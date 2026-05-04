મેડ્રિડ ઓપન 2026: જાનિક સિનરની કમાલ, સતત પાંચમું માસ્ટર્સ ટાઇટલ જીતીને ઇતિહાસ રચ્યો
મેડ્રિડ ઓપન 2026 ફાઇનલમાં, સિનરે ઝ્વેરેવને 6-1, 6-2 થી હરાવ્યો.
Published : May 4, 2026 at 3:47 PM IST
MADRID OPEN 2026: વિશ્વના નંબર 1 ટેનિસ ખેલાડી જાનિક સિનરે મેડ્રિડ ઓપનમાં પુરુષ સિંગલ્સનો ખિતાબ જીત્યો છે. ફાઇનલમાં શાનદાર પ્રદર્શન કરીને, તેણે એલેક્ઝાન્ડર ઝ્વેરેવને 6-1, 6-2 થી હરાવ્યો. આ વિજય સાથે, સિનર ઇતિહાસમાં સતત પાંચ માસ્ટર્સ ટાઇટલ જીતનાર પ્રથમ પુરુષ ખેલાડી બન્યો છે. તે સિઝનની પ્રથમ ચાર માસ્ટર્સ ઇવેન્ટ જીતનાર પ્રથમ ખેલાડી પણ છે.
આ મેડ્રિડ ટાઇટલ સિનરનો નવમો માસ્ટર્સ 1000 તાજ છે. તે ગયા ઓક્ટોબરમાં શાંઘાઈમાં નિવૃત્તિ પછી શરૂ થયેલા એક નોંધપાત્ર દોડની પરાકાષ્ઠા તરીકે સેવા આપે છે. ત્યારથી, 24 વર્ષીય ખેલાડીએ પેરિસ, ઇન્ડિયન વેલ્સ, મિયામી, મોન્ટે-કાર્લો અને હવે મેડ્રિડમાં ટાઇટલ જીત્યા છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, તેણે આ બધી ટુર્નામેન્ટમાં કુલ મળીને માત્ર થોડા સેટ ગુમાવ્યા છે.
આ ઇટાલિયન સ્ટારે હવે માસ્ટર્સ ઇવેન્ટ્સમાં સતત 28 મેચ જીતી છે, જ્યારે આ સ્તરે રમાયેલા છેલ્લા 58 સેટમાંથી 56 મેચ જીતી છે. સિનરે તેની છેલ્લી 47 મેચમાંથી 45 મેચ પણ જીતી છે, જે તેની નોંધપાત્ર સાતત્યનો પુરાવો છે.
સિનરે પહેલાથી જ નવ માસ્ટર્સ 1000 ટાઇટલમાંથી આઠ જીત્યા છે, જેમાં રોમમાં ફક્ત ઇટાલિયન ઓપન જ તેની પહોંચથી બહાર રહ્યું છે. હવે, 24 વર્ષીય ખેલાડી પાસે 2026 માં યોજાનારી ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન ઘરની ધરતી પર 'કારકિર્દી ગોલ્ડન માસ્ટર્સ' પૂર્ણ કરવાની તક છે. આ ટુર્નામેન્ટ આવતા અઠવાડિયે શરૂ થવાની છે. તેનું લક્ષ્ય નોવાક જોકોવિચ સાથે તે વિશિષ્ટ ક્લબમાં જોડાવાનું છે, જેમાં ફક્ત તે ખેલાડીઓનો સમાવેશ થાય છે જેમણે 'કારકિર્દી ગોલ્ડન માસ્ટર્સ'નો ગર્વ પ્રાપ્ત કર્યો છે.
