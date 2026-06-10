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ટીમ ઈન્ડિયા માટે ધમાકેદાર ટેસ્ટ ડેબ્યૂ કરનાર માનવ સુથાર, હવે 'ઇંગ્લેન્ડની ટીમ' માટે રમશે

ટીમ ઈન્ડિયાના સ્ટાર ખેલાડી માનવ સુથારને વધું એક સફળતા મળી છે. તેણે ઈંગ્લેન્ડની એક સ્થાનિક ટીમ સાથે મોટો કરાર કર્યો છે.

manav suthar has been signed by Warwickshire
manav suthar has been signed by Warwickshire (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 10, 2026 at 4:01 PM IST

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MANAV SUTHAR PLAY WARWICKSHIRE: ટીમ ઈન્ડિયાના સ્ટાર ખેલાડી માનવ સુથારે 23 વર્ષની ઉંમરે રાષ્ટ્રીય ટીમ માટે ડેબ્યૂ કરીને ઇતિહાસ રચ્યો. તેણે અફઘાનિસ્તાન સામેની મેચની પહેલી જ ઇનિંગમાં છ વિકેટ ઝડપી હતી. આ ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શનને કારણે તેને 'પ્લેયર ઓફ ધ મેચ' પણ જાહેર કરવામાં આવ્યો. આ પછી, તેણે વધુ એક મોટી ક્રિકેટ ડીલ કરી છે. ભારત માટે ટેસ્ટ ડેબ્યૂ કર્યા પછી, તે હવે ઇંગ્લિશ કાઉન્ટી ટીમ, વોરવિકશાયર માટે રમવા માટે તૈયાર છે.

માનવ સુથાર આ ડીલથી ખુશ

માનવ સુથારને કાઉન્ટી ચેમ્પિયનશિપના આગામી બે રાઉન્ડ માટે વોરવિકશાયર દ્વારા કરારબદ્ધ કરવામાં આવ્યો છે. ક્લબે સોશિયલ મીડિયા દ્વારા સત્તાવાર રીતે કરારની જાહેરાત કરી છે. સુથાર નવા કરાર અંગે ઉત્સાહિત દેખાયો, તેણે કહ્યું, "હું આ અંગે ખૂબ જ ઉત્સાહિત છું. મને કાઉન્ટી ચેમ્પિયનશિપમાં વોરવિકશાયર માટે આગામી બે મેચ રમવાની તક મળી છે. ટીમે સિઝનની મજબૂત શરૂઆત કરી છે, અને હું તેમની સાથે જોડાવાની અને ટીમને ટાઇટલ જીતવામાં મદદ કરવાની આશા રાખું છું."

માનવ સુથાર ક્યારે ટીમમાં જોડાશે?

માનવ સુથારે તાજેતરમાં ટીમ ઈન્ડિયા માટે મેચવિનિંગ બોલિંગ પ્રદર્શન કર્યું છે. વોરવિકશાયરને તેની પાસેથી પણ આવા જ પ્રદર્શનની અપેક્ષા રહેશે. સુથાર 12 જૂને યોજાનારી મેચ માટે ટીમમાં જોડાવા માટે ઉપલબ્ધ રહેશે. વોરવિકશાયર અને યોર્કશાયર વચ્ચેની આ મેચ સ્કારબોરોમાં રમાશે. ટીમનો આગામી મુકાબલો આવતા અઠવાડિયામાં યોજાવાનો છે, જ્યાં તેઓ સમરસેટ સામે ટકરાશે.

વોરવિકશાયરના ડિરેક્ટર એ કરી પ્રશંસા

વોરવિકશાયરના ડિરેક્ટર જેમ્સ થોમસે માનવ સુથારના ટીમમાં જોડાવા પર ટિપ્પણી કરતા કહ્યું, "અમને તેને ટીમમાં જોઈને આનંદ થાય છે. અમે આ સિઝનમાં સારું રેડ-બોલ ક્રિકેટ રમ્યું છે, અને માનવના ઉમેરાથી અમારા બોલિંગ આક્રમણને મજબૂતી મળશે. તેને ટીમમાં જોડાવું એ એક શાનદાર અનુભવ હશે."

ડેબ્યું ટેસ્ટમાં શાનદાર પ્રદર્શન

ડાબોડી સ્પિનર ​​માનવ સુથારે અફઘાનિસ્તાન સામે ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં શાનદાર એન્ટ્રી કરી અને છ વિકેટ લીધી. સુથારે 33 રન આપી 6 વિકેટ લીધી હતી. આ સિદ્ધિ સાથે, તે પોતાના ટેસ્ટ ડેબ્યૂમાં પાંચ વિકેટ લેનાર 10મો ભારતીય અને દેશનો સાતમો સ્પિનર ​​બન્યો હતો. વધુમાં, સુથાર ટેસ્ટ ડેબ્યૂ પર એક ઇનિંગમાં બીજા ક્રમે શ્રેષ્ઠ બોલિંગ ફિગર ધરાવતો ભારતીય બોલર બન્યો છે. તેણે આબિદ અલી દ્વારા સ્થાપિત રેકોર્ડને તોડી નાખ્યો, જેણે 1967 માં ઓસ્ટ્રેલિયા સામે પોતાની ડેબ્યૂ ટેસ્ટમાં 55 રન આપી 6 વિકેટ લીધી હતી.

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MANAV SUTHAR PLAY WARWICKSHIRE

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