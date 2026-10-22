ઓસ્ટ્રેલિયન ક્રિકેટમાં ભૂકંપ, સ્ટાર ખેલાડી પર પ્રતિબંધ
ઓસ્ટ્રેલિયાની સ્ટાર બેટ્સમેન મેગન શટ અંગે મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. ક્રિકેટ ઓસ્ટ્રેલિયાએ તેની સામે મોટી કાર્યવાહી કરી છે.
Published : October 22, 2026 at 4:01 PM IST
ઓસ્ટ્રેલિયાની અનુભવી ફાસ્ટ બોલર મેગન શટને પ્રિસ્ક્રિપ્શન દવાઓના નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરવા બદલ બે મેચ માટે પ્રતિબંધિત કરવામાં આવ્યો છે. ક્રિકેટ ઓસ્ટ્રેલિયાએ એક નિવેદન જારી કરીને આ ઘટનાની પુષ્ટિ કરી છે. બોર્ડે સ્પષ્ટતા કરી છે કે આ ઘટના સ્પર્ધાની બહાર બની હતી અને તે પ્રદર્શન વધારતી દવાઓ સાથે સંબંધિત નથી. પ્રતિબંધને કારણે, શટ ન્યુઝીલેન્ડ સામેની ત્રીજી T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ અને મહિલા બિગ બેશ લીગ (WBBL) 2026 ની શરૂઆતની મેચ ગુમાવશે.
ક્રિકેટ ઓસ્ટ્રેલિયાના જણાવ્યા અનુસાર, શટે સ્પોર્ટ્સ સાયન્સ અને સ્પોર્ટ્સ મેડિસિન માર્ગદર્શિકા હેઠળ પ્રિસ્ક્રિપ્શન દવાઓના ઉપયોગ માટેની આવશ્યકતાઓનું પાલન કર્યું ન હતું. આ નિયમોનું ઉલ્લંઘન હતું. બોર્ડે જણાવ્યું હતું કે તે ખેલાડીને જરૂરી સહાય પૂરી પાડવાનું ચાલુ રાખશે અને રાષ્ટ્રીય ટીમનું પ્રતિનિધિત્વ કરતી વખતે ખેલાડીઓ માટે નિર્ધારિત ધોરણો અને જવાબદારીઓનું પાલન કરવાના મહત્વ પર શિક્ષિત કરવાનું ચાલુ રાખશે.
બે મહત્વપૂર્ણ મેચો ચૂકશે
બે મેચનો પ્રતિબંધ આંતરરાષ્ટ્રીય અને સ્થાનિક ક્રિકેટ બંને પર લાગુ પડે છે. પરિણામે, 33 વર્ષીય મેગન શુટ 22 ઓક્ટોબરે સિડનીમાં નોર્થ સિડની ઓવલ ખાતે ન્યુઝીલેન્ડ સામેની ત્રીજી અને અંતિમ T20I રમશે નહીં. તે 31 ઓક્ટોબરે એડિલેડ સ્ટ્રાઇકર્સ અને મેલબોર્ન સ્ટાર્સ વચ્ચે WBBL 2026 ની શરૂઆતની મેચ પણ ચૂકશે નહીં. ઓસ્ટ્રેલિયા પહેલાથી જ ત્રણ મેચોની T20I શ્રેણીમાં 2-0 થી અજેય લીડ ધરાવે છે. તેથી, ટીમ અંતિમ મેચ જીતીને ન્યુઝીલેન્ડનો ક્લીન સ્વીપ પૂર્ણ કરવા માંગશે.
Megan Schutt has been suspended by Cricket Australia for two matches for not adhering to strict rules regarding the use of prescription medication that is not performance enhancing during an out-of-competition period https://t.co/PhoyryE2hC— Cricinfo (@cricinfo) October 22, 2026
મેગન શટે માફી માંગી
મેગન શટે પ્રતિબંધ સ્વીકારી લીધો છે અને પોતાની ભૂલ બદલ માફી માંગી છે. તેણીએ જણાવ્યું હતું કે તે તેના પર લાદવામાં આવેલા પ્રતિબંધોને સંપૂર્ણપણે સ્વીકારે છે અને તેના દ્વારા અપેક્ષિત ધોરણોને પૂર્ણ કરવામાં નિષ્ફળ રહેવા બદલ માફી માંગે છે. તેણીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે આ બાબત પર ધ્યાન ખેંચાયું છે તે બદલ તેણીને દુઃખ છે અને તેણીને મળેલા સમર્થનની પ્રશંસા કરે છે. જોકે આ ઘટના સ્પર્ધાની બહાર બની હતી અને તેના પ્રદર્શન સાથે કોઈ સંબંધ નહોતો, તે રમતગમત વિજ્ઞાન અને રમતગમત દવા માર્ગદર્શિકાનું પાલન કરવાની તેની જવાબદારી સમજે છે. ખેલાડીઓને નિયમિતપણે આ નિયમો વિશે જાણ કરવામાં આવે છે અને તેનું પાલન કરવું જોઈએ.
મેગન શટ બાંગ્લાદેશ સામે શાનદાર ફોર્મમાં હતી
પ્રતિબંધ પહેલા, મેગન શટ ઉત્તમ ફોર્મમાં હતી. તેણીએ ICC મહિલા ચેમ્પિયનશિપના ભાગ રૂપે બાંગ્લાદેશ સામેની તાજેતરની ત્રણ મેચની ODI શ્રેણીમાં કુલ 10 વિકેટ લીધી હતી. જો કે, તે અત્યાર સુધી ન્યુઝીલેન્ડ સામે ચાલી રહેલી T20 શ્રેણીમાં રમી નથી. ક્રિકેટ ઓસ્ટ્રેલિયાએ સ્પષ્ટતા કરી છે કે આ મામલો પ્રતિબંધિત પ્રદર્શન વધારતી દવાઓના ઉપયોગ સાથે સંબંધિત નથી, પરંતુ પ્રિસ્ક્રિપ્શન દવાઓ સંબંધિત નિર્ધારિત માર્ગદર્શિકાનું પાલન ન કરવા સાથે સંબંધિત છે.
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