજેદાર વીડિયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે, જેમાં વાનખેડે સ્ટેડિયમમાં ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL) મેચ દરમિયાન એક ક્ષણ કેદ કરવામાં આવી છે જ્યાં મુંબઈ ઇન્ડિયન્સનો એક ચાહક કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સના ચાહકને પ્રપોઝ કરતો જોવા મળે છે. આ ક્ષણે એક રમુજી વળાંક લીધો જ્યારે, પ્રપોઝલની બરાબર વચ્ચે, યુવાનના હાથમાંથી સગાઈની વીંટી સરકી ગઈ.
આ ઘટના ઝડપથી સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર વાયરલ થઈ ગઈ. વીડિયોમાં, મુંબઈ ઇન્ડિયન્સનો ચાહક પ્રપોઝ કરવા માટે સ્ટેન્ડમાં ઘૂંટણિયે પડીને જોવા મળે છે, જ્યારે તેનો સાથી - KKR જર્સી પહેરેલો - જોઈ રહ્યો છે. પ્રપોઝલ ચાલી રહી હતી ત્યારે જ વીંટી પડી ગઈ, જેના કારણે નજીકના વિસ્તારમાં થોડી દોડધામ મચી ગઈ.
Shei Prothom Bhalobashar feeling 💜 pic.twitter.com/AtiWuB863m— KolkataKnightRiders (@KKRiders) March 30, 2026
થોડીક સેકન્ડો માટે, લોકો વીંટી શોધવા લાગ્યા, આનંદદાયક પ્રસંગ બનવાનો હતો તે ગભરાટના ક્ષણમાં ફેરવાઈ ગઈ. જો કે, દરેકને રાહત મળી, વીંટી ઝડપથી પાછી મળી ગઈ. હાસ્ય અને મજાક શરૂ થઈ, અને પ્રપોઝલ ફરી શરૂ થઈ - આખરે દંપતી માટે ખરેખર યાદગાર ક્ષણ બની ગઈ.
આ ખાસ ક્ષણ મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ અને કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ વચ્ચે રમાયેલી આઈપીએલ 2026 ની બીજી મેચ દરમિયાન પ્રગટ થઈ, જેમાં મુંબઈએ 221 રનના લક્ષ્યનો સફળતાપૂર્વક પીછો કરીને શાનદાર વિજય નોંધાવ્યો. આ મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ માટે ખાસ કરીને મહત્વપૂર્ણ જીત છે, કારણ કે તેઓએ 13 વર્ષમાં પહેલી વાર આઈપીએલ સીઝનની પોતાની શરૂઆતની મેચ જીતી છે.
આ જીતમાં, રોહિત શર્મા અને રિયાન રિકેલ્ટને મેચવિનિંગ ઇનિંગ્સ રમી. રોહિતે 38 બોલમાં 78 રન બનાવ્યા, જેમાં 6 ચોગ્ગા અને 6 છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. દરમિયાન, બીજા છેડેથી, રિયાન રિકેલ્ટને 43 બોલમાં 81 રનની શાનદાર ઇનિંગ્સ રમી; તેણે પણ 4 ચોગ્ગા અને 8 છગ્ગા ફટકાર્યા.
ટોસ હારીને પ્રથમ બેટિંગ કર્યા પછી, KKR એ નિર્ધારિત 20 ઓવરમાં 4 વિકેટ ગુમાવીને કુલ 220 રન બનાવ્યા. તેમની ઇનિંગ્સમાં કેપ્ટન રહાણે 40 બોલમાં 67 રન, ફિન એલન 17 બોલમાં 37 રન, રઘુવંશી 29 બોલમાં 51 રન અને રિંકુ સિંહ 21 બોલમાં 33 રનનું યોગદાન હતું.
