ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટરનું મોટું નિવેદન , રોહિત કે સૂર્યકુમાર નહીં, હાર્દિક પંડ્યાને બદલે આ ખેલાડીને MIનો કેપ્ટન બનાવો
IPL 2026 માં મુંબઈ ઈન્ડિયન્સના નિરાશાજનક પ્રદર્શન બાદ, હાર્દિક પંડ્યાની કેપ્ટનશીપ અંગે પ્રશ્નો ઉભા થવા લાગ્યા છે.
Published : May 12, 2026 at 8:50 PM IST
HARDIK PANDYA: પાંચ વખતની ચેમ્પિયન મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ માટે, IPL 2026 સીઝન એક દુઃસ્વપ્નથી ઓછી રહી નથી. હાર્દિક પંડ્યાના નેતૃત્વમાં, મુંબઈની ટીમ આ સીઝનમાં અત્યાર સુધી 11 મેચોમાંથી ફક્ત 3 જ જીતી શકી છે અને પ્લેઓફની દોડમાંથી બહાર ફેંકાઈ ગઈ છે. હાર્દિકની કેપ્ટનશીપ હેઠળ, MI ટીમ છેલ્લા ત્રણ સીઝનમાં ફક્ત એક જ વાર પ્લેઓફમાં પહોંચી છે.
મુંબઈના ખરાબ પ્રદર્શન માટે હાર્દિકની કેપ્ટનશીપની આકરી ટીકા થઈ રહી છે. આ વચ્ચે, ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટર અને અનુભવી કોમેન્ટેટર સંજય માંજરેકરે એક બોલ્ડ નિવેદન આપ્યું છે, જેમાં હાર્દિકને કેપ્ટનશીપમાંથી દૂર કરવા જોઈએ તેવું જણાવ્યું છે. વધુમાં, તેમણે MIના નવા કેપ્ટન માટે એક નામ પણ સૂચવ્યું છે.
હાર્દિકને હટાવો અને બુમરાહને કેપ્ટન બનાવો
મુંબઈ ઈન્ડિયન્સના નિરાશાજનક પ્રદર્શનને સંબોધતા, ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટર સંજય માંજરેકરે સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ પર બોલતા કહ્યું કે MIએ હવે હાર્દિક પંડ્યાથી આગળ જોવાની જરૂર છે, અને ફ્રેન્ચાઇઝીએ જસપ્રીત બુમરાહને ટીમની કેપ્ટનશીપ કરવાની તક આપવી જોઈએ. માંજરેકરે ટિપ્પણી કરી, "હું બુમરાહને MIના કેપ્ટન તરીકે જોવા માંગુ છું, કારણ કે મને લાગે છે કે ખૂબ ઓછા લોકો રમતને તેના જેટલી સારી રીતે સમજે છે."
બુમરાહની પ્રશંસા કરતાં તેમણે કહ્યું, "તે ફક્ત તેની બોલિંગ એક્શનને કારણે જ નહીં, પરંતુ બેટ્સમેનનો અંદાજ લગાવવાની, પરિસ્થિતિને સમજવાની અને પિચની સ્થિતિનું મૂલ્યાંકન કરવાની તેની ક્ષમતા માટે પણ ખાસ છે. મને થોડો નિરાશા છે કે તેને ઇંગ્લેન્ડમાં કેપ્ટનશીપ લેવામાં રસ નથી. જ્યારે શુભમન ગિલને કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યો હતો, ત્યારે બુમરાહ ટીમનું નેતૃત્વ કરી શક્યો ન હતો; જોકે, આશા છે કે - ઓછામાં ઓછું IPLમાં - તેને તે તક મળવી જોઈએ."
આશિષ નેહરાને પણ કરારબદ્ધ કરવા જોઈતો હતો
માંજરેકરે હાર્દિક પંડ્યાને ટીમમાં પાછા લાવવાના વેપાર અંગે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સના નિર્ણય પર સવાલ ઉઠાવતા કહ્યું કે તેમણે આશિષ નેહરાને પણ કરારબદ્ધ કરવો જોઈતો હતો. તેમણે દલીલ કરી હતી કે ગુજરાત ટાઇટન્સમાં હાર્દિકની સફળતામાં કોચ આશિષ નેહરાએ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી. તેમણે કહ્યું, "જો હાર્દિક મુંબઈ આવી રહ્યો હોત, તો તેમણે આશિષ નેહરાને તેની સાથે લાવવો જોઈતો હતો. તે એક પેકેજ ડીલ હોવી જોઈતી હતી."
હાર્દિક કેપ્ટનશીપ ગુમાવી શકે છે
હાર્દિક પંડ્યાને 2024 માં મુંબઈ ઈન્ડિયન્સની કેપ્ટનશીપ સોંપવામાં આવી હતી; જોકે, એક સીઝન પછી જ તેમના નેતૃત્વ અંગે પ્રશ્નો ઉભા થવા લાગ્યા. આ સીઝનમાં તેમના નેતૃત્વ હેઠળ મુંબઈએ આઠ મેચ રમી, જેમાંથી ફક્ત બેમાં જ જીત મેળવી. આ નબળા પ્રદર્શનને કારણે, તેમની કેપ્ટનશીપ હવે જોખમમાં છે.
દરમિયાન, સૂર્યકુમારની કેપ્ટનશીપ હેઠળ, મુંબઈ ઈન્ડિયન્સે ત્રણ મેચ રમી અને તેમાંથી બેમાં જીત મેળવી. પરિણામે, એવું માનવામાં આવે છે કે ટીમ મેનેજમેન્ટ આગામી સીઝન માટે કેપ્ટનશીપમાં ફેરફાર પર વિચાર કરી શકે છે. અહેવાલો અનુસાર, ટીમની કમાન હાર્દિકની જગ્યાએ જસપ્રીત બુમરાહ અથવા સૂર્યકુમાર યાદવને સોંપવામાં આવી શકે છે.
