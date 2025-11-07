ETV Bharat / sports

મહારાષ્ટ્ર સરકારે મહિલા વર્લ્ડ કપ જીતવા બદલ રાજ્યની ત્રણ ખેલાડીઓનું સન્માન કર્યું

ભારતીય મહિલા ટીમે ફાઇનલમાં દક્ષિણ આફ્રિકાને હરાવીને પોતાનો પહેલો ODI વર્લ્ડ કપ જીત્યો હતો.

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 7, 2025 at 5:14 PM IST

Updated : November 7, 2025 at 5:21 PM IST

મુંબઈ: મહારાષ્ટ્રના મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસે તેમની સરકાર વતી રાજ્યની ત્રણ ખેલાડીઓનું સન્માન કર્યું, જેઓ ભારતીય મહિલા ટીમનો ભાગ હતા જેણે પોતાનો પ્રથમ ICC મહિલા ODI વર્લ્ડ કપ જીત્યો હતો.

ભારતે 2 નવેમ્બરના રોજ નવી મુંબઈના DY પાટિલ સ્ટેડિયમ ખાતે રોમાંચક ફાઇનલમાં દક્ષિણ આફ્રિકાને હરાવીને પોતાની પહેલી ICC ટ્રોફી જીતી હતી. ફડણવીસે પશ્ચિમ મહારાષ્ટ્રના સાંગલી જિલ્લાની સ્ટાર બેટ્સમેન અને ઉપ-કેપ્ટન સ્મૃતિ મંધાનાનું સન્માન કર્યું. તેમણે જેમીમા રોડ્રિગ્સનું પણ સન્માન કર્યું, જેમની સદીએ ભારતને ફાઇનલમાં પહોંચવામાં મદદ કરી અને ઓલરાઉન્ડર રાધા યાદવનું પણ સન્માન કર્યું. જેમીમા અને રાધા બંને મુંબઈના રહેવાસી છે.

મુખ્યમંત્રીએ મુખ્ય કોચ અમોલ મુઝુમદારનું પણ સન્માન કર્યું, જેઓ મુંબઈના રહેવાસી છે અને સ્થાનિક ક્રિકેટમાં મુંબઈનું પ્રતિનિધિત્વ કરી ચૂક્યા છે. મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી અજિત પવાર, મુંબઈ ક્રિકેટ એસોસિએશનના પ્રમુખ અજિંક્ય નાઈક, ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટર ડાયના એડુલજી અને મહારાષ્ટ્રના રમતગમત મંત્રી માણિકરાવ કોકાટે આ પ્રસંગે હાજર રહ્યા હતા.

ગુરુવારે, મહારાષ્ટ્રના ઉચ્ચ અને ટેકનિકલ શિક્ષણ મંત્રી અને સાંગલી જિલ્લાના પાલક મંત્રી ચંદ્રકાંત પાટીલે સ્મૃતિ મંધાનાના માતાપિતાને અભિનંદન પાઠવ્યા હતા. તેમણે વધુમાં કહ્યું હતું કે ભારતની જીત પછીનો આનંદ તેમના જીવનનો સૌથી મોટો ક્ષણ હતો.

પાટીલે સાંગલીમાં સ્મૃતિ મંધાનાના ઘરની મુલાકાત લીધી હતી અને તેમના માતાપિતાને ખાસ અભિનંદન આપ્યા હતા. વિજેતા ભારતીય ટીમે અગાઉ નવી દિલ્હીમાં રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ અને વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને મળ્યા હતા.

દક્ષિણ આફ્રિકાને હરાવીને વર્લ્ડ કપ જીત્યો: ભારતીય ટીમે દક્ષિણ આફ્રિકાને 52 રનથી હરાવીને વર્લ્ડ કપ જીત્યો. ફાઇનલમાં પ્રથમ બેટિંગ કરતા, ભારતે દક્ષિણ આફ્રિકાને જીતવા માટે 299 રનનો લક્ષ્યાંક આપ્યો. લક્ષ્યનો પીછો કરતા, દક્ષિણ આફ્રિકા 246 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું. આ સાથે, ભારતની દીકરીઓએ ઇતિહાસ રચ્યો.

