ETV Bharat / sports

માન સરકારે હરભજન સિંહની સુરક્ષા પાછી ખેંચી, કેન્દ્રએ CRPF કમાન્ડો તૈનાત કર્યા

પંજાબ સરકારે હરભજનની સુરક્ષા પાછી ખેંચી લીધા બાદ, કેન્દ્ર સરકારે તેમના નિવાસસ્થાનની બહાર CRPF કમાન્ડો તૈનાત કર્યા છે.

author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 26, 2026 at 8:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: પંજાબ પોલીસે રાજ્યસભાના સભ્ય હરભજન સિંહનું સુરક્ષા કવચ પાછું ખેંચી લીધું છે. આ દરમિયાન, કેન્દ્ર સરકારે હવે તેમના નિવાસસ્થાનની બહાર સુરક્ષા વ્યવસ્થા કડક કરી દીધી છે, અને સેન્ટ્રલ રિઝર્વ પોલીસ ફોર્સ (CRPF) ના કમાન્ડો તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે. ગૃહ મંત્રાલયના અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે સિંહને હવે દિલ્હી અને પંજાબ બંનેમાં કેન્દ્રીય દળો તરફથી સુરક્ષા કવચ મળશે, અને CRPF કમાન્ડો ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટરને સુરક્ષા આપશે.

નોંધનીય છે કે હરભજન સિંહ એ સાત સાંસદોમાં સામેલ છે જે રાઘવ ચઢ્ઢા સાથે મળીને આમ આદમી પાર્ટી છોડીને ભાજપમાં જોડાયા હતા. સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે હરભજન સિંહની 'Z' શ્રેણીની સુરક્ષા - જેમાં 9 થી 10 પોલીસ કર્મચારીઓનો સમાવેશ થતો હતો - શનિવારે પાછી ખેંચી લેવામાં આવી હતી. પંજાબ પોલીસના કર્મચારીઓ અગાઉ જલંધરના છોટી બારાદરી વિસ્તારમાં ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટર હરભજન સિંહના નિવાસસ્થાને તૈનાત હતા.

તેનાથી વિપરીત, રવિવારે, હરભજન સિંહના ઘરની બહાર CRPF જવાનો તૈનાત કરવામાં આવ્યા હતા. શનિવારે, આમ આદમી પાર્ટી (AAP) ના કાર્યકરોએ હરભજન સિંહ, અશોક મિત્તલ અને રાજિન્દર ગુપ્તાના નિવાસસ્થાન બહાર વિરોધ પ્રદર્શન કર્યા હતા. ત્યારબાદ આ ત્રણેય નેતાઓ ભાજપમાં જોડાયા છે. વિરોધીઓએ લુધિયાણા અને જલંધરમાં તેમના ઘરોની દિવાલો પર 'ગદ્દર' (દેશદ્રોહી) શબ્દ સ્પ્રે પેઇન્ટ કર્યો હતો.

સૂત્રોએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે કેન્દ્ર સરકારે તાજેતરમાં ભાજપમાં જોડાયેલા ઘણા અન્ય AAP રાજ્યસભા સાંસદો - સંદીપ પાઠક, અશોક મિત્તલ, સ્વાતિ માલીવાલ, રાજિન્દર ગુપ્તા અને વિક્રમજીત સાહની - ને પણ CRPF સુરક્ષા કવચ આપ્યું છે. આ બધા વ્યક્તિઓને હવે કેન્દ્રીય સુરક્ષા કર્મચારીઓ દ્વારા સુરક્ષા આપવામાં આવશે.

AAP રાજ્યસભાના સભ્યો રાઘવ ચઢ્ઢા અને સંદીપ પાઠકે પાર્ટી છોડવાની જાહેરાત કરી હતી. તેમણે એમ પણ જણાવ્યું હતું કે પાંચ અન્ય સાંસદો - અશોક મિત્તલ, હરભજન સિંહ, રાજિન્દર ગુપ્તા, સ્વાતિ માલીવાલ અને વિક્રમજીત સાહની - તેમની સાથે જોડાઈ રહ્યા છે.

હાલમાં, ઘણા અગ્રણી AAP નેતાઓના ભાજપમાં જવાથી પંજાબ અને દિલ્હી બંનેમાં રાજકીય ગતિવિધિઓ તેજ થઈ ગઈ છે. દરમિયાન, સુરક્ષા એજન્સીઓ હરભજન સિંહની સુરક્ષા અંગે ખૂબ સતર્ક રહે છે, અને તેમના નિવાસસ્થાનની આસપાસ સુરક્ષા વ્યવસ્થા નોંધપાત્ર રીતે કડક કરવામાં આવી છે.

આ પહેલા, પંજાબ સરકારે રાજ્યસભાના સભ્ય રાઘવ ચઢ્ઢાને આપવામાં આવેલ સુરક્ષા પાછી ખેંચી લીધી હતી. ત્યારબાદ, ગૃહ મંત્રાલય (MHA) એ રાજ્યસભાના સાંસદ રાઘવ ચઢ્ઢાને 'Z' શ્રેણીની સુરક્ષા સુરક્ષા આપી હતી.

આ પણ વાંચો:

  1. હરભજન સિંહે આમ આદમી પાર્ટી છોડી, ટૂંક સમયમાં આ પાર્ટીમાં જોડાશે
  2. શ્રીસંતે હરભજન પર લગાવ્યા ગંભીર આરોપ, એક દિવસ પહેલા જ ભાજપમાં લીધી હતી એન્ટ્રી

TAGGED:

HARBHAJAN SINGH SECURITY
PUNJAB POLITICS
AAP RAJYA SABHA MP
HARBHAJAN SINGH NEWS
HARBHAJAN SINGH SECURITY

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.