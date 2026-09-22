વર્લ્ડ કપ વિનર ખેલાડીએ ક્રિકેટને અલવિદા કહેવાનો નિર્ણય લીધો
ઇંગ્લિશ ક્રિકેટમાંથી એક મહત્વપૂર્ણ સમાચાર સામે આવ્યા છે. ઇંગ્લેન્ડના ઝડપી બોલર માર્ક વુડે 36 વર્ષની વયે ક્રિકેટને અલવિદા કહ્યું છે.
Published : September 22, 2026 at 4:24 PM IST
MARK WOOD RETIREMENT: ઇંગ્લેન્ડના ફાસ્ટ બોલર માર્ક વુડે 36 વર્ષની ઉંમરે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ જાહેર કરી છે. લગભગ 11 વર્ષ સુધી ઇંગ્લેન્ડના ફાસ્ટ બોલિંગનો ચહેરો રહેલા વુડને તેમની કારકિર્દીમાં બે વર્લ્ડ કપ અને 2015 એશિઝ શ્રેણી જીતવાનું સન્માન મળ્યું હતું. સતત ઇજાઓ સામે ઝઝૂમ્યા બાદ, તેણે આખરે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટને અલવિદા કહેવાનો નિર્ણય લીધો. વુડે 2015 માં લોર્ડ્સમાં ન્યુઝીલેન્ડ સામે ટેસ્ટ ડેબ્યૂ કર્યું હતું. તેમણે 38 ટેસ્ટ મેચોમાં 119 વિકેટ લીધી છે. તેણે 70 વનડેમાં 80 વિકેટ અને 38 T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં 54 વિકેટ પણ લીધી છે. તે ઇંગ્લેન્ડ માટે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં સૌથી વધુ વિકેટ લેનારા બોલરોમાં છઠ્ઠા સ્થાને છે.
વર્લ્ડ કપ જીતવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી
માર્ક વુડની કારકિર્દીની સૌથી નોંધપાત્ર સિદ્ધિઓમાં ઇંગ્લેન્ડને બે વર્લ્ડ કપ ટાઇટલ અપાવવાનો સમાવેશ થાય છે. તેણે 2019 ના ઘરઆંગણે વનડે વર્લ્ડ કપમાં 18 વિકેટ લીધી હતી. 95 માઇલ પ્રતિ કલાકથી વધુની ઝડપે બોલિંગ કરતા તેના બોલરોએ બેટ્સમેનોને પરેશાન કર્યા હતા. ન્યુઝીલેન્ડ સામેની ફાઇનલમાં સાઈડ સ્ટ્રેન હોવા છતાં તેણે બોલિંગ કરી હતી. મેચ સુપર ઓવરમાં ગઈ, જેમાં ઇંગ્લેન્ડે રોમાંચક વિજય મેળવ્યો અને ટાઇટલ જીત્યું. વુડ 2022 ના T20 વર્લ્ડ કપ માટે ઇંગ્લેન્ડ ટીમનો પણ ભાગ હતો. ઓસ્ટ્રેલિયામાં રમાયેલી આ ટુર્નામેન્ટમાં, તેણે ચાર મેચમાં નવ વિકેટ લીધી અને ઇંગ્લેન્ડને બીજી વખત T20 વર્લ્ડ ચેમ્પિયન બનાવવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી.
Mark Wood has announced his retirement from international cricket— England Cricket (@englandcricket) September 22, 2026
He always gave everything for the Three Lions, on and off the field 🦁
What a career, what a player 🙌 pic.twitter.com/d9keObjqbt
એશિઝમાં બોલ સાથે શાનદાર પ્રદર્શન
વુડ પાસે 2015 ની એશિઝમાં પણ ઘણી યાદગાર ક્ષણો હતી. તેણે ટ્રેન્ટ બ્રિજ ખાતે ઓસ્ટ્રેલિયા સામે વિકેટ લીધી જેણે ઇંગ્લેન્ડની શ્રેણી જીત પર મહોર મારી. 2023 માં ટેસ્ટ ટીમમાં પાછા ફર્યા પછી, હેડિંગલી ખાતે તેની વિસ્ફોટક બોલિંગે ઇંગ્લેન્ડને 0-2 થી પાછળ રહીને પાછા ફરવાની તક આપી. આખરે તેઓ એશિઝ શ્રેણી 2-2 થી ડ્રો કરવામાં સફળ રહ્યા. જોકે, તેમની કારકિર્દીના અંતિમ તબક્કામાં ઇજાઓ વુડ માટે એક મહત્વપૂર્ણ પડકાર બની ગઈ. ગયા નવેમ્બરમાં પર્થમાં એશિઝ ટેસ્ટ દરમિયાન ઈજાગ્રસ્ત થયા બાદ તે મેદાન પર પાછા ફરી શક્યો ન હતો. તબીબી સલાહ બાદ, તેમને કહેવામાં આવ્યું કે ટેસ્ટ અને 50 ઓવરના ક્રિકેટમાં પાછા ફરવું અશક્ય છે.
JUST IN: Mark Wood announces retirement from International Cricket. 🏴 [ECB] pic.twitter.com/SV0NeYfhVC— Maina Singh (@Maina_Singhx77) September 22, 2026
ઇંગ્લેન્ડ માટે રમવું એ એક સ્વપ્ન સાકાર થવા જેવું છે
નિવૃત્તિ લેવાના પોતાના નિર્ણય અંગે, વુડે કહ્યું કે તેણે હંમેશા ઈજામાંથી પાછા ફરીને પોતાને સાબિત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ આ વખતે તે યુદ્ધ હારી ગયો. તેણે કહ્યું કે ઇંગ્લેન્ડ માટે રમવું એ તેના માટે સૌથી મોટું સન્માન અને સ્વપ્ન સાકાર થવું હતું. દુનિયાભરમાં પ્રવાસ કરવો, અદ્ભુત લોકોને મળવું અને વિશ્વના શ્રેષ્ઠ ખેલાડીઓ સામે રમવું એ એવી બાબતો છે જેને તે હાંસલ કરવા માટે પોતાને ખૂબ જ ભાગ્યશાળી માને છે. ઇંગ્લેન્ડ મેન્સ ક્રિકેટના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર રોબ કીએ પણ વુડની કારકિર્દીને નોંધપાત્ર ગણાવી. તેણે કહ્યું કે એશિઝ શ્રેણી અને વર્લ્ડ કપમાં ટીમ માટે ફરક લાવવા ઉપરાંત, વુડે જ્યારે પણ બોલ લીધો ત્યારે દર્શકોને રોમાંચિત કર્યા.
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