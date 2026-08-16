મેગ્નસ કાર્લસને સતત બીજી વખત ઈ-સ્પોર્ટ્સ વર્લ્ડ કપ જીત્યો, બેલારુસિયન ગ્રાન્ડમાસ્ટર ડેનિસ લાઝાવિકને હરાવ્યો
વિશ્વના નંબર વન ચેસ ખેલાડી મેગ્નસ કાર્લસને શાનદાર પ્રદર્શન બાદ સતત બીજી વખત ઈ-સ્પોર્ટ્સ વર્લ્ડ કપ જીત્યો.
Published : August 16, 2026 at 4:52 PM IST
Esports World Cup: વિશ્વના નંબર વન ચેસ ખેલાડી મેગ્નસ કાર્લસને શાનદાર પ્રદર્શન બાદ સતત બીજી વખત ઈસ્પોર્ટ્સ વર્લ્ડ કપ જીત્યો. શનિવારે ટીમ લિક્વિડ વતી રમતા કાર્લસને બેલારુસિયન ગ્રાન્ડમાસ્ટર ડેનિસ લાઝાવિકને એકતરફી મેચમાં 2-0થી હરાવ્યો. 35 વર્ષીય નોર્વેજીયન ખેલાડીએ બંને સેટ 3-1થી જીત્યા. તે સમગ્ર ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન અપરાજિત રહ્યો અને સફળતાપૂર્વક પોતાનો ખિતાબ જાળવી રાખ્યો.
લાઝાવિક સામેની વ્યૂહરચના: કાર્લસને ઉલ્લેખ કર્યો કે તે લાઝાવિકની પાછલી મેચોનો અભ્યાસ કરી રહ્યો હતો અને તેના કોચ સાથે તેની ચર્ચા કરી હતી. તેણે સમજાવ્યું કે ઓનલાઈન મેચોમાં લાઝાવિક સામે જોખમ લેવાની વ્યૂહરચના તેના પર અગાઉ વિપરીત અસર કરી હતી, તેથી આ વખતે તેણે લાઝાવિકને કોઈ સ્પષ્ટ વ્યૂહાત્મક ફાયદો ન આપવાનો પ્રયાસ કર્યો. પાંચ વખતના વિશ્વ ચેમ્પિયને કહ્યું, "આ ટુર્નામેન્ટ અપરાજિત રહીને પૂર્ણ કરી તે બદલ હું ખૂબ જ ખુશ છું. હું કંઈ અસાધારણ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો ન હતો. મેં મારી તકોનો લાભ લેવાનો અને થોડી અનિશ્ચિતતા જાળવવાનો પ્રયાસ કર્યો."
How does he do it? pic.twitter.com/TIL07Dc224— Esports World Cup (@EWC_EN) August 15, 2026
અલીરેઝા અને નિહાલ સામે મુશ્કેલ સમય: કાર્લસને સ્વીકાર્યું કે ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન એવી ક્ષણો આવી હતી જ્યારે તેને હારનો ડર હતો. અલીરેઝા ફિરોઝા અને નિહાલ સરીન સામેની તેની મેચોનો ઉલ્લેખ કરતા, તેણે નોંધ્યું કે પરિસ્થિતિ ક્યારેક મુશ્કેલ હતી, પરંતુ આખરે, તે એક પણ મેચ હાર્યા વિના ચેમ્પિયન બનવામાં સફળ રહ્યો.
Feeling good! It’s nice to show that the old guard still knows how to move the pieces. pic.twitter.com/e3nfKQbXeq— Magnus Carlsen (@MagnusCarlsen) August 15, 2026
કાર્લસનને હરાવવો સરળ નથી: જ્યારે તેમને પૂછવામાં આવ્યું કે કોઈ પ્રતિસ્પર્ધીને હરાવવા માટે શું કરવું પડશે, ત્યારે કાર્લસને કહ્યું કે વર્તમાન ફોર્મેટમાં તેને હરાવવું સરળ રહેશે નહીં. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે અલીરેઝા પાસે તેને હરાવવાની સારી તક છે. દરમિયાન, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના હિકારુ નાકામુરાએ અલીરેઝા ફિરોઝાને 4-1 થી હરાવીને ત્રીજું સ્થાન મેળવ્યું. ચેમ્પિયનશિપ મેચ બેસ્ટ-ઓફ-થ્રી સેટ ફોર્મેટમાં રમાઈ હતી; પહેલા બે સેટમાં ચાર-ચાર ગેમનો સમાવેશ થતો હતો, જ્યારે ત્રીજો સેટ - જો જરૂરી હોય તો - બે ગેમમાં નક્કી થશે.
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