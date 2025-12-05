ETV Bharat / sports

'તમે અમારી આંખો બચાવી' મેથ્યુ હેડનની પુત્રીએ જો રૂટની સદી પર કરી ખાસ કોમેન્ટ

મેથ્યુ હેડને કહ્યું હતું કે જો રૂટ એશિઝમાં સદી ફટકારવામાં નિષ્ફળ જાય છે, તો તે MCG માં નગ્ન થઈને દોડશે.

જો રૂટ
જો રૂટ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 5, 2025 at 3:57 PM IST

હૈદરાબાદ: મેથ્યુ હેડનની પુત્રી ગ્રેસ હેડને ઓસ્ટ્રેલિયામાં જો રૂટની પહેલી ટેસ્ટ સદી બાદ એક રમૂજી ટિપ્પણી કરી હતી. તેણીએ ગુરુવારે તેના સોશિયલ મીડિયા હેન્ડલ પર લખ્યું હતું કે, "તમે અમારી આંખો બચાવી." આ ટિપ્પણી મેથ્યુ હેડનના તે નિવેદનના સંદર્ભમાં હતી જેમાં તેણે દાવો કર્યો હતો કે જો રૂટ એશિઝમાં સદી ફટકારવામાં નિષ્ફળ જશે, તો તે મેલબોર્ન ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ પર નગ્ન થઈને દોડશે.

ઓસ્ટ્રેલિયા હાલમાં 2025/26 એશિઝની બીજી ટેસ્ટમાં ઇંગ્લેન્ડ સામે રમી રહ્યું છે. પ્રથમ દિવસે, મિશેલ સ્ટાર્કની આગેવાની હેઠળના ઓસ્ટ્રેલિયન બોલરોએ દિવસના મોટાભાગના સમય સુધી મેચ પર પ્રભુત્વ મેળવ્યું. જોકે, જો રૂટ અને ઝેક ક્રોલીએ ત્રીજી વિકેટ માટે 117 રનની ભાગીદારી કરીને મહેમાન ટીમને મુશ્કેલીમાંથી બચાવી હતી.

રૂટ પ્રથમ દિવસના અંતે 202 બોલમાં 135 રન બનાવી અણનમ રહ્યો, જેમાં 15 ચોગ્ગા અને 1 છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. રૂટની સદી પછી, ગ્રેસે એક રમૂજી વાક્ય લખ્યું હતું કે રૂટે બધાને MCG પર નગ્ન મેથ્યુ હેડનને દોડતા જોવાથી બચાવ્યા.

ગ્રેસ હેડન
ગ્રેસ હેડન (ગ્રેસ હેડનની ઇન્સ્ટા પોસ્ટ)

તેણે ઇન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરીઝ પર પોસ્ટ કર્યું, "રુટ, આભાર, તમે અમારી આંખો બચાવી."

હેડને રૂટને અભિનંદન આપ્યા

7Sports ઓસ્ટ્રેલિયા દ્વારા અપલોડ કરાયેલા એક વિડીયોમાં, ભૂતપૂર્વ ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપનરે રૂટને અભિનંદન આપતા કહ્યું કે તેના કરતાં વધુ કોઈ દાવ પર નહોતું.

હેડને કહ્યું, "અભિનંદન, મિત્ર, ઓસ્ટ્રેલિયામાં સદી ફટકારવા બદલ. તમને થોડો સમય લાગ્યો, અને સાચું કહું તો, મારા કરતાં વધુ કોઈ દાવ પર નહોતું. હું તમને સદી ફટકારવા માટે રૂટ કરી રહ્યો હતો. તો અભિનંદન, દસ અર્ધશતક અને અંતે એક સદી. તમે અદ્ભુત છો, મિત્ર. શાબાશ, અને તેનો આનંદ માણો."

રૂટે ઓસ્ટ્રેલિયામાં 1,000 રનનો માઇલસ્ટોન પાર કર્યો

ઇંગ્લેન્ડના આ શાનદાર બેટ્સમેનએ ઓસ્ટ્રેલિયાની ધરતી પર ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં 1,000 રનનો આંકડો પણ પાર કર્યો છે. જમણા હાથના આ બેટ્સમેને ઓસ્ટ્રેલિયામાં 30 ઇનિંગ્સમાં 1,006 રન બનાવ્યા છે, જેમાં એક સદી અને નવ અર્ધશતકનો સમાવેશ થાય છે.

જો રૂટે ગાબા ખાતે 181 બોલમાં પોતાની સદી પૂરી કરી. તે તેની 40મી ટેસ્ટ સદી હતી, પરંતુ ઓસ્ટ્રેલિયાની ધરતી પર તેની પહેલી સદી હતી. 30 ઇનિંગ્સની રાહ જોયા પછી, જો રૂટે આખરે ઓસ્ટ્રેલિયાની ધરતી પર સદી ફટકારી.

