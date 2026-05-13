CSK એ આખરે રિપ્લેસમેન્ટની જાહેરાત કરી, ઇજાગ્રસ્ત ખેલાડી બાકીની સીઝનમાંથી થયો બહાર

IPL 2026 વચ્ચે, ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ તરફથી મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. ઘાયલ ખેલાડીના સ્થાને નવા ખેલાડીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે.

Published : May 13, 2026 at 5:49 PM IST

MACNEIL HADLEY NORONHA JOINS CSK: IPL 2026 સીઝનના એક મહત્વપૂર્ણ તબક્કે, પાંચ વખતની ચેમ્પિયન ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. ટીમના ઓલરાઉન્ડર, રામકૃષ્ણ ઘોષ, ઈજાને કારણે આખી સીઝનમાંથી બહાર થઈ ગયા છે. જોકે, CSK એ વધુ રાહ જોઈ ન હતી અને તેના સ્થાને ખેલાડીની જાહેરાત કરી દીધી છે. કર્ણાટકના યુવા ઓલરાઉન્ડર મેકનીલ નોરોન્હા હવે બાકીની સીઝન માટે ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સની જર્સી પહેરેલા જોવા મળશે. સ્થાનિક ક્રિકેટમાં શાનદાર પ્રદર્શન બાદ મેકનીલ નોરોન્હા પ્રખ્યાત થયો.

મેકનીલ નોરોન્હાને કરારબદ્ધ કર્યો

અહેવાલ મુજબ, રામકૃષ્ણ ઘોષને 3 મેના રોજ મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ સામેની મેચ દરમિયાન જમણા પગમાં ઈજા થઈ હતી. તબીબી તપાસ બાદ, તેમને બાકીની સિઝન માટે બહાર પાડવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ, CSK એ મેકનીલ નોરોન્હાને ₹30 લાખમાં કરારબદ્ધ કર્યા. IPL એ આ માહિતીની પુષ્ટિ કરવા માટે એક નિવેદન બહાર પાડ્યું. IPL એ તેના નિવેદનમાં નોંધ્યું છે કે કર્ણાટકના ઓલરાઉન્ડરને તાજેતરમાં 2024-25 કર્નલ સી.કે. નાયડુ ટ્રોફીમાં સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી બનવા બદલ પ્રતિષ્ઠિત M.A. ચિદમ્બરમ ટ્રોફીથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યો હતો. તેમના શાનદાર પ્રદર્શનને કારણે તેમને સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફી માટે કર્ણાટક ટીમમાં બોલાવવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં તેમણે રાજ્ય ટીમ માટે ત્રણ મેચ રમી હતી.

શું ધોની લખનૌ જશે?

આ દરમિયાન, CSK કેમ્પમાંથી વધુ એક મોટી અપડેટ સામે આવી છે. Cricbuzz મુજબ, એવી અટકળો ચાલી રહી છે કે ટીમના અનુભવી વિકેટકીપર-બેટ્સમેન, MS ધોની, લખનૌ જાય તેવી શક્યતા છે. ધોની હાલમાં પગની પિંડીની ઇજામાંથી સ્વસ્થ થઈ રહ્યો છે, જેના કારણે તે આ સિઝનમાં ટીમ સાથે ખૂબ જ ઓછા પ્રવાસ કરી શક્યો છે.

અત્યાર સુધી, ધોની ટીમ સાથે ફક્ત બે જ મેચોમાં ગયો છે - હૈદરાબાદ અને મુંબઈમાં. તે ચેપોક ખાતે CSKના કેટલાક ઘરેલું મેચો પણ ચૂકી ગયો હતો. જોકે, ફ્રેન્ચાઇઝના CEO, કાસી વિશ્વનાથને પુષ્ટિ આપી છે કે ટીમ મેનેજમેન્ટે ધોની માટે લખનૌ જવા માટે ફ્લાઇટ ટિકિટ બુક કરાવી છે, અને તેઓ આશા રાખે છે કે ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન ટીમ સાથે પ્રવાસ કરશે. હવે, બધાની નજર તેના પર રહેશે કે લખનૌ પ્રવાસ દરમિયાન ધોની ટીમ સાથે હાજર રહે છે કે નહીં, અને શું યુવાન મેકનીલ નોરોન્હા CSK સાથેની પોતાની તકને યાદગાર બનાવી શકે છે.

