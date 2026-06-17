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FIFA વર્લ્ડકપ 2026: મેસ્સીની હેટ્રિક, ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન આર્જેન્ટિનાએ જીત સાથે પોતાના અભિયાનનો પ્રારંભ કર્યો

Argentina vs Algeria: મેસ્સીએ ફિફા વર્લ્ડકપ 2026માં ત્રણ ગોલ ફટકારીને આર્જેન્ટિનાને 3-0થી શાનદાર જીત અપાવી હતી.

ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન આર્જેન્ટિનાએ ફિફા વર્લ્ડકપ 2026માં જીત સાથે પ્રારંભ કર્યો હતો
ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન આર્જેન્ટિનાએ ફિફા વર્લ્ડકપ 2026માં જીત સાથે પ્રારંભ કર્યો હતો (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 17, 2026 at 11:48 AM IST

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FIFA World Cup 2026: કેન્સાસ સિટી સ્ટેડિયમમાં ફિફા વર્લ્ડકપ 2026ની ગ્રુપ Jની પ્રથમ મેચમાં લિયોનેલ મેસ્સીએ શાનદાર રમતનું પ્રદર્શન કરતા ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન આર્જેન્ટિનાને અલ્જીરિયા સામે 3-0થી આસાન જીત અપાવી હતી.

મેચમાં ત્રણેય ગોલ પોતાનો છઠ્ઠો વર્લ્ડકપ રમી રહેલા મેસ્સીએ કર્યા હતા. આ સાથે જ વર્લ્ડકપમાં મેસ્સીના ગોલની સંખ્યા 16 થઇ ગઇ છે, જે ફિફા વર્લ્ડકપમાં સૌથી વધુ ગોલના રેકોર્ડની બરાબરી છે. જર્મનીના મિરોસ્લાવ ક્લોઝના નામે અત્યાર સુધી સૌથી વધુ (16 ગોલ) કરવાનો રેકોર્ડ છે.

મેચની શરૂઆતમાં મેસ્સી, ગ્લોબલ સ્ટેજ પર મિરોસ્લાવ ક્લોઝના 16 ગોલના રેકોર્ડથી ત્રણ ગોલ પાછળ હતો પરંતુ આ મેચમાં 76 મિનિટની અંદર જ તે જર્મનીના પૂર્વ ખેલાડીની બરાબરી પર પહોંચી ગયો હતો. ખાસ વાત એ છે કે મેસ્સીએ હેટ્રિકની સાથે પોતાની 200મી સીનિયર ઇન્ટરનેશનલ મેચને યાદગાર બનાવી હતી.

બીજી તરફ અલ્જેરિયાની ટીમ એક પણ ગોલ કરી શકી નહતી. ટીમ તરફથી અનીસ હાજ મૌસાએ સારી તક બનાવી પરંતુ તે તેને ગોલમાં બદલી શક્યો નહતો, જેને કારણે તેની ટીમે ગોલ વગર જ હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.

પોતાની શાનદાર કરિયરમાં મેસ્સીએ આર્જેન્ટિનાને 2021 અને 2024માં CONMEBOL કોપા અમેરિકા અને 2022માં CONMEBOL-UEFA કપ ઓફ ચેમ્પિયન્સનો ખિતાબ જીતાડ્યો હતો. સાથે જ 2022માં પોતાની ટીમને ઐતિહાસિક ફિફા વર્લ્ડકપ જીતાડીને પોતાના વારસાને સ્થાપિત કર્યો હતો.

આર્જેન્ટિના પોતાની આગામી મેચ 22 જૂને ઓસ્ટ્રિયા વિરૂદ્ધ રમશે જેમાં મેસ્સી પાસે વર્લ્ડકપમાં સૌથી વધુ ગોલ કરવાના રેકોર્ડને તોડવાની તક હશે. અલ્જિરિયા ગ્રુપ Jની મેચમાં જોર્ડન સામે ટકરાશે.

દિવસની બીજી મેચમાં ફ્રાંસે સેનેગલને 3-1થી હરાવ્યું હતું જેમાં ફ્રાંસના સ્ટાર ખેલાડી કિલિયન એમ્બાપેએ બે ગોલ કર્યા હતા. એક અન્ય મેચમાં નોર્વેએ ઇરાકને 4-1થી હરાવીને પોતાના અભિયાનની શરૂઆત કરી હતી.

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TAGGED:

FIFA WORLDCUP ARGENTINA
FIFA WORLD CUP 2026
MESSI HATTRICK
ARGENTINA BEAT ALGERIA
LIONEL MESSI HATTRICK ARGENTINA WON

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