સ્મૃતિ મંધાના ICC ODI રેન્કિંગમાં નંબર 1 પર, હરમનપ્રીત ટોપ 7માં સ્થાને યથાવત
Published : March 18, 2026 at 9:31 AM IST
દુબઈ : ભારતીય કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌર આઈસીસી મહિલા વનડે રેન્કિંગમાં સાતમા સ્થાને પહોંચી ગઈ છે, જ્યારે ઉપ-કેપ્ટન સ્મૃતિ મંધાના ટોચના સ્થાને યથાવત છે.
ન્યૂઝીલેન્ડની અનુભવી ખેલાડી સોફી ડિવાઇન બે સ્ટેજ નીચે ઉતરીને નવમા સ્થાને આવી ગઈ છે. ભારતની જેમિમાહ રોડ્રિગ્સ 12મા સ્થાને યથાવત છે. ઝિમ્બાબ્વે સામેની ICC મહિલા ચેમ્પિયનશિપ શ્રેણીની અંતિમ મેચમાં શાનદાર 94 રન બનાવ્યા બાદ ન્યૂઝીલેન્ડની બેટ્સમેન મેડી ગ્રીને રેન્કિંગમાં નોંધપાત્ર છલાંગ લગાવી છે.
ડ્યુનેડિનમાં 33 વર્ષીય ગ્રીનની 73 બોલની ઇનિંગ્સે તેની ટીમને 200 રનથી જીત અપાવી અને 3-0થી શ્રેણી જીતી લીધી. આ પ્રદર્શનથી તેણીને 610 રેટિંગ પોઈન્ટ સાથે પાંચ સ્થાન ઉપર આવીને 17મા સ્થાને પહોંચવામાં મદદ મળી છે, જે તેણીની કારકિર્દીની શ્રેષ્ઠ રેન્કિંગ છે.
ન્યૂઝીલેન્ડની ઓલરાઉન્ડર એમેલિયા કેરે અંતિમ વનડેમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું, 80 રન બનાવ્યા અને 22 રન આપીને પાંચ વિકેટ લીધી અને પ્લેયર ઓફ ધ મેચનો એવોર્ડ મેળવ્યો. આ ઉત્તમ ઓલરાઉન્ડ પ્રદર્શનને કારણે તેણીને પ્લેયર ઓફ ધ સિરીઝનો એવોર્ડ પણ મળ્યો. આ પ્રદર્શનથી કેરને 21મા ક્રમેથી સંયુક્ત રીતે 19મા ક્રમે પહોંચવામાં મદદ મળી છે, અને તેણે બેટિંગ અને બોલિંગ બંનેમાં 600થી વધુ રેટિંગ પોઈન્ટ મેળવ્યા છે.
ન્યુઝીલેન્ડની ઇસાબેલ ગેજ પણ બેટિંગ રેન્કિંગમાં ત્રણ સ્થાન ઉપર ચઢીને 61મા સ્થાને પહોંચી ગઈ છે. ફાસ્ટ બોલર રોઝમેરી મેર સાત સ્થાન ઉપર ચઢીને 58મા સ્થાને પહોંચી ગઈ છે, અને બ્રી એલિંગ પાંચ સ્થાન ઉપર ચઢીને 79મા સ્થાને પહોંચી ગઈ છે.
T20 આંતરરાષ્ટ્રીય રેન્કિંગમાં, કેપ્ટન અમેલિયા કેરે માઉન્ટ મૌંગાનુઈમાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની પહેલી મેચમાં 44 બોલમાં 78 રન બનાવ્યા બાદ કારકિર્દીના સર્વોચ્ચ 694 રેટિંગ પોઈન્ટ હાંસલ કર્યા. તે બેટિંગ રેન્કિંગમાં આઠમા સ્થાને યથાવત છે.
જ્યોર્જિયા પ્લિમરે 63 રનની ઇનિંગ રમીને પોતાના રેન્કિંગમાં સુધારો કર્યો છે અને તે 50મા સ્થાનેથી 41મા સ્થાને પહોંચી ગઈ છે.
ટી20 બોલિંગ રેન્કિંગમાં, જેસ કેરના 13 રનમાં 2 વિકેટના આંકડાએ તેણીને 11 સ્થાન ઉપર ઉઠાવીને 23મા સ્થાને પહોંચાડી છે. દરમિયાન, સોફી ડિવાઇનના 12 રનમાં 4 વિકેટના કારકિર્દીના શ્રેષ્ઠ આંકડાએ તેણીને 104મા સ્થાન પરથી 79મા સ્થાને પહોંચાડી છે.
