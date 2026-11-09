49 ઇનિંગ્સ એક પણ સદી નહીં: માર્નસ લાબુશેનની કારકિર્દીનો અંત? ઓસ્ટ્રેલિયાની ટેસ્ટ ટીમમાંથી બહાર
દક્ષિણ આફ્રિકા પ્રવાસ પર નિરાશાજનક પ્રદર્શનના કારણે માર્નસ લાબુશેનને ન્યુઝીલેન્ડ સામેની આગામી ટેસ્ટ શ્રેણીમાંથી બહાર કરવામાં આવ્યો છે.
Published : November 9, 2026 at 3:22 PM IST
AUS VS NZ: ઓસ્ટ્રેલિયન ક્રિકેટ ટીમના સ્ટાર બેટ્સમેન માર્નસ લાબુશેનની ટેસ્ટ કારકિર્દી પર ફરી એકવાર કાળા વાદળો ઘેરાવા લાગ્યા છે. દક્ષિણ આફ્રિકાના પ્રવાસમાં અત્યંત ખરાબ પ્રદર્શન બાદ તે નિશ્ચિત છે કે તે આગામી ડિસેમ્બર અને જાન્યુઆરીમાં ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની ઘરઆંગણે રમાનારી ટેસ્ટ શ્રેણીમાંથી બહાર થઈ જશે. જો કે પ્રથમ ટેસ્ટ માટેની સત્તાવાર ટીમની હજુ જાહેરાત કરવામાં આવી નથી, પરંતુ ચીફ સિલેક્ટર જ્યોર્જ બેઇલીએ સોમવારે પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે હાલમાં આ શ્રેણી માટે લેબુશેનનાં નામ પર વિચાર કરવામાં આવશે નહીં.
શેફિલ્ડ શિલ્ડમાં ફોર્મ હાંસલ કરવું પડશે
પરિસ્થિતિ અંગે સ્પષ્ટતા કરતા પસંદગી સમિતિના અધ્યક્ષ જ્યોર્જ બેઇલીએ કહ્યું કે ટીમમાં લેબુશેનને સ્થાન આપવા અંગે સતત અટકળો ચાલી રહી હતી. આવી સ્થિતિમાં તેને ટીમમાંથી બહાર રાખવા અને થોડો સમય આપવો યોગ્ય નિર્ણય હશે જેથી તે આગામી શેફિલ્ડ શિલ્ડ ક્રિકેટમાં મુક્તપણે રમી શકે અને તેનું ફોર્મ પાછું મેળવી શકે. બેઇલીના નિવેદનથી સ્પષ્ટ છે કે પસંદગીકારો હવે લેબુશેનને બદલે નવો વિકલ્પ અજમાવવાના મૂડમાં છે.
🚨 Marnus Labuschagne is set to be dropped from Australia's Test squad. https://t.co/bwYFlt5Kse— Cricbuzz (@cricbuzz) November 9, 2026
બીજી વખત ટીમમાંથી બહાર
છેલ્લા 17 મહિનામાં આ બીજી વખત છે જ્યારે લાબુશેને ટેસ્ટ ટીમમાં પોતાનું સ્થાન ગુમાવ્યું છે. ભારત અને વિશ્વભરની અન્ય ટીમો સામે ઓસ્ટ્રેલિયાની નંબર 3 બેટિંગ લાઇનઅપનો લાંબા સમયથી કરોડરજ્જુ ગણાતો લાબુશેને છેલ્લા બે વર્ષથી મૌન છે. 2023 માન્ચેસ્ટર એશિઝ ટેસ્ટમાં છેલ્લી સદી ફટકાર્યા પછી, લાબુશેને તેની છેલ્લી 49 ઇનિંગ્સમાં સદી ફટકારી નથી.
The Australian selectors have made a call on Marnus Labuschagne ahead of the #AUSvNZ first Test: https://t.co/sVDyikkbgU https://t.co/HYxkMml9YP— cricket.com.au (@cricketcomau) November 9, 2026
લાંબા સમયથી સદી ફટકારી નથી
ઘરેલુ સિઝનમાં મજબૂત શરૂઆત કર્યા પછી, લાબુશેને ઘરેલુ એશિઝ શ્રેણીમાં વાપસી કરી અને પ્રથમ બે મેચમાં અડધી સદી ફટકારીને સારી શરૂઆત કરી. જોકે, ત્યારથી તેનું પ્રદર્શન ઘટ્યું છે. તેણે તેની છેલ્લી 16 ઇનિંગ્સમાં એક પણ ફિફ્ટી ફટકારી નથી. બાંગ્લાદેશ સામેની ટેસ્ટ શ્રેણીમાં, તેણે 12 ની સરેરાશથી ફક્ત 36 રન બનાવ્યા હતા, જ્યારે દક્ષિણ આફ્રિકા પ્રવાસ પર, તે 21.83 ની સરેરાશથી ફક્ત 131 રન બનાવી શક્યો હતો.
લાબુશેનના ખરાબ ફોર્મની ઓસ્ટ્રેલિયાના પરિણામો પર પણ સીધી અસર પડી. ઓસ્ટ્રેલિયાને બાંગ્લાદેશમાં શ્રેણી 1-1થી ડ્રો કરવાની ફરજ પડી હતી અને પછી દક્ષિણ આફ્રિકામાં ટેસ્ટ શ્રેણી 2-1થી હારી ગઈ હતી. એ જોવાનું બાકી છે કે શું લાબુશેન શેફિલ્ડ શીલ્ડમાં પાછા ફરીને તેના બેટ પરનો કાટ દૂર કરી શકશે કે પછી ઓસ્ટ્રેલિયન ટેસ્ટ ટીમનો આ ભૂતપૂર્વ સ્ટાર કાયમ માટે બહાર થઈ જશે.
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