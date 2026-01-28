ETV Bharat / sports

સચિન, રહાણે અને યુસુફ પઠાણ સહિતના અન્ય ક્રિકેટરોએ અજિત પવાર નિધન પર શોક વ્યક્ત કર્યો

બારામતીમાં ચાર્ટર વિમાન ક્રેશ થતા અજિત પવારના નિધર પર ભારતીય ક્રિકેટરોએ શોક વ્યક્ત કર્યો હતો.

અજિત પવાર
અજિત પવાર (PTI)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 28, 2026 at 5:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

બારામતી (મહારાષ્ટ્ર): મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી અને NCP વડા અજિત પવારના નિધન પર ભારતીય રમત જગતે શોક વ્યક્ત કર્યો હતો, જેમનું બુધવારે (28 જાન્યુઆરી) સવારે બારામતી નજીક વિમાન દુર્ઘટનામાં અવસાન થયું હતું. તેઓ જિલ્લા પરિષદ અને પંચાયત સમિતિઓની ચાલી રહેલી ચૂંટણીઓ વચ્ચે જાહેર રેલીમાં હાજરી આપવા માટે મુંબઈથી બારામતી જઈ રહ્યા હતા. આ દુ:ખદ ઘટનામાં NCP વડા અને અન્ય પાંચ લોકોના મોત થયા હતા.

સચિન તેંડુલકરે શોક વ્યક્ત કર્યો

અજિત પવારના નિધનના સમાચાર બાદ, ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટ ખેલાડી સચિન તેંડુલકરે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર એક પોસ્ટમાં શોક વ્યક્ત કરતા લખ્યું, "મહારાષ્ટ્રે આજે એક સમર્પિત નેતા ગુમાવ્યો છે. તેમણે સમગ્ર રાજ્ય માટે કામ કર્યું. આ દુઃખના સમયમાં તેમના પરિવાર પ્રત્યે મારી સંવેદના. ઓમ શાંતિ."

અજિંક્ય રહાણે એ શોક વ્યક્ત કર્યો

સચિન ઉપરાંત, ટીમ ઈન્ડિયાના ખેલાડી અજિંક્ય રહાણે, જે સ્થાનિક ક્રિકેટમાં મહારાષ્ટ્ર માટે રમી ચૂક્યા હતા, તેમણે પણ અજિત પવારના નિધન પર દુઃખ વ્યક્ત કર્યું. તેમણે સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરીને લખ્યું, "મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી અજિત પવાર દાદાના દુ:ખદ અવસાનથી હું ખૂબ જ દુઃખી છું. મારી સંવેદના પરિવાર સાથે છે."

અઝહરુદ્દીન અને યુસુફ પઠાણે શોક વ્યક્ત કર્યો

ભૂતપૂર્વ ભારતીય ખેલાડીઓ અને કેપ્ટન મોહમ્મદ અઝહરુદ્દીન અને યુસુફ પઠાણે પણ વિમાન દુર્ઘટનામાં અજિત પવારના અકાળ મૃત્યુ પર શોક વ્યક્ત કર્યો. મોહમ્મદ અઝહરુદ્દીને સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરીને લખ્યું, "શ્રી અજિત પવારના વિમાન દુર્ઘટનાના સમાચારથી હું ખૂબ જ દુઃખી છું. હું તેમના પરિવાર અને પ્રિયજનો પ્રત્યે મારી ઊંડી સંવેદના વ્યક્ત કરું છું. ભગવાન તેમના આત્માને શાંતિ આપે અને તેમના પરિવારને આ ગહન નુકસાન સહન કરવાની શક્તિ અને હિંમત આપે."

દરમિયાન, યુસુફ પઠાણે ટ્વીટ કરીને શોક વ્યક્ત કર્યો, લખ્યું, "મહારાષ્ટ્રના માનનીય નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી અજિત પવારના દુ:ખદ વિમાન દુર્ઘટનામાં અકાળ અવસાનથી ખૂબ દુઃખ થયું. તેઓ એક સમર્પિત નેતા હતા જેમણે રાજ્યની સેવા સમર્પણ અને પ્રામાણિકતાથી કરી. જાહેર સેવા અને રાજ્યના વિકાસમાં તેમના યોગદાનને હંમેશા યાદ રાખવામાં આવશે. આ દુઃખની ઘડીમાં મારી સંવેદના અને પ્રાર્થના તેમના પરિવાર, સમર્થકો અને રાજ્યના લોકો સાથે છે. તેમના દિવંગત આત્માને શાંતિ મળે."

આ પણ વાંચો:

  1. 'અજિત પવાર જનતાના નેતા હતા', મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રીના નિધન પર રાષ્ટ્રપતિ-PM મોદી સહિતના નેતાઓએ દુ:ખ વ્યક્ત કર્યું
  2. મહારાષ્ટ્રના બારામતીમાં વિમાન દુર્ઘટના, નાયબ મુખ્યમંત્રી અજિત પવાર સહિત 5 લોકોનાં મોત

TAGGED:

AJIT PAWAR DEATH
AJIT PAWAR
SACHIN TENDULKAR ON AJIT PAWAR
AJIT PAWAR PLANE CRASH
AJIT PAWAR PLANE CRASH

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.