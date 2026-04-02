LSG vs DC: સમીર-સ્ટબ્સે મેચનું પાસુ ફેરવી નાખ્યું, દિલ્હીએ લખનૌને 6 વિકેટથી હરાવ્યું
દિલ્હી કેપિટલ્સે 17.1 ઓવરમાં 4 વિકેટ ગુમાવીને 142 રનનો લક્ષ્યાંક હાંસલ કર્યો.
Published : April 2, 2026 at 10:14 AM IST
LSG vs DC IPL 2026: સમીર રિઝવીના અણનમ 70 અને ટ્રિસ્ટન સ્ટબ્સના અણનમ 39 રનની મદદથી દિલ્હી કેપિટલ્સ (DC) એ લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ (LSG) ને 6 વિકેટથી હરાવ્યું. સમીરને પ્લેયર ઓફ ધ મેચનો એવોર્ડ એનાયત કરવામાં આવ્યો.
સમીર અને સ્ટબ્સે મેચનું પાછું ફેરવી દીધું.
142 રનનો પીછો કરતા દિલ્હી એક સમયે ભારે મુશ્કેલીમાં મુકાઈ ગયું. તેમણે માત્ર 26 રનમાં ચાર મુખ્ય વિકેટ ગુમાવી દીધી. તેમાં કેએલ રાહુલ (0), નિસન્કા (1), નીતિશ રાણા (15) અને અક્ષર પટેલ (0)નો સમાવેશ થાય છે. દિલ્હી માટે અહીંથી જીત મેળવવી મુશ્કેલ લાગતું હતું, પરંતુ સ્ટબ્સ અને સમીર શાનદાર ઈનિંગ રમ્યા, 76 બોલમાં પાંચમી વિકેટ માટે 119 રનની ભાગીદારી કરીને દિલ્હીને મેચ અપાવી. સમીરે 47 બોલમાં 70 રન બનાવ્યા, જેમાં પાંચ ચોગ્ગા અને ચાર છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. સ્ટબ્સે 32 બોલમાં 39 રન બનાવ્યા, જેમાં ત્રણ ચોગ્ગા અને એક છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે.
લખનૌના બોલરોએ શરૂઆતમાં શાનદાર બોલિંગ કરી, પરંતુ તેઓ 142 રનનો બચાવ કરી શક્યા નહીં. મોહમ્મદ શમીએ ચાર ઓવરમાં 28 રન આપીને એક વિકેટ લીધી. મોહસીન ખાને ચાર ઓવરમાં માત્ર 19 રન આપીને એક વિકેટ લીધી. પ્રિન્સ યાદવે ત્રણ ઓવરમાં 20 રન આપીને બે વિકેટ લીધી. જોકે, એનરિચ નોર્ટજે મોંઘા સાબિત થયા, તેમણે 4 ઓવરમાં 39 રન આપીને એક પણ વિકેટ લીધી નહીં.
અગાઉ, ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ 2026 ની પાંચમી મેચમાં, દિલ્હીએ ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સને તેમના હોમ ગ્રાઉન્ડ, એકાના ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ પર પ્રથમ બેટિંગ કરવાની તક આપવામાં આવી હતી. જોકે, તેઓ મોટો લક્ષ્ય નક્કી કરવામાં નિષ્ફળ રહ્યા. ઓપનિંગ બેટ્સમેન ઋષભ પંત 7 રન બનાવીને રન આઉટ થયા. ત્યારબાદ, તેમની વિકેટ પડતી રહી, અને 10મી ઓવરમાં, તેઓએ 71 રનમાં પાંચ વિકેટ ગુમાવી દીધી. માર્શે ટોપ-ઓર્ડર 35 રન બનાવ્યા, ત્યારબાદ અબ્દુલ સમદના 36 રન. શાહબાઝ અહેમદે 15 રન અને મુકુલ ચૌધરીએ 14 રન બનાવ્યા, કારણ કે ટીમ 18.4 ઓવરમાં 141 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ.
દિલ્હીના બધા બોલરોએ શાનદાર બોલિંગ કરી, જેમાં મુકેશે ત્રણ ઓવરમાં 17 રન આપ્યા, અંગદીએ 3.4 ઓવરમાં 27 રન આપીને ત્રણ વિકેટ લીધી, જ્યારે ટી નટરાજને પણ ચાર ઓવરમાં 29 રન આપીને ત્રણ વિકેટ લીધી. કુલદીપ યાદવે બે વિકેટ અને અક્ષર પટેલે એક વિકેટ લીધી.
ટોસ વખતે બંને કેપ્ટનોએ શું કહ્યું?
ટોસ જીત્યા પછી, અક્ષર પટેલે કહ્યું, " અમે પહેલા બોલિંગ કરવા માંગીએ છીએ કારણ કે તે એક નવી વિકેટ અને મજબૂત લાલ વિકેટ છે, જે બોલરોને પ્રથમ છ ઓવરમાં મદદ કરી શકે છે. ડેટા સૂચવે છે કે પહેલા બેટિંગ કરતી ટીમો વધુ મેચ જીતે છે, પરંતુ અમને લાગ્યું કે આ પહેલી મેચ છે અને અમે બોલિંગ કરીશું. ગઈ વખતે અમે સારી શરૂઆત કરી હતી, પરંતુ અમે મધ્યમાં ઓછા પડી ગયા. અમે ખૂબ આગળ વિચારી રહ્યા નથી." તેમણે વધુમાં કહ્યું કે નિસાન્કા, મિલર, સ્ટબ્સ અને લુંગી ન્ગીડી અમારા ચાર વિદેશી ખેલાડીઓ છે.
દરમિયાન, લખનૌના કેપ્ટન ઋષભ પંતે કહ્યું, "આવી વિકેટ પર, ટોસ બહુ મહત્વનો નથી; તેનાથી બહુ ફરક પડશે નહીં કારણ કે મને નથી લાગતું કે ઝાકળ પડશે. આ સંપૂર્ણપણે તાજી વિકેટ છે. અમે અમારા રંગો અને લોગો બદલ્યા છે. કોઈ નકારાત્મક વિચારો નથી; અમે સારું અનુભવી રહ્યા છીએ અને રમવા માટે તૈયાર છીએ. ગયા સિઝનમાં ઈજાની ચિંતા હતી, પરંતુ કેપ્ટન તરીકે, તમે તેના પર વધુ ધ્યાન આપી શકતા નથી. માર્કરામ, માર્શ, નિકોલસ પૂરન અને એનરિચ નોર્ટજે અમારા ચાર વિદેશી ખેલાડીઓ છે."
LSG vs DC IPL 2026: બંને ટીમોના પ્લેઇંગ 11
લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ (પ્લેઇંગ XI): એડન માર્કરામ, મિશેલ માર્શ, નિકોલસ પૂરન, ઋષભ પંત (વિકેટકીપર/કેપ્ટન), આયુષ બદોની, અબ્દુલ સમદ, મુકુલ ચૌધરી, મોહસીન ખાન, મોહમ્મદ શમી, એનરિચ નોર્ટજે, પ્રિન્સ યાદવ.
ઈમ્પેક્ટ ઓપ્શન્સ: દિગ્વેશ રાઠી, અવેશ ખાન, હિંમત સિંહ, શાહબાઝ અહેમદ, અક્ષત રઘુવંશી.
દિલ્હી કેપિટલ્સ (પ્લેઇંગ ઇલેવન): કેએલ રાહુલ (વિકેટકીપર), પથુમ નિસાંકા, નીતીશ રાણા, અક્ષર પટેલ (કેપ્ટન), ટ્રિસ્ટન સ્ટબ્સ, ડેવિડ મિલર, વિપરાજ નિગમ, લુંગી એનગિડી, કુલદીપ યાદવ, ટી નટરાજન, મુકેશ કુમાર.
ઈમ્પેક્ટ અવેજી: આશુતોષ શર્મા, ઔકીબ નબી, સમીર રિઝવી, દુષ્મંથા ચમીરા, કરુણ નાયર.