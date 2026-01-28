સચિન, રહાણે અને યુસુફ પઠાણ સહિતના અન્ય ક્રિકેટરોએ અજિત પવાર નિધન પર શોક વ્યક્ત કર્યો
બારામતીમાં ચાર્ટર વિમાન ક્રેશ થતા અજિત પવારના નિધર પર ભારતીય ક્રિકેટરોએ શોક વ્યક્ત કર્યો હતો.
બારામતી (મહારાષ્ટ્ર): મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી અને NCP વડા અજિત પવારના નિધન પર ભારતીય રમત જગતે શોક વ્યક્ત કર્યો હતો, જેમનું બુધવારે (28 જાન્યુઆરી) સવારે બારામતી નજીક વિમાન દુર્ઘટનામાં અવસાન થયું હતું. તેઓ જિલ્લા પરિષદ અને પંચાયત સમિતિઓની ચાલી રહેલી ચૂંટણીઓ વચ્ચે જાહેર રેલીમાં હાજરી આપવા માટે મુંબઈથી બારામતી જઈ રહ્યા હતા. આ દુ:ખદ ઘટનામાં NCP વડા અને અન્ય પાંચ લોકોના મોત થયા હતા.
સચિન તેંડુલકરે શોક વ્યક્ત કર્યો
અજિત પવારના નિધનના સમાચાર બાદ, ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટ ખેલાડી સચિન તેંડુલકરે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર એક પોસ્ટમાં શોક વ્યક્ત કરતા લખ્યું, "મહારાષ્ટ્રે આજે એક સમર્પિત નેતા ગુમાવ્યો છે. તેમણે સમગ્ર રાજ્ય માટે કામ કર્યું. આ દુઃખના સમયમાં તેમના પરિવાર પ્રત્યે મારી સંવેદના. ઓમ શાંતિ."
अजित पवार यांच्या निधनाची बातमी ऐकून खूप दुःख झाले. महाराष्ट्रासाठी काम करणारा एक चांगला नेता आज आपण अचानक गमावला आहे. पवार कुटुंबियांच्या दुःखात मी सहभागी आहे. ईश्वर त्यांच्या आत्म्यास शांती देवो.— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) January 28, 2026
भावपूर्ण श्रद्धांजली. ॐ शांती. 🙏🏽
Very sad to learn about the untimely demise of…
અજિંક્ય રહાણે એ શોક વ્યક્ત કર્યો
સચિન ઉપરાંત, ટીમ ઈન્ડિયાના ખેલાડી અજિંક્ય રહાણે, જે સ્થાનિક ક્રિકેટમાં મહારાષ્ટ્ર માટે રમી ચૂક્યા હતા, તેમણે પણ અજિત પવારના નિધન પર દુઃખ વ્યક્ત કર્યું. તેમણે સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરીને લખ્યું, "મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી અજિત પવાર દાદાના દુ:ખદ અવસાનથી હું ખૂબ જ દુઃખી છું. મારી સંવેદના પરિવાર સાથે છે."
Saddened by the tragic passing of Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar dada. My thoughts are with his family. 🙏— Ajinkya Rahane (@ajinkyarahane88) January 28, 2026
અઝહરુદ્દીન અને યુસુફ પઠાણે શોક વ્યક્ત કર્યો
ભૂતપૂર્વ ભારતીય ખેલાડીઓ અને કેપ્ટન મોહમ્મદ અઝહરુદ્દીન અને યુસુફ પઠાણે પણ વિમાન દુર્ઘટનામાં અજિત પવારના અકાળ મૃત્યુ પર શોક વ્યક્ત કર્યો. મોહમ્મદ અઝહરુદ્દીને સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરીને લખ્યું, "શ્રી અજિત પવારના વિમાન દુર્ઘટનાના સમાચારથી હું ખૂબ જ દુઃખી છું. હું તેમના પરિવાર અને પ્રિયજનો પ્રત્યે મારી ઊંડી સંવેદના વ્યક્ત કરું છું. ભગવાન તેમના આત્માને શાંતિ આપે અને તેમના પરિવારને આ ગહન નુકસાન સહન કરવાની શક્તિ અને હિંમત આપે."
Deeply shaken by the news of Mr. Ajit Pawar’s plane crash. I extend my heartfelt condolences to his family and loved ones. May his soul rest in eternal peace, and may his family find the strength and courage to endure this profound loss.— Mohammed Azharuddin (@azharflicks) January 28, 2026
Deeply saddened by the untimely demise of the Hon’ble Deputy Chief Minister of Maharashtra, Mr Ajit Pawar in the tragic plane crash. He was a dedicated leader who served the state with utmost commitment and integrity. His contributions to public service and the development of the…— Yusuf Pathan (@iamyusufpathan) January 28, 2026
દરમિયાન, યુસુફ પઠાણે ટ્વીટ કરીને શોક વ્યક્ત કર્યો, લખ્યું, "મહારાષ્ટ્રના માનનીય નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી અજિત પવારના દુ:ખદ વિમાન દુર્ઘટનામાં અકાળ અવસાનથી ખૂબ દુઃખ થયું. તેઓ એક સમર્પિત નેતા હતા જેમણે રાજ્યની સેવા સમર્પણ અને પ્રામાણિકતાથી કરી. જાહેર સેવા અને રાજ્યના વિકાસમાં તેમના યોગદાનને હંમેશા યાદ રાખવામાં આવશે. આ દુઃખની ઘડીમાં મારી સંવેદના અને પ્રાર્થના તેમના પરિવાર, સમર્થકો અને રાજ્યના લોકો સાથે છે. તેમના દિવંગત આત્માને શાંતિ મળે."
