ETV Bharat / sports

કેન વિલિયમસનને મળી મોટી જવાબદારી, આ ટીમના બન્યા સલાહકાર અને રણનિતીકાર

IPL 2026 પહેલા, લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ (LSG) એ તેના કોચિંગ સ્ટાફમાં મોટા ફેરફારો કરીને બધાને આશ્ચર્યચકિત કરી દીધા છે.

કેન વિલિયમસન
કેન વિલિયમસન (ANI)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 16, 2025 at 4:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

લખનૌ: ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL) ફ્રેન્ચાઇઝ લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ (LSG) એ તેની કોચિંગ અને સ્ટ્રેટેજી ટીમને મજબૂત બનાવવા માટે મોટા ફેરફારો કર્યા છે. ન્યુઝીલેન્ડના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન અને વિશ્વ ક્રિકેટના "ફેબ ફોર" ના સભ્ય, કેન વિલિયમસનને ટીમના નવા વ્યૂહાત્મક સલાહકાર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. 35 વર્ષીય વિલિયમસન, જેમને વિરાટ કોહલી, જો રૂટ અને સ્ટીવ સ્મિથ સાથે ટેસ્ટ ક્રિકેટના મહાન બેટ્સમેનોમાંના એક માનવામાં આવે છે, તે ઝહીર ખાનનું સ્થાન લેશે, જે 2025 સીઝન સુધી ટીમના માર્ગદર્શક હતા.

LSG ના માલિક સંજીવ ગોયન્કાના જણાવ્યા અનુસાર, વિલિયમસન આગામી IPL સીઝન માટે ટીમમાં જોડાશે. જ્યારે આ દિગ્ગજ બેટ્સમેન આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લીધી નથી, તે ન્યુઝીલેન્ડ ક્રિકેટ બોર્ડ સાથેના સેન્ટ્રલ કોન્ટ્રાક્ટને છોડી દીધા પછી ફ્રેન્ચાઇઝ ક્રિકેટમાં પ્રવેશ કરી રહ્યો છે. વધુમાં, ફ્રેન્ચાઇઝીએ ઓસ્ટ્રેલિયન દિગ્ગજ જસ્ટિન લેંગરને મુખ્ય કોચ તરીકે જાળવી રાખ્યા છે અને ઇંગ્લેન્ડના કાર્લ ક્રોને સ્પિન બોલિંગ કોચ તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે. ક્રોએ અગાઉ કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સ (KKR) સાથે સમાન ભૂમિકા ભજવી હતી.

કેન વિલિયમસન: માલિક સંજીવ ગોએન્કાની પહેલી પસંદ

એલએસજીના માલિક અને આરપીએસજી ગ્રુપના ચેરમેન સંજીવ ગોએન્કા કેન વિલિયમસનને તેમની વ્યક્તિગત પસંદગી ગણાવી. ગોએન્કા એ જણાવ્યું કે લંડનમાં વિલિયમસન સાથે મુલાકાત બાદ આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. તેમણે કહ્યું, "કેનની વ્યૂહાત્મક વિચારસરણી અને નેતૃત્વએ વર્લ્ડ કપ અને ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફીમાં ન્યુઝીલેન્ડના પ્રદર્શનમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. તેમનું વ્યક્તિત્વ, નેતૃત્વ અને ખેલાડીઓને પ્રેરણા આપવાની ક્ષમતા હંમેશા મને પ્રભાવિત કરે છે."

ગોએન્કાએ વધુમાં સમજાવ્યું કે લંડનમાં, વિલિયમસને પહેલા જસ્ટિન લેંગર અને પછી કેપ્ટન ઋષભ પંત સાથે લાંબી ચર્ચા કરી હતી. આ બેઠકો પછી, બધાએ સર્વસંમતિથી વિલિયમસનને વ્યૂહાત્મક સલાહકાર તરીકે પસંદ કરવાનો નિર્ણય લીધો. વિલિયમસનની ક્રિકેટ કારકિર્દી શાનદાર રહી છે, તેણે 105 ટેસ્ટમાં 9,276 રન અને 173 વનડેમાં 7,235 રન બનાવ્યા છે. આઈપીએલમાં, તે 2023 અને 2024 સીઝનમાં સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ અને ગુજરાત ટાઇટન્સ માટે રમ્યો હતો.

કાર્લ ક્રોનો અનુભવ સ્પિન વિભાગને મજબૂત બનાવશે

LSG એ તેના સ્પિન બોલિંગ વિભાગને મજબૂત બનાવવા માટે કાર્લ ક્રોની નિમણૂક કરી છે. ગોએન્કાએ સમજાવ્યું કે KKR સાથે કામ કરતી વખતે ક્રોએ સુનીલ નારાયણ અને વરુણ ચક્રવર્તી જેવા સ્પિનરોને સન્માનિત કરવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. તેમણે કહ્યું, "આજના ક્રિકેટમાં વિકેટ લેવા માટે સ્પિનરો મહત્વપૂર્ણ છે. કાર્લનો અનુભવ અને કુશળતા આપણા સ્પિનરોને વધુ સુધારવામાં મદદ કરશે."

એક મજબૂત વ્યૂહાત્મક ટીમનું લક્ષ્ય રાખો

ગોએન્કાએ જણાવ્યું કે વિલિયમસન, લેંગર, બોલિંગ કોચ ભરત અરુણ અને ક્રો સાથે એક મજબૂત વ્યૂહાત્મક થિંક ટેન્ક બનાવવામાં આવી છે. આ ટીમ આગામી સિઝનમાં LSG ને નવી ઊંચાઈઓ પર લઈ જવા માટે તૈયાર છે. ગોએન્કાએ કહ્યું, "કેનની નિખાલસતા, ખુલ્લાપણું અને ખેલાડીઓને પ્રોત્સાહિત કરવાની ક્ષમતા તેને ખાસ બનાવે છે. અમારું લક્ષ્ય એક એવી ટીમ બનાવવાનું છે જે દરેક સિઝનમાં સુધારો કરે."

LSG ની અત્યાર સુધીની સફર

LSG એ તેની પ્રથમ બે સિઝનમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું, પ્લેઓફમાં પહોંચ્યું, પરંતુ છેલ્લી બે સિઝનમાં તેનું પ્રદર્શન અપેક્ષાઓ કરતાં ઓછું રહ્યું છે. ગોએન્કાએ કહ્યું, "ક્રિકેટમાં ઉતાર-ચઢાવ હોય છે. અમે દરેક સિઝનમાંથી શીખીએ છીએ અને સુધારો કરવાનો પ્રયાસ કરીએ છીએ. અમારું લક્ષ્ય ખરાબ કરતાં વધુ સારી સિઝનનો અનુભવ કરવાનો છે."

આ પણ વાંચો:

  1. જાણો IPL 2026 ની હરાજી ક્યાં થશે? તારીખ કન્ફર્મ, રિઝર્વ અને રિલીઝ કરાયેલા ખેલાડીઓની યાદી જાહેર કરવાની રહેશે

TAGGED:

IPL 2026
LUCKNOW SUPER GIANTS
KANE WILLIAMSON
IPL 2026

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.