IPL 2026: KKR માટે રાહતના સમાચાર, 18 કરોડનો ખેલાડી થયો સંપૂર્ણપણે ફિટ
2026 ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગમાં કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સનો પહેલો મુકાબલો 29 માર્ચે મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ સામે થશે.
Published : March 20, 2026 at 1:07 PM IST
MATHEESHA PATHIRANA: IPL 2026 ની 19મી સીઝન 28 માર્ચથી શરૂ થવાની છે જોકે, ટુર્નામેન્ટ પહેલા, ઘણી ફ્રેન્ચાઇઝીઓ તેમના ખેલાડીઓની ફિટનેસ સમસ્યાઓને કારણે વધતી ચિંતાનો સામનો કરી રહી છે. જ્યારે કેટલાક ખેલાડીઓ આખી સીઝનમાંથી બહાર થઈ ગયા છે, તો કેટલાક શરૂઆતની મેચો દરમિયાન રમતમાં જોવા મળશે નહીં. આ દરમિયાન, સીઝનની શરૂઆત પહેલા કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સ માટે કેટલાક સારા સમાચાર આવ્યા છે, જેમાં શ્રીલંકાના ફાસ્ટ બોલર મથેશા પથિરાનાની ફિટનેસ અંગે એક મહત્વપૂર્ણ અપડેટ છે - જે આ વર્ષે તેમની ટીમમાં એક નવો ઉમેરો છે. પરિણામે, આશાવાદ વધી રહ્યો છે કે પથિરાના IPL 2026 સીઝનની પહેલી મેચથી જ રમી શકે છે.
બોર્ડ તરફથી NOC મેળી
મથીશા પથિરાના 2026 T20 વર્લ્ડ કપ માટે શ્રીલંકન ટીમનો ભાગ હતો જોકે, ઓસ્ટ્રેલિયા સામે ગ્રુપ-સ્ટેજ મેચ દરમિયાન બોલિંગ કરતી વખતે તેને ઈજા થઈ હતી, અને ત્યારથી તે સાઇડલાઇન રહ્યો છે. પોતાની ફિટનેસ પાછી મેળવ્યા બાદ, મથીશા પથિરાનાએ હવે બોલિંગ ફરી શરૂ કરી દીધી છે - આ સમાચાર કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સ માટે સ્વાગત રાહત સમાન છે. વધુમાં, પથિરાનાને હવે શ્રીલંકા ક્રિકેટ તરફથી નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ (NOC) મળ્યું છે, જેનાથી તેને IPLમાં રમવા માટે અધિકૃત કરવામાં આવ્યું છે.
આ અંગે સમાચાર એજન્સી PTI સાથે વાત કરતા, શ્રીલંકા ક્રિકેટ સચિવ બંદુલા દિસાનાયકે જણાવ્યું હતું કે ફાસ્ટ બોલરે તેનું પુનર્વસન પૂર્ણ કરી લીધું છે અને રમવા માટે જરૂરી મંજૂરી મેળવી લીધી છે. "જ્યાં સુધી હું જાણું છું, તે ફિટ છે, અને અમે તેને IPLમાં ભાગ લેવા માટે NOC જારી કર્યું છે," દિસાનાયકે જણાવ્યું હતું. મથીશા પથિરાના હવે તે સંપૂર્ણપણે ફિટ છે, KKR ને હજુ પણ તેની ફિટનેસ અંગે સાવધાની રાખવાની જરૂર પડશે.
KKR માટે રાહતના સમાચાર
મથીષા પથિરાનાનું સંપૂર્ણ ફિટનેસમાં વાપસી કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ માટે મોટી રાહત છે, ખાસ કરીને કારણ કે તેમના પેસ બોલિંગ યુનિટના સભ્ય હર્ષિત રાણા આ સિઝનમાં ભાગ લે તેવી શક્યતા ઓછી છે. વધુમાં, તેમના સિવાય, KKR ટીમમાં હાલમાં હાજર ફાસ્ટ બોલરોમાં અન્ય કોઈ મોટા નામ નથી. પરિણામે, પથિરાના - જે અગાઉ ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ માટે રમ્યો હતો - હવે ફિટ છે તે KKR માટે ઉત્તમ સમાચાર ગણી શકાય. વધુમાં, બોર્ડ તરફથી જરૂરી NOC મળ્યા પછી, તે ખૂબ જ ટૂંક સમયમાં ટીમમાં જોડાય તેવી અપેક્ષા છે.
