IPL 2026 પહેલા KKR ને ડબલ ઝટકો, હર્ષિત રાણા બાદ હવે 18 કરોડનો ખેલાડી થયો ઈજાગ્રસ્ત
IPL 2026 પહેલા KKR ને વધું એક મોટો ઝટકો લાગ્યો છે, જેમાં તેમનો એક સ્ટાર ફાસ્ટ બોલર ઘાયલ થયો છે.
Published : February 17, 2026 at 1:52 PM IST
MATHEESHA PATHIRANA INJURED: T20 વર્લ્ડ કપ 2026 દરમિયાન ઘણા ખેલાડીઓ ઘાયલ થયા છે. હવે, શ્રીલંકાના એક ફાસ્ટ બોલરને પણ ઈજા થઈ છે. KKR એ તેને IPL 2026 ની હરાજીમાં કરારબદ્ધ કર્યો હતો. કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સના હર્ષિત રાણા ઈજાને કારણે T20 વર્લ્ડ કપમાંથી પહેલાથી જ બહાર થઈ ગયો છે. હવે, તેમની ટીમનો વધુ એક સ્ટાર ખેલાડી ઈજાગ્રસ્ત થયો છે. મથિશા પથિરાના શ્રીલંકા અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચેની મેચમાં ફક્ત ચાર બોલ ફેંકી શક્યો હતો અને તેને પેવેલિયન પરત ફરવું પડ્યું હતું.
શ્રીલંકાના સ્ટાર બોલર ઘાયલ
મથિશા પથિરાના T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માં શ્રીલંકાના સૌથી મહત્વપૂર્ણ ફાસ્ટ બોલરોમાંનો એક છે. આ ટુર્નામેન્ટ અત્યાર સુધી તેના માટે શાનદાર સાબિત થઈ છે. તેણે આયર્લેન્ડ સામે બે વિકેટ લીધી હતી અને ઓમાન સામેના તેના સ્પેલમાં માત્ર 11 રન આપ્યા હતા. શ્રીલંકાએ 16 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ ઓસ્ટ્રેલિયાનો સામનો કર્યો હતો. પથિરાના બોલિંગ કરવા આવ્યો હતો પરંતુ તેની પહેલી ઓવરમાં ફક્ત ચાર બોલ ફેંકી શક્યો હતો. તેને જમણા હેમસ્ટ્રિંગમાં દુખાવો થયો અને મેડિકલ ટીમે તેને મેદાનની બહાર લઈ ગયા. તે બોલિંગમાં પાછો ફર્યો નહીં.
Mustafizur Rahman out.— TheXReplier (@ReplySensei) February 16, 2026
Harshit Rana injured.
Matheesha Pathirana injured.
Hard time for KKR in IPL'2026 if they don't recover quickly. pic.twitter.com/Nzo4PYXu8n
સ્કેન પછી ઈજાની ગંભીરતા જાણી શકાશે
મથિશા પથિરાના મેચમાંથી બહાર થયા બાદ ચાહકો તેના માટે ચિંતિત છે. શ્રીલંકાએ અત્યાર સુધી T20 વર્લ્ડ કપમાં સફળતા મેળવી છે, જેમાં તેણે ત્રણેય મેચ જીતી છે. પથિરાનાની ઈજા તેમની ગતિને જોખમમાં મૂકી શકે છે. શ્રીલંકા ક્રિકેટે હજુ સુધી મથિશાની ઈજા અંગે કોઈ અપડેટ્સ આપ્યા નથી. મેડિકલ ટીમ તેની ઈજાનું સ્કેનિંગ કર્યા પછી જ નક્કી કરી શકશે કે તે ટુર્નામેન્ટમાં રમી શકશે કે નહીં.
An 𝐀𝐁𝐒𝐎𝐋𝐔𝐓𝐄 𝐁𝐋𝐎𝐂𝐊𝐁𝐔𝐒𝐓𝐄𝐑! 💜🔥@KKRiders go big and bag Sri Lankan pace sensation #MatheeshaPathirana for 18 Cr! 💥⚡#TATAIPLAuction 2026 | LIVE NOW 👉 https://t.co/NZ92stKxPU pic.twitter.com/uEnfhp16kG— Star Sports (@StarSportsIndia) December 16, 2025
KKR ને ડબલ ઝટકો
IPL 2026 પહેલા KKR નો તણાવ વધી રહ્યો છે. ભારતના સ્ટાર ફાસ્ટ બોલર હર્ષિત રાણાને T20 વર્લ્ડ કપ પહેલા ઈજા થઈ હતી. આ કારણે, તે ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ ગયો હતો, અને હવે એવા અહેવાલો છે કે તે IPL ચૂકી શકે છે. KKR એ પથિરાનાને રુપિયા 18 કરોડમાં હસ્તગત કર્યો હતો.
