લુંગી એન્ગિડી દક્ષિણ આફ્રિકાની વન-ડે ટીમમાંથી બહાર, 20 વર્ષીય ખેલાડીનો ટીમમાં સમાવેશ
દક્ષિણ આફ્રિકા અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે ત્રણ મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી 24 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થવાની છે. જોકે, દક્ષિણ આફ્રિકાને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે.
Published : September 18, 2026 at 8:10 PM IST
AUS VS SA: ઓસ્ટ્રેલિયા ટૂંક સમયમાં ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી માટે દક્ષિણ આફ્રિકાનો પ્રવાસ કરશે. શ્રેણી શરૂ થાય તે પહેલાં દક્ષિણ આફ્રિકાને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. સ્ટાર ફાસ્ટ બોલર લુંગી એન્ગિડી હેમસ્ટ્રિંગની ઇજાને કારણે શ્રેણીમાંથી બહાર થઈ ગયો છે. તેના સ્થાને 20 વર્ષીય નકોબાની મોકોએનાને દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે. ત્રણ મેચની શ્રેણીની પહેલી મેચ 24 સપ્ટેમ્બરે ડરબનમાં રમાશે.
ગયા અઠવાડિયે ટાઇટન્સ અને ડોલ્ફિન્સ વચ્ચેની સ્થાનિક ફર્સ્ટ ક્લાસ મેચ દરમિયાન લુંગી એન્ગીડીના જમણા પગમાં હેમસ્ટ્રિંગમાં ખેંચાણ થયું હતું. બુધવારે સ્કેન કરવામાં આવ્યું હતું કે તેને સ્વસ્થ થવા માટે માટે થોડો સમય લાગશે. એન્ગીડી પહેલા, દક્ષિણ આફ્રિકાના બે અન્ય ઝડપી બોલર, કાગીસો રબાડા અને ઓટનિલ બાર્ટમેન, ઈજાને કારણે ODI શ્રેણીમાંથી બહાર થઈ ગયા છે.
Proteas Men Squad Update - Dafabet ODI series vs Australia 🚨— Proteas Men (@ProteasMenCSA) September 18, 2026
Lungi Ngidi has been ruled out of the three-match Dafabet ODI series against Australia with a right hamstring injury.
His availability for the subsequent Test series will be assessed closer to the start of the… pic.twitter.com/OcjHa9YIm7
લુંગી એન્ગિડીના સ્થાને, 20 વર્ષીય ઝડપી બોલર નકોબાની મોકોએનાને, જેણે તાજેતરમાં નામિબિયા પ્રવાસ દરમિયાન પોતાનો પહેલો ODI રમ્યો હતો, તેને ODI ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે. મોકોએનાએ ડોમેસ્ટિક મેચમાં ડોલ્ફિન્સ માટે રમી રહ્યો હતો, જ્યાં તેણે પહેલા દિવસે 19 ઓવરમાં 78 રન આપીને 1 વિકેટ લીધી હતી. જોકે, ODI શ્રેણીની તૈયારી માટે તેને તે મેચની વચ્ચે પાછો બોલાવવામાં આવ્યો હતો, અને બાયંડા માજોલાએ તેની જગ્યાએ લીધો હતો. માર્કો જેનસેન હવે ODI શ્રેણીમાં દક્ષિણ આફ્રિકાના ઝડપી બોલિંગનું નેતૃત્વ કરશે. કોર્બિન બોશ, ગેરાલ્ડ કોટ્ઝી અને કેના મફાકા પણ ફાસ્ટ બોલર તરીકે ટીમનો ભાગ છે.
દક્ષિણ આફ્રિકા માટે સૌથી મોટી ચિંતા એ છે કે, લુંગી એન્ગિડી 9 ઓક્ટોબરથી શરૂ થનારી ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની ત્રણ ટેસ્ટ મેચની શ્રેણીમાં રમશે કે નહીં. શ્રેણી શરૂ થાય તે પહેલાં આ અંગે નિર્ણય લેવામાં આવશે. ટીમ કાગીસો રબાડા વિશે પણ ચિંતિત છે, જેને તાલીમ દરમિયાન હેમસ્ટ્રિંગ ઈજા થઈ હતી. રબાડા મે મહિનામાં IPL સમાપ્ત થયા પછી કોઈ મેચ રમ્યો નથી. રબાડા ટેસ્ટ શ્રેણી માટે ઉપલબ્ધ રહેશે કે નહીં તે જોવાનું બાકી છે.
દક્ષિણ આફ્રિકાની અપડેટેડ ટીમ
ટેમ્બા બાવુમા (કેપ્ટન), કોર્બીન બોશ, મેથ્યુ બ્રેટ્ઝકે, ગેરાલ્ડ કોએત્ઝી, ક્વિન્ટન ડી કોક, ટોની ડી જોર્ઝી, બ્યોર્ન ફોર્ટ્યુઈન, ડુઆન જોન્સન, માર્કો જોહ્ન્સન, કેશવ મહારાજ, કેના મફાકા, એઈડન માર્કરામ, ડેવિડ મિલર, નકોબાની મોકોએના, રિયાન રિકલ્ટન, ટ્રિસ્ટન સ્ટબ્સ.
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