મનુ ભાકર અને સમ્રાટ રાણાએ સિલ્વર મેડલ જીત્યો, ભારત મેડલ ટેલીમાં બીજા સ્થાને રહ્યું
ISSF વર્લ્ડ કપમાં, મનુ ભાકર અને સમ્રાટ રાણાની ભારતીય જોડીએ 10 મીટર એર પિસ્તોલ મિશ્ર ટીમ ઇવેન્ટમાં સિલ્વર મેડલ જીત્યો.
Published : May 31, 2026 at 5:29 PM IST
ISSF WORLD CUP: શનિવારે ISSF વર્લ્ડ કપમાં 10 મીટર એર પિસ્તોલ મિક્સ્ડ ટીમ ઇવેન્ટમાં ભારતીય શૂટિંગ જોડી મનુ ભાકર અને સમ્રાટ રાણાએ સિલ્વર મેડલ જીત્યો હતો. ફાઇનલમાં, ભારતીય જોડીને ચીનના વર્તમાન વિશ્વ ચેમ્પિયન, યાઓ કિઆનક્સુન અને હુ કાઈએ માત્ર 0.3 પોઈન્ટના નાના માર્જિનથી હરાવી હતી. આ સિલ્વર મેડલ સાથે, ભારતે બે ગોલ્ડ અને બે સિલ્વર મેડલ સાથે સ્પર્ધાનો અંત કર્યો, અને મેડલ ટેબલ પર બીજા સ્થાને રહ્યું. ચીન ચાર ગોલ્ડ અને ત્રણ બ્રોન્ઝ મેડલ સાથે ટોચ પર રહ્યું.
ભારતીય જોડી માટે ફાઇનલની શરૂઆત ધીમી રહી. પાંચ શોટની પહેલી શ્રેણી પછી, ભારત 100.0 પોઈન્ટ સાથે ત્રીજા સ્થાને રહ્યું. સમ્રાટે51.0 પોઈન્ટ બનાવ્યા, જ્યારે મનુએ 49.0 પોઈન્ટ બનાવ્યા. બીજી શ્રેણીમાં, મનુએ શાનદાર વાપસી કરી, 51.5 પોઈન્ટ બનાવ્યા, જ્યારે સમ્રાટે 49.9 પોઈન્ટ મેળવ્યા. આ પછી, ભારતીય જોડી બીજા સ્થાને પહોંચી ગઈ. ત્રીજી શ્રેણી પછી, ભારતે ચીન સાથેનું અંતર ફક્ત 0.1 પોઈન્ટ કર્યું. મનુએ 51.8 પોઈન્ટ સાથે ઉત્તમ પ્રદર્શન કર્યું, અને સમ્રાટે 50.7 પોઈન્ટ સાથે. પ્રથમ એલિમિનેશન શ્રેણી પછી, ભારતીય જોડીએ 2.2 પોઈન્ટની લીડ સ્થાપિત કરી હતી; મનુએ 30.9 પોઈન્ટ અને સમ્રાટે 30.5 પોઈન્ટ બનાવ્યા, જ્યારે ચીની જોડી દબાણમાં દેખાતી હતી.
Sensational Performance by Manu and Samrat to take Silver🥈 in Munich. China takes both Gold 🥇 and Bronze🥉. They missed gold by 0.3 points despite Manu shooting 10.5 in the final shot where Samrat shot 9.5. pic.twitter.com/WekpC4v1rF— IOD Sports (@olympic_indian) May 30, 2026
જોકે, આગળના તબક્કામાં, સમ્રાટના 31.2 પોઈન્ટ હોવા છતાં, મનુના કેટલાક નબળા શોટને કારણે ચીને વાપસી કરી. 21 મા શોટ પછી, ભારતની 2.2 પોઈન્ટની લીડ ખતમ થઈ ગઈ, અને ચીની જોડી 0.2 પોઈન્ટથી આગળ થઈ ગઈ. અંતિમ શ્રેણીમાં, મનુએ 10.6 નો શાનદાર શોટ માર્યો, પરંતુ સમ્રાટ ફક્ત 8.8 પોઈન્ટ જ મેળવી શક્યો. ત્યારબાદ ચીને પોતાની લીડ જાળવી રાખી, અને ભારતીય જોડીને સિલ્વર મેડલથી સંતોષ માનવો પડ્યો. ચીનની બીજી જોડી, શેન યિહાઓ અને બુ શુઆહંગે બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો.
બીજી ભારતીય જોડી ક્વોલિફિકેશનમાં 10 મા ક્રમે રહી
ક્વોલિફિકેશન રાઉન્ડમાં, ભારતની બીજી જોડી - સુરુચી સિંહ અને શ્રવણ કુમાર - 575 -20 ગણા સ્કોર સાથે ૧૦મા સ્થાને રહી. સુરુચીએ 291-11 ગણો સ્કોર કર્યો, જ્યારે શ્રવણે 284-9 ગણો સ્કોર કર્યો.
એર રાઇફલ મિશ્ર ટીમ ઇવેન્ટમાં નિરાશા
દિવસના પહેલા સત્રમાં, ભારતીય જોડી 10 મીટર એર રાઇફલ મિશ્ર ટીમ ઇવેન્ટના મેડલ રાઉન્ડમાં સ્થાન મેળવવામાં નિષ્ફળ રહી. ઇલાવેનિલ વાલારિવન અને અર્જુન બાબુતાની જોડી 630.0 પોઈન્ટ સાથે ૧૪મા સ્થાને રહી. આર્ય બોર્સે અને શાહુ તુષાર માનેની જોડી 629.6 પોઈન્ટ સાથે 16મા સ્થાને રહી. આ ઇવેન્ટમાં, ચીનના વાંગ ઝીફેઈ અને શેંગ લિહાઓએ ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો. નોર્વેની જીનેટ હેગ ડ્યુસ્ટાડ અને જોન-હર્મન હેગે સિલ્વર મેડલ જીત્યો, જ્યારે ચીનની જોડી હાન જિયાયુ અને મા સિહાને બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો.
ભારતનું પ્રભાવશાળી અભિયાન
ભારતે ISSF વર્લ્ડ કપમાં કુલ ચાર મેડલ (2 ગોલ્ડ, 2 સિલ્વર) જીતીને મજબૂત નિવેદન આપ્યું. મનુ ભાકર અને સમ્રાટ રાણા દ્વારા જીતવામાં આવેલ સિલ્વર મેડલ સ્પર્ધાના અંતિમ દિવસે ભારતીય ટુકડી માટે એક મુખ્ય હાઇલાઇટ સાબિત થયો.
