મહેસાણાની મહિલા પોલીસ કર્મીએ રચ્યો ઇતિહાસ, પાવરલિફ્ટિંગમાં બે ગોલ્ડ મેડલ જીત્યા
પ્રથમ વખત ઉત્તર ગુજરાત કક્ષાએ ટીએફ જિમ દ્વારા આયોજિત સ્પર્ધામાં તેણે ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો હતો.
Published : October 11, 2026 at 5:43 PM IST
મહેસાણા: આજના સમયમાં મહિલાઓ દરેક ક્ષેત્રમાં પોતાની ક્ષમતા સાબિત કરી રહી છે, અને રમતગમતનું ક્ષેત્ર પણ તેનાથી બાકાત નથી. મહેસાણા પોલીસ વિભાગમાં છેલ્લા 10 વર્ષથી ફરજ બજાવતા મહિલા પોલીસ કર્મચારી સમીક્ષા પટેલે પાવરલિફ્ટિંગ જેવી અત્યંત કઠિન રમત પર પોતાની મજબૂત પકડ જમાવીને સમાજ અને અન્ય મહિલાઓ માટે એક ઉત્તમ અને પ્રેરણાદાયક ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે.
પાવરલિફ્ટિંગની સઘન તાલીમ લેવાની શરૂઆત
સમીક્ષા પટેલ છેલ્લા એક વર્ષથી નિયમિતપણે જિમમાં કસરત માટે જતા હતા. શરૂઆતમાં માત્ર સામાન્ય ફિટનેસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યા બાદ, તેમના કોચ પટેલ પ્રકાશ પટેલના માર્ગદર્શન હેઠળ તેમણે છેલ્લા બે મહિનાથી પાવરલિફ્ટિંગની સઘન તાલીમ લેવાની શરૂઆત કરી હતી. દિવસના સતત ત્રણ કલાકના વર્કઆઉટ અને અથાગ પરિશ્રમને કારણે સમીક્ષા પટેલે પોતાની શારીરિક ક્ષમતામાં અદભુત વધારો કર્યો અને રાજ્ય કક્ષાની હરીફાઈઓ માટે પોતાને સજ્જ કર્યા. તેમની આ સખત મહેનતનું પરિણામ એ આવ્યું કે માત્ર બે જ મહિનાની પ્રોફેશનલ પાવરલિફ્ટિંગ પ્રેક્ટિસ બાદ તેમણે બે અલગ-અલગ સ્પર્ધાઓમાં ગોલ્ડ મેડલ હાંસલ કર્યા.
પ્રથમ વખત ઉત્તર ગુજરાત કક્ષાએ ગોલ્ડ જીત્યો
પ્રથમ વખત ઉત્તર ગુજરાત કક્ષાએ ટીએફ જિમ દ્વારા આયોજિત સ્પર્ધામાં તેમણે ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો હતો. ત્યારબાદ, બીજી વખત અમદાવાદ ખાતે 'ગુજરાત પાવરલિફ્ટિંગ સ્પોર્ટ્સ એસોસિએશન' દ્વારા આયોજિત સ્ટેટ ચેમ્પિયનશિપમાં પણ પોતાનું સર્વશ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરતા તેમણે ફરી એકવાર ગોલ્ડ મેડલ પોતાના નામે કર્યો. આ સ્પર્ધાઓમાં સમીક્ષા પટેલે 100 કિલો સ્ક્વોટ, 120 કિલો ડેડલિફ્ટ અને 50 કિલો બેન્ચ પ્રેસ વજન સફળતાપૂર્વક ઉઠાવીને પોતાની અસાધારણ તાકાતનો પરચો આપ્યો હતો.
કોચ પટેલ પ્રકાશ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર
વર્તમાન જીવનશૈલીમાં મહિલાઓ માટે શારીરિક રીતે સક્રિય રહેવું ખૂબ જ આવશ્યક છે. ભલે તે ગૃહિણી હોય કે નોકરિયાત મહિલા, દરેકે રોજેિંદા સમયપત્રકમાંથી 15 થી 20 મિનિટ કાઢીને વોકિંગ, રનિંગ અથવા સ્કીપિંગ જેવી પ્રવૃત્તિઓ કરવી જોઈએ. સમીક્ષા પટેલની આ અનોખી સિદ્ધિ એ વાતની સાબિતી છે કે જો મહિલાઓ ધારે તો કોઈપણ પડકારજનક ક્ષેત્રમાં સફળતાના શિખરો સર કરી શકે છે. મહેસાણાની અન્ય મહિલાઓ અને પોલીસ સ્ટાફની મહિલા કર્મચારીઓ પણ આ સિદ્ધિથી પ્રેરાઈને પોતાની ફિટનેસ પ્રત્યે જાગૃત બને તેવો અનુરોધ કરવામાં આવ્યો છે.
આ પણ વાંચો: