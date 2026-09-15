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ગોલ્ડ બચાવવાના મિશન પર કબડ્ડી ટીમો, ગાંધીનગરથી વિદાય

એશિયન ગેમ્સમાં ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરનારી પુરુષ અને મહિલા કબડ્ડી ટીમોને ગાંધીનગરના SAI-NCoE ખાતે વિદાય આપવામાં આવી.

ગોલ્ડ બચાવવાના મિશન પર કબડ્ડી ટીમો
ગોલ્ડ બચાવવાના મિશન પર કબડ્ડી ટીમો (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 15, 2026 at 5:00 PM IST

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ગાંધીનગર: આઈચી-નાગોયા એશિયન ગેમ્સમાં ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરનારી પુરુષ અને મહિલા કબડ્ડી ટીમોને મંગળવારે ગાંધીનગરના SAI-NCoE ખાતે ઉષ્માભેર વિદાય આપવામાં આવી હતી. 5થી 14 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન ગાંધીનગરમાં યોજાયેલા તૈયારી કેમ્પ બાદ બંને ટીમો એશિયન ગેમ્સના પડકાર માટે સજ્જ બની છે.

ત્રણ કોચ અને ત્રણ સપોર્ટ સ્ટાફનો સમાવેશ

બંને ટીમમાં 12-12 ખેલાડીઓ સાથે ત્રણ કોચ અને ત્રણ સપોર્ટ સ્ટાફનો સમાવેશ થાય છે. પુરુષ ટીમના મુખ્ય કોચ બલવાન સિંહ, જ્યારે બી.સી. રમેશ અને અનુપ કુમાર સહાયક કોચ છે. મહિલા ટીમનું માર્ગદર્શન મુખ્ય કોચ નીતા દાદવે તથા સહાયક કોચ મમતા પૂજારી અને તેજસ્વિની બાઈ કરશે. વિદાય સમારોહમાં SAIના રિજનલ ડિરેક્ટર પ્રશાંત સિંહે બંને ટીમના કોચિંગ સ્ટાફનું શાલ ઓઢાડી સન્માન કર્યું હતું. ડેપ્યુટી ડિરેક્ટર અશોક ખત્રીએ પુરુષ ટીમના કેપ્ટન સુનીલ કુમાર અને મહિલા ટીમની કેપ્ટન પુષ્પા રાણાનું સન્માન કર્યું હતું.

ગોલ્ડ બચાવવાના મિશન પર કબડ્ડી ટીમો (Etv Bharat Gujarat)

ભારત માટે મોટો પડકાર

મહિલા ટીમના મુખ્ય કોચ નીતા દાદવેએ ટીમની તૈયારીઓને લઈ વિશ્વાસ વ્યક્ત કરતાં જણાવ્યું હતું કે, મે મહિનાથી વિવિધ તબક્કામાં તાલીમ કેમ્પ યોજાયા બાદ ગાંધીનગરમાં અંતિમ તૈયારી કરવામાં આવી છે. ટીમ સંપૂર્ણ રીતે તૈયાર છે. દાદવેએ ઈરાન ઉપરાંત ચાઈનીઝ તાઈપેઈને ભારત માટે મોટો પડકાર ગણાવ્યો હતો. તેમના મતે ચાઈનીઝ તાઈપેઈ પાસે મજબૂત એકેડેમી સિસ્ટમ છે, પરંતુ ભારતને વધુ ટુર્નામેન્ટ રમવાનો અનુભવ ફાયદો આપશે.

કેપ્ટન પુષ્પા રાણાએ કબડ્ડીના વૈશ્વિક વિકાસમાં પ્રો કબડ્ડી લીગની ભૂમિકા મહત્વપૂર્ણ ગણાવી હતી. તેમના જણાવ્યા મુજબ PKLમાં વિદેશી ખેલાડીઓ અને કોચના જોડાણથી અન્ય દેશોમાં પણ કબડ્ડીનો વિકાસ થઈ રહ્યો છે. પુરુષ ટીમના સુકાની સુનીલ કુમારે જણાવ્યું હતું કે, એશિયન સ્તરે સ્પર્ધા વધુ તીવ્ર બની છે. રમત ઝડપી બની રહી છે અને ટીમો નવી રણનીતિ સાથે મેદાનમાં ઉતરી રહી છે. તેમણે નેપાળને પણ પડકારરૂપ ટીમ ગણાવી હતી.

2022માં બંને ટીમો સુવર્ણ વિજેતા

હાંગઝોઉ એશિયન ગેમ્સમાં ભારતીય મહિલા ટીમે ચાઈનીઝ તાઈપેઈને 26-25થી હરાવી ગોલ્ડ જીત્યો હતો. પુરુષ ટીમે ફાઇનલમાં ઈરાનને હરાવી સુવર્ણ ચંદ્રક મેળવ્યો હતો. આ વખતે પણ બંને ટીમો ગોલ્ડ મેડલનો બચાવ કરવાના લક્ષ્ય સાથે મેદાનમાં ઉતરશે.

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TAGGED:

ગાંધીનગર
એશિયન ગેમ્સ
એશિયન ગેમ્સમાં કબડ્ડી ટીમો
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