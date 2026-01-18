IPL 2026 પહેલા RCB ચાહકો માટે સારા સમાચાર, એમ ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમને IPL મેચો યોજવાની મંજૂરી મળી
કર્ણાટક સરકારના ગૃહ વિભાગે એમ ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમમાં આંતરરાષ્ટ્રીય અને IPL મેચોનું આયોજન કરવાની મંજૂરી આપી છે.
હૈદરાબાદ: કર્ણાટક સ્ટેટ ક્રિકેટ એસોસિએશન (KSCA) એ શનિવારે જાહેરાત કરી કે બેંગલુરુના એમ ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમને ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL) અને આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ મેચોનું આયોજન કરવા માટે ફરીથી મંજૂરી આપવામાં આવી છે.
KSCA ના સત્તાવાર પ્રવક્તા વિનય મૃત્યુંજયએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, "અમને જણાવતા આનંદ થાય છે કે કર્ણાટક સરકારના ગૃહ વિભાગે કર્ણાટક સ્ટેટ ક્રિકેટ એસોસિએશનને આ પ્રતિષ્ઠિત સ્થળ પર આંતરરાષ્ટ્રીય અને IPL મેચોનું આયોજન કરવાની મંજૂરી આપી છે. આ પરવાનગી સરકાર અને સંબંધિત અધિકારીઓ દ્વારા નિર્ધારિત ચોક્કસ શરતો અને નિયમોના પાલનને આધીન છે."
સ્ટેડિયમમાં મુખ્ય ક્રિકેટ મેચો પરત કરવા માટેની ઔપચારિક મંજૂરી મહિનાઓની અનિશ્ચિતતાનો અંત લાવે છે. રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરના IPL 2025 ટાઇટલ ઉજવણી દરમિયાન થયેલી ભાગદોડ બાદ 4 જૂને ક્રિકેટ કેલેન્ડરમાંથી સ્ટેડિયમને દૂર કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં 11 લોકો માર્યા ગયા હતા અને 56 ઘાયલ થયા હતા.
આ પછી, ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI) એ ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમમાંથી ઘણી મોટી ઇવેન્ટ્સ ખસેડી, જેમાં દુલીપ ટ્રોફી, ભારત-દક્ષિણ આફ્રિકા મેન્સ A શ્રેણી, વિજય હજારે ટ્રોફી અને 2025 ICC મહિલા ODI વર્લ્ડ કપ, જેમાં ફાઇનલનો સમાવેશ થાય છે.
મેદાન પર મેચ ફરી શરૂ કરવી એ દુર્ઘટનાની તપાસના ભાગ રૂપે તૈયાર કરાયેલા ન્યાયાધીશ માઈકલ ડી'કુન્હા રિપોર્ટની ભલામણોને અમલમાં મૂકવા પર આધારિત હતું.
મૃત્યુંજયએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "KSCA બધી નિર્ધારિત શરતો પૂરી કરવાનો વિશ્વાસ ધરાવે છે. એસોસિએશને નિષ્ણાત સમીક્ષા સમિતિને પહેલાથી જ વિગતવાર પાલન રોડમેપ સબમિટ કરી દીધો છે અને તમામ સલામતી, સુરક્ષા અને ભીડ-વ્યવસ્થાપન પગલાંને સંપૂર્ણપણે અમલમાં મૂકવા માટે સંપૂર્ણપણે પ્રતિબદ્ધ છે."
KSCA ને વહીવટી ઉથલપાથલનો પણ સામનો કરવો પડ્યો હતો, તેના ખજાનચી અને સેક્રેટરી બંનેએ રાજીનામું આપ્યું હતું, દુર્ઘટનાની નૈતિક જવાબદારી લીધી હતી, જેના કારણે મહિનાઓ સુધી ખજાનચી અને સેક્રેટરી વિના રહી ગયા હતા. ગયા વર્ષે, વેંકટેશ પ્રસાદની આગેવાની હેઠળની એક પેનલે ચાર્જ સંભાળ્યો હતો અને આઇકોનિક ક્રિકેટ સ્થળ પર મેચો પાછા લાવવા પર કામ કરવાનું શરૂ કર્યું હતું, જે તેની ટોચની પ્રાથમિકતા હતી.
રાજ્ય સરકાર તરફથી મંજૂરી મળ્યા પછી, એ જોવું રસપ્રદ રહેશે કે RCB તેની બધી IPL 2026 ની ઘરઆંગણાની રમતો ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમમાં રમશે કે નહીં, કારણ કે તેના ઉપપ્રમુખ રાજેશ મેનન છત્તીસગઢના મુખ્યમંત્રી વિષ્ણુ દેવ સાઈને નયા રાયપુરના શહીદ વીર નારાયણ સિંહ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં બે રમતો રમવા માટે મળ્યા હતા.
