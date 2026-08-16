મેહદી હસન મિરાઝે ઇતિહાસ રચ્યો, ઓસ્ટ્રેલિયામાં બેટ અને બોલ બંનેથી મોટી સિદ્ધિ મેળવનાર પ્રથમ એશિયન સ્પિનર બન્યો
મેહદી હસન મિરાઝે ઓસ્ટ્રેલિયા સામે ડાર્વિન ટેસ્ટમાં શાનદાર ઓલરાઉન્ડ પ્રદર્શન કરીને ઇતિહાસ રચ્યો.
Published : August 16, 2026 at 5:15 PM IST
MEHIDY HASAN MIRAZ: ડાર્વિનમાં ઓસ્ટ્રેલિયાને હરાવીને બાંગ્લાદેશે ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં ઇતિહાસ રચ્યો હતો, પરંતુ આ ઐતિહાસિક વિજય વચ્ચે, મેહદી હસન મિરાઝે એક એવો રેકોર્ડ પણ બનાવ્યો જે એશિયન ક્રિકેટ માટે ખાસ મહત્વપૂર્ણ છે. બેટથી અડધી સદી ફટકારીને અને બોલથી પાંચ વિકેટ ઝડપીને, મેહદીએ ઓસ્ટ્રેલિયાની ધરતી પર ઇતિહાસ રચ્યો. સ્ટાર બાંગ્લાદેશી ઓલરાઉન્ડરે પ્રથમ ઇનિંગમાં નંબર 7 પર બેટિંગ કરતી વખતે 154 બોલમાં 65 રન બનાવ્યા. ત્યારબાદ, બીજી ઇનિંગમાં બોલિંગ આક્રમણનું નેતૃત્વ કરતી વખતે, તેણે 66 રન આપીને 5 વિકેટ લીધી. ઓસ્ટ્રેલિયા સામે બાંગ્લાદેશની પ્રથમ ટેસ્ટ જીતમાં તેના શાનદાર પ્રદર્શને મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી.
આ સિદ્ધિ મેળવનાર પ્રથમ એશિયન સ્પિનર
મેહદી હસન મિરાઝ હવે ઓસ્ટ્રેલિયામાં એક જ ટેસ્ટ મેચમાં અડધી સદી ફટકારનાર અને પાંચ વિકેટ લેનાર પ્રથમ એશિયન સ્પિનર બન્યા છે. છેલ્લા 149 વર્ષોમાં, ફક્ત 13 સ્પિનરોએ ઓસ્ટ્રેલિયાની ધરતી પર એક ટેસ્ટ મેચમાં 50 થી વધુ રન બનાવવા અને પાંચ વિકેટ લેવાની સિદ્ધિ મેળવી છે. આ 13 ખેલાડીઓમાં ચાર ઈંગ્લેન્ડના અને સાત ઓસ્ટ્રેલિયાના છે. મેહદી પહેલા, એશિયાની બહારના આ યાદીમાં ન્યુઝીલેન્ડના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન ડેનિયલ વેટોરી હતા. વેટોરીએ નવેમ્બર 2004માં એડિલેડ ટેસ્ટની પહેલી ઇનિંગમાં પાંચ વિકેટ લીધી હતી અને બીજી ઇનિંગમાં 59 રન બનાવ્યા હતા.
A special spell to savour for Mehidy Hasan Miraz in the opening Test against Australia 🤍#WTC27 📝: https://t.co/gIQtdBGVou pic.twitter.com/mZOhaYBGX7— ICC (@ICC) August 16, 2026
મેહદી આ સિદ્ધિ હાંસલ કરનાર પાંચમો એશિયન ખેલાડી છે. તેમના પહેલા, ભારતના રુસી સુરતી અને કપિલ દેવ, તેમજ પાકિસ્તાનના વસીમ અકરમ અને આમેર જમાલે આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી હતી. ડિસેમ્બર 1967માં એડિલેડ ટેસ્ટ દરમિયાન ભારતના રુસી સુરતી આ સિદ્ધિ મેળવનાર પ્રથમ ખેલાડી હતા; તેણે બંને ઇનિંગ્સમાં અડધી સદી ફટકારી અને બીજી ઇનિંગ્સમાં પણ પાંચ વિકેટ ઝડપી. ત્યારબાદ, વસીમ અકરમ (1990), કપિલ દેવ (1992), અને આમેર જમાલ (જાન્યુઆરી 2024) આ વિશિષ્ટ ક્લબમાં જોડાયા.
WTC માં મેહદીનો મોટો રેકોર્ડ
ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની બીજી ઇનિંગમાં પાંચ વિકેટ લઈને, મેહદી હસન મિરાઝે વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ (WTC) માં 100 વિકેટ પૂર્ણ કરી. તે WTC માં 100 વિકેટનો આંકડો હાંસલ કરનાર માત્ર બીજો બાંગ્લાદેશી બોલર બન્યો છે. વધુમાં, મેહદીએ ટુર્નામેન્ટમાં 1,000 રન અને 100 વિકેટનો 'ડબલ' રેકોર્ડ પણ પૂર્ણ કર્યો છે.
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