13 વર્ષની ઉંમરે પિતા ગુમાવ્યા, લકવાગ્રસ્ત માતા, છતાં ક્યારેય હાર માની નહીં; હવે જીત્યો બ્રોન્ઝ મેડલ
ભારતીય ખેલાડીઓએ એશિયન ગેમ્સ 2026 માં પોતાનો મેડલ જીતવાનો સિલસિલો ચાલુ રાખ્યો છે. મનપ્રીત કૌરે મહિલા શોટ પુટમાં બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો.
Published : September 25, 2026 at 5:56 PM IST
Asian Games 2026: 36 વર્ષની ઉંમરે જીવનની અનેક મુશ્કેલીઓ અને રમતગમતના મેદાન પર વર્ષોના સંઘર્ષનો સામનો કર્યા પછી પણ પંજાબની મનપ્રીત કૌરે હાર માનવાનો ઇનકાર કર્યો. શુક્રવારે એશિયન ગેમ્સમાં મહિલાઓની શોટ પુટ સ્પર્ધામાં 17.17 મીટરના થ્રો સાથે બ્રોન્ઝ મેડલ જીતવાની તેમની સફર માત્ર એક મેડલ પૂરતી સીમિત નથી; તે વિપરીત સંજોગોમાં પણ પોતાના સ્વપ્નને જીવંત રાખવાની મક્કમતાનું પ્રતીક છે. મનપ્રીતે ચીનની સોંગ જિયુઆન (19.40મીટર) અને ઝાંગ લિનરુ (18.14 મીટર) પછી ત્રીજું સ્થાન મેળવ્યું હતું. આ સિદ્ધિ સાથે, તેમણે ફરી એકવાર સાબિત કરી દીધું કે રમતવીરના દ્રઢ સંકલ્પ કરતાં ઉંમર કે સંજોગો ક્યારેય મોટા હોતા નથી.
13 વર્ષની ઉંમરે પિતાને ગુમાવ્યા
પંજાબના પટિયાલા જિલ્લાના સહૌલી ગામમાં જન્મેલા મનપ્રીત ત્રણ ભાઈ-બહેનોમાં સૌથી મોટા છે. જ્યારે તેઓ માત્ર 13 વર્ષના હતા ત્યારે તેમણે તેમના પિતાને ગુમાવ્યા હતા. આ તેમના પરિવાર માટેનું પ્રથમ મોટું સંકટ હતું, પરંતુ મુશ્કેલીઓનો સિલસિલો ત્યાં જ અટક્યો નહીં; 2006માં તેમની માતાને લકવાનો હુમલો (પેરાલિટીક સ્ટ્રોક) આવ્યો. તે સમયગાળા દરમિયાન, મનપ્રીતે એક તરફ પરિવારની જવાબદારીઓ નિભાવવાની અને બીજી તરફ પોતાના ભવિષ્ય વિશે વિચારવાની એમ બેવડા પડકારોનો સામનો કર્યો. આમ છતાં, તેમણે ક્યારેય રમતગમતને પોતાના જીવનમાંથી દૂર થવા દીધી નહીં.
Asian Games: India's Manpreet Kaur wins bronze in the women's shot put with a throw of 17.17m. She achieved the mark on her fourth attempt. The other Indian, Krishna Jayasankar Menon, was fifth with a throw of 16.57m pic.twitter.com/rVv1PTJUw4— IANS (@ians_india) September 25, 2026
મનપ્રીતને રમતગમતમાં રસ તેના પિતા અને પરિવારના અન્ય સભ્યો તરફથી આવ્યો હતો. તેના ઘણા સંબંધીઓ રમતગમતમાં સામેલ હતા. એક પિતરાઈ ભાઈએ યુનિવર્સિટી સ્તરે 100 મીટર દોડમાં ભાગ લીધો હતો, જ્યારે બીજાએ ડિસ્કસ થ્રોમાં ભાગ લીધો હતો. તેની ભાભી પણ શોટ પુટર હતી. મનપ્રીતે શરૂઆતમાં લગભગ એક વર્ષ સુધી 100 મીટર દોડ માટે તાલીમ લીધી હતી. જોકે, તેની સાથે તાલીમ લેનારા તેના ભાઈએ તેની ક્ષમતા જોઈને તેને શોટ પુટ અજમાવવાની સલાહ આપી. પછી તે તેની રમત તરફ વળ્યો, અને આ તેની લાંબી સફરની શરૂઆત હતી.
મનપ્રીતે 2006 માં મકાઉમાં યોજાયેલી એશિયન જુનિયર ચેમ્પિયનશિપમાં આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે પ્રવેશ કર્યો હતો. તે 12.41 મીટરના પ્રયાસ સાથે શોટ પુટમાં આઠમા સ્થાને રહ્યો હતો. ત્યારબાદ તેણે સતત પ્રગતિ કરવાનું ચાલુ રાખ્યું, 2007 ની દક્ષિણ એશિયન જુનિયર ચેમ્પિયનશિપમાં ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો. તેણે 2016 ની દક્ષિણ એશિયન ગેમ્સમાં 17.94 મીટરના પ્રયાસ સાથે ગોલ્ડ મેડલ પણ જીત્યો.
શાનદાર પ્રદર્શન બાદ પ્રતિબંધ, પછી વાપસી
2017 માં મનપ્રીતની કારકિર્દી મુશ્કેલ તબક્કાનો સામનો કરી. તેણીએ તે વર્ષે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું, એશિયન ગ્રાન્ડ પ્રિકસમાં 18.86 મીટરનો રાષ્ટ્રીય રેકોર્ડ બનાવ્યો અને એશિયન ચેમ્પિયનશિપમાં ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો.
પરંતુ બાદમાં પ્રતિબંધિત પદાર્થો સંબંધિત ચાર ઉલ્લંઘનો માટે તેણી પર ચાર વર્ષ માટે પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો. જેના પરિણામે તેણીએ તેના મેડલ અને રાષ્ટ્રીય રેકોર્ડ ગુમાવ્યા. આ તેણીની રમત કારકિર્દીનો સૌથી મુશ્કેલ સમય હતો.
પ્રતિબંધ હટાવ્યા પછી, તેણી મેદાનમાં પાછી ફરી. તેણીએ 2023 ની એશિયન ચેમ્પિયનશિપમાં બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો. તે જ વર્ષે હાંગઝોઉ એશિયન ગેમ્સમાં પણ પાંચમા સ્થાને રહી.
MANPREET KAUR WINS BRONZE MEDAL IN SHOT PUT AT ASIAN GAMES 2026! 🥉 pic.twitter.com/kn5b7bqhMx— The Khel India (@TheKhelIndia) September 25, 2026
મનપ્રીતે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે સતત સારું પ્રદર્શન કરવાનું ચાલુ રાખ્યું. કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં 17.49 મીટરના થ્રો સાથે તે ચોથા સ્થાને રહી અને ખૂબ જ નજીકના અંતરથી મેડલ જીતવાનું ચૂકી ગઈ. જોકે, એશિયન ગેમ્સમાં તેણે તક હાથમાંથી જવા દીધી નહીં અને 17.17 મીટરના થ્રો સાથે બ્રોન્ઝ મેડલ હાંસલ કર્યો. તેનું વ્યક્તિગત શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન 18.06 મીટરનું છે, જે તેણે 2022માં નોંધાવ્યું હતું.
રેલ્વેમાં પણ જવાબદાર નિભાવે છે
મનપ્રીતનું જીવન હવે રમતગમત ક્ષેત્ર પૂરતું મર્યાદિત નથી. તે ભારતીય રેલ્વેના પટિયાલા લોકોમોટિવ વર્ક્સમાં ચીફ ઓફિસ સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ તરીકે સેવા આપે છે. તેના પતિ, કરમજીત સિંહ, યુનિવર્સિટી લેવલના શોટ પુટર અને કોચ પણ છે. તેમને એક પુત્રી છે.
13 વર્ષની ઉંમરે તેના પિતાને ગુમાવવાથી લઈને તેની માતાની માંદગી, રમતમાં તેના પ્રારંભિક સંઘર્ષો, આંતરરાષ્ટ્રીય સફળતા, પ્રતિબંધ અને પછી પુનરાગમન સુધી, મનપ્રીતે ઘણા ઉતાર-ચઢાવનો અનુભવ કર્યો છે. તેથી, નાગોયામાં આ બ્રોન્ઝ મેડલ તેના માટે માત્ર બીજો મેડલ નથી, પરંતુ વર્ષોના સંઘર્ષનું પરિણામ છે, જેમાં તેણે સંજોગોને તેના સપનાના માર્ગમાં આવવા દીધા નથી.
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