રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી આગામી વર્લ્ડ કપમાં રમશે? આ અંગે મહેન્દ્ર સિંહ ધોનીનું મોટું નિવેદન
ODI વર્લ્ડ કપ હજુ બે વર્ષ દૂર છે. તો, સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ છે કે શું રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી આગામી વર્લ્ડ કપમાં રમશે.
Published : February 4, 2026 at 3:11 PM IST
Dhoni Statement Virat And Rohit: ભૂતપૂર્વ ભારતીય કેપ્ટન મહેન્દ્ર સિંહ ધોનીએ 2027ના ODI વર્લ્ડ કપ માટે રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલીના ભવિષ્ય અંગે ચાલી રહેલી ચર્ચા અંગે એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું છે. એક પ્રમોશનલ ઇવેન્ટ દરમિયાન ધોનીએ કહ્યું, "કેમ નહીં? કોઈએ આગામી વર્લ્ડ કપ કેમ ન રમવો જોઈએ?" ઉંમર તેના માટે ક્યારેય માપદંડ રહી નથી. ફિટનેસ અને પ્રદર્શન આવશ્યક છે. કોઈને પણ નક્કી કરવાની જરૂર નથી કે કોઈએ રમવું જોઈએ કે ન રમવું જોઈએ. રોહિત હોય, વિરાટ હોય કે અન્ય કોઈ, ફક્ત 30 વર્ષથી વધુ ઉંમરના હોવાથી તે નક્કી થતું નથી કે તેઓ વર્લ્ડ કપ રમશે કે નહીં.
ધોનીએ વધુમાં કહ્યું કે જો ખેલાડીઓ ફિટ હોય અને દેશ માટે સારું પ્રદર્શન કરવા માટે ભૂખ્યા હોય, તો તેમને મોટી ટુર્નામેન્ટથી દૂર રાખવાનું કોઈ કારણ નથી. ધોનીએ કહ્યું કે નિર્ણય ખેલાડીઓનો હોવો જોઈએ. જો તેઓ સતત સારું પ્રદર્શન કરી રહ્યા હોય અને ટીમમાં યોગદાન આપવા તૈયાર હોય, તો તેમનો અનુભવ અત્યંત ફાયદાકારક રહેશે. સચિન તેંડુલકર સિવાય, 20 વર્ષનો અનુભવી ખેલાડી શોધવો સરળ નથી.
એ નોંધનીય છે કે, રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી બંનેએ તાજેતરના મહિનાઓમાં રમાયેલી ODI શ્રેણીમાં અપવાદરૂપે સારું પ્રદર્શન કર્યું છે. ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસ પર રોહિત શર્માએ 202 રન બનાવ્યા, જેમાં એક સદી અને એક અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. શ્રેણીમાં તેની સરેરાશ 101 રહી, જેના કારણે તેને પ્લેયર ઓફ ધ સિરીઝનો એવોર્ડ મળ્યો. આ દરમિયાન, વિરાટ કોહલી પ્રવાસની શરૂઆતમાં સતત બે વખત શૂન્ય આઉટ થયો, પરંતુ સિડનીમાં અડધી સદી સાથે તેણે જોરદાર વાપસી કરી. ત્યારબાદ, દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની ઘરઆંગણેની શ્રેણીમાં, વિરાટે ત્રણ મેચમાં 302 રન બનાવ્યા, જેમાં બે સદીનો સમાવેશ થાય છે.
ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની શ્રેણીમાં, વિરાટ કોહલીએ ફરી એકવાર પોતાનો વર્ગ દર્શાવ્યો, 240 રન બનાવ્યા. તેની સરેરાશ 80 હતી, જેમાં એક સદી અને એક અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. આ દરમિયાન, રોહિત શર્માએ દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની ત્રણ મેચમાં 146 રન બનાવ્યા, જોકે તેને કિવીઓ સામે સંઘર્ષ કરવો પડ્યો.
આ પણ વાંચો: