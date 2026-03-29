'મન કી બાત' કાર્યક્રમમાં, પીએમ મોદીએ રણજી વિજેતા જમ્મુ-કાશ્મીર અને વિશ્વ ચેમ્પિયન ભારતીય ટીમની પ્રશંસા કરી
રેડિયો કાર્યક્રમ 'મન કી બાત'ના 132મા એપિસોડમાં, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ T-20 વર્લ્ડ કપ જીતનાર ભારતીય ટીમની સફળતા પર ગર્વ વ્યક્ત કર્યો.
Published : March 29, 2026 at 3:19 PM IST
MANN KI BAAT: પીએમ નરેન્દ્ર મોદીની 'મન કી બાત': રેડિયો કાર્યક્રમ 'મન કી બાત'ના 132મા એપિસોડમાં, પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ T20 વર્લ્ડ કપ જીતનાર ભારતીય ટીમની સફળતા પર ગર્વ વ્યક્ત કર્યો. તેમણે જમ્મુ અને કાશ્મીરની ટીમને તેમનો પ્રથમ રણજી ટ્રોફી ખિતાબ મેળવવા બદલ પ્રશંસા પણ કરી. આ મહિનાની શરૂઆતમાં, ભારતે શ્રીલંકાને હરાવીને સતત બીજી વખત T20 વર્લ્ડ કપ જીત્યો હતો.
ટીમની સફળતાથી સમગ્ર દેશમાં ખુશી: 'મન કી બાત' દરમિયાન ભારતીય ક્રિકેટ ટીમની જીત વિશે બોલતા, વડા પ્રધાન મોદીએ કહ્યું, "મારા પ્રિય દેશવાસીઓ, આ મહિનો દેશભરના ક્રિકેટ ચાહકો માટે ઉત્સાહ અને આનંદથી ભરેલો રહ્યો છે. જ્યારે ભારતે T20 વર્લ્ડ કપમાં ઐતિહાસિક જીત મેળવી, ત્યારે દેશભરમાં ખુશીની લહેર ફેલાઈ ગઈ. આપણી ટીમની નોંધપાત્ર સફળતા પર આપણે બધાને ખૂબ ગર્વ છે."
During the 132nd episode of Mann Ki Baat, PM Modi says, " this month of march has been very exciting for cricket fans from across the country. india's historic victory in the t20 world cup brought joy across the country. we are all proud of our team's exemplary success." pic.twitter.com/lD8zZT4jx1— ANI (@ANI) March 29, 2026
જમ્મુ અને કાશ્મીરના ઐતિહાસિક વિજયનો ઉલ્લેખ: વડા પ્રધાન મોદીએ જમ્મુ અને કાશ્મીરના ઐતિહાસિક વિજયનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો. તેમણે કહ્યું, "ગયા મહિનાના અંતમાં, અમે કર્ણાટકના હુબલીમાં ખરેખર રોમાંચક મેચ જોઈ. આ મેચ જીતીને, જમ્મુ અને કાશ્મીર ક્રિકેટ ટીમે રણજી ટ્રોફી જીતી લીધી. મને એ જાણીને ખૂબ આનંદ થાય છે કે, લગભગ સાત દાયકાની લાંબી રાહ જોયા પછી, ટીમે પોતાનો પહેલો રણજી ટ્રોફી ખિતાબ મેળવ્યો છે. આ અભૂતપૂર્વ સફળતા ખેલાડીઓના વર્ષોના અથાક પ્રયત્નોનું ફળ છે. ટીમના કેપ્ટન પારસ ડોગરાએ અસાધારણ કૌશલ્ય દર્શાવ્યું; તેમના નેતૃત્વએ આ જીતમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી."
During the 132nd episode of Mann Ki Baat, PM Modi says, " i often say, those who play will prosper. i feel happy seeing that the youth of the country are now taking up sports which were not so popular earlier... i also got information about the asmita athletics league. under this,… pic.twitter.com/Qh9iC6yFQ0— ANI (@ANI) March 29, 2026
આકિબ નબીના પ્રદર્શનની પ્રશંસા: વડા પ્રધાન મોદીએ ટિપ્પણી કરી, "આજે, રાષ્ટ્ર રણજી ટ્રોફી સિઝન દરમિયાન 60 વિકેટ લેનારા યુવા કાશ્મીરી બોલર આકિબ નબીના પ્રદર્શનની પણ ચર્ચા કરી રહ્યું છે. આ વિજયે માત્ર ખેલાડીઓ અને કોચિંગ સ્ટાફને જ નહીં પરંતુ જમ્મુ અને કાશ્મીરના લોકોને પણ રોમાંચિત કર્યા છે. ક્રિકેટ મેદાન પર આ શાનદાર પ્રદર્શનથી પ્રદેશના યુવાનોમાં રમતગમત પ્રત્યેનો ઉત્સાહ વધુ વધ્યો છે. ભવિષ્યમાં, આ નિઃશંકપણે ઘણા લોકોને આ રમત અપનાવવા માટે પ્રેરણા આપશે."
During the 132nd episode of Mann Ki Baat, PM Modi says, " people of jammu and kashmir have always been extra passionate for sports. i am happy that now this is becoming a hub for big sporting events. gulmarg has already made a place for itself in the khelo india winter games.… pic.twitter.com/D9yvwO1MhB— ANI (@ANI) March 29, 2026
જમ્મુ અને કાશ્મીરના લોકોમાં રમતગમત પ્રત્યે અપાર જુસ્સો: તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું, "જમ્મુ અને કાશ્મીરના લોકોમાં રમતગમત પ્રત્યે અપાર જુસ્સો છે. મને આનંદ છે કે આ પ્રદેશ હવે મુખ્ય રમતગમત કાર્યક્રમોના કેન્દ્ર તરીકે ઉભરી રહ્યો છે. ગુલમર્ગ પહેલાથી જ ખેલો ઇન્ડિયા વિન્ટર ગેમ્સ માટે એક મુખ્ય સ્થળ તરીકે પોતાને સ્થાપિત કરી ચૂક્યું છે. ફૂટબોલ જેવી રમતો પણ અહીંના યુવાનોમાં અત્યંત લોકપ્રિય છે. મને આશા છે કે જમ્મુ અને કાશ્મીરના ખેલાડીઓનો આ વિજયનો સિલસિલો ભવિષ્યમાં પણ ચાલુ રહેશે."
During the 132nd episode of Mann Ki Baat, PM Modi says, " last month end, an interesting match was witnessed in karnataka's hubballi, where jammu and kashmir's cricket team won the ranji trophy. the most gratifying aspect is that after a long wait of seven decades, this team won… pic.twitter.com/yS16WgJUYf— ANI (@ANI) March 29, 2026
પ્રધાનમંત્રીએ સ્ક્વોશ અને એથ્લેટિક્સ વિશે શું કહ્યું? : પ્રધાનમંત્રી મોદીએ કહ્યું, "સ્ક્વોશ ખેલાડી અનાહત સિંહે 'સ્ક્વોશ ઓન ફાયર'માં એક મોટો આંતરરાષ્ટ્રીય ખિતાબ જીત્યો છે. માત્ર 17 વર્ષની નાની ઉંમરે આ સિદ્ધિ હાંસલ કરીને, તે PSA વર્લ્ડ રેન્કિંગમાં ટોચના 20 માં સ્થાન મેળવનાર સૌથી નાની એશિયન મહિલા ખેલાડી બની છે. થોડા અઠવાડિયા પહેલા, ઉત્તર પ્રદેશના પ્રતિભાશાળી ખેલાડી ગુલવીર સિંહે ન્યૂ યોર્ક સિટી હાફ મેરેથોનમાં ત્રીજું સ્થાન મેળવીને ઇતિહાસ રચ્યો હતો. તે એક કલાકથી ઓછા સમયમાં હાફ મેરેથોન પૂર્ણ કરનાર પ્રથમ ભારતીય ખેલાડી બન્યા છે."
8 માર્ચે મહિલા દિવસ પર વિવિધ રમતગમત સ્પર્ધાઓનું આયોજન: પ્રધાનમંત્રીએ ટિપ્પણી કરી, "મને 'અસ્મિતા એથ્લેટિક્સ લીગ' વિશે પણ માહિતી મળી." મહિલા દિવસ નિમિત્તે, ૮ માર્ચે અનેક રમતગમત સ્પર્ધાઓનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ લીગમાં લગભગ બે લાખ છોકરીઓએ ભાગ લીધો હતો. મને એ જોઈને ખૂબ આનંદ થાય છે કે ભારતની 'નારી શક્તિ' (નારી શક્તિ) હાલમાં દેશભરમાં થઈ રહેલા રમતગમત પરિવર્તનમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી રહી છે."
આ પણ વાંચો: